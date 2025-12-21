Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Этот продукт — ваш бронежилет от спиртного: вот почему стоит есть холодец на праздники

Холодец оказался неожиданным союзником в борьбе с алкоголем
Холодец редко воспринимают как "функциональную еду", но у этого блюда действительно есть свойства, которые могут влиять на то, как организм реагирует на алкоголь.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
По словам врача-диетолога Натальи Денисовой, насыщенность холодца белком и животными жирами помогает замедлить всасывание спиртного в кровь. При этом эксперт подчёркивает: даже полезные эффекты не отменяют умеренность — как в алкоголе, так и в самом блюде. Её слова приводит издание "Русская весна".

Почему холодец может замедлять всасывание алкоголя

Объяснение, которое даёт специалист, связано с базовой физиологией. Когда человек ест плотную пищу, особенно богатую белком и жирами, пища дольше задерживается в желудке и медленнее проходит дальше по пищеварительному тракту. Для алкоголя это означает более плавное попадание в кровь, без резких "скачков", которые обычно ощущаются сильнее всего.

В холодце много правильного животного белка и жиров, поэтому он может выступать в роли своеобразной "подушки безопасности" для желудка.

Важно понимать нюанс: речь идёт не о нейтрализации алкоголя и не о "спасении от похмелья", а только о замедлении скорости всасывания. Алкоголь всё равно попадёт в организм, просто это может происходить менее резко.

Сколько холодца достаточно, чтобы было и вкусно, и без перегруза

Эксперт также предупреждает, что увлекаться холодцом не стоит. Это калорийное блюдо, и его польза не растёт пропорционально количеству. Оптимальной порцией она называет 150 граммов — этого достаточно, чтобы получить удовольствие от вкуса и не перегружать организм.

Умеренность важна ещё и потому, что холодец нередко едят с дополнительными "тяжёлыми" продуктами: хлебом, соусами, майонезными закусками. В праздничной обстановке это легко превращается в избыточную нагрузку на желудок, даже если человек чувствует себя бодро.

Что полезного в холодце с точки зрения состава

Холодец на Руси известен с XVI века, и за столом он давно закрепился как "сытная классика". Помимо вкуса, у него есть и питательная сторона: в составе упоминаются витамины группы B, ряд микроэлементов и коллаген. Эти вещества важны для обменных процессов и состояния тканей, а коллаген часто связывают с поддержкой связок и суставов.

В тексте также перечисляются элементы и соединения, которые связывают с холодцом: железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин и фосфор. Здесь важно держать реалистичные ожидания: это не "лекарство", а пища, которая может дополнять рацион, особенно если она приготовлена из качественного мяса и без избытка соли.

Исторический контекст: что ели вместе со студнем

Традиция есть холодец не "в одиночку" тоже давняя. В тексте говорится, что император Пётр I любил начинать обед со студня с солёными огурцами и квашеной капустой. Такой набор вполне объясним: жирное и плотное блюдо, а рядом — кислотность и хруст солений, которые "освежают" вкус и помогают сделать еду менее тяжёлой на ощущение.

Квашеная капуста в этом сочетании интересна ещё и тем, что её называют ферментированным продуктом. Ей приписывают свойства, связанные с иммунитетом, пищеварением, состоянием сердца и сосудов, а также кожей. В практическом смысле ферментированные продукты действительно часто выбирают как часть рациона, когда хочется поддержать разнообразие питания.

Сравнение: холодец, "лёгкие закуски" и алкоголь

Если сравнить холодец с типичными "лёгкими" закусками — фруктами, салатами без масла или просто кусочком сыра — разница будет в плотности. Лёгкая еда может почти не влиять на скорость попадания алкоголя в кровь, потому что быстро покидает желудок. Плотная белково-жировая пища задерживается дольше и может сгладить динамику всасывания.

Однако у такого подхода есть ограничение: чем плотнее еда, тем выше нагрузка на пищеварение. Поэтому холодец может оказаться удачной закуской в умеренном количестве, но плохой идеей, если его "добить" жирными соусами и большим количеством хлеба.

Плюсы и минусы холодца как закуски

Чтобы не превращать совет в миф, полезно разложить его на понятные стороны.

Плюсы
• белки и жиры могут замедлить скорость всасывания алкоголя;
• блюдо сытное, поэтому снижает вероятность того, что человек будет пить на голодный желудок;
• при умеренной порции вписывается в праздничный стол как традиционная еда.

Минусы
• холодец калориен и может перегружать пищеварение, особенно в сочетании с другими жирными блюдами;
• замедление всасывания не отменяет общей дозы алкоголя и не защищает от последствий;
• людям с ограничениями по жирной пище и по соли стоит быть особенно осторожными.

Советы шаг за шагом: как использовать этот принцип разумно

  1. Не пить на голодный желудок: сначала еда, потом напитки.

  2. Если выбираете холодец, ограничьтесь небольшой порцией — ориентиром называют 150 г.

  3. Сочетайте его с более лёгкими дополнениями: зеленью, овощами, квашеной капустой, а не с тяжёлыми соусами.

  4. Пейте воду между алкогольными напитками и не ускоряйте темп.

  5. Помните, что ключевой фактор — количество алкоголя, а не "волшебная закуска".

Популярные вопросы о холодце и алкоголе

Холодец "нейтрализует" алкоголь или спасает от похмелья?

Нет, речь идёт о другом. По словам специалиста, холодец может замедлять всасывание алкоголя за счёт белков и жиров, но не отменяет того, что алкоголь всё равно окажется в крови.

Какая порция считается разумной?

Эксперт рекомендует ограничиться примерно 150 граммами, чтобы получить удовольствие от вкуса и не перегрузить организм.

С чем лучше есть холодец на праздники?

Традиционно его дополняют солёными огурцами и квашеной капустой. Такие продукты добавляют свежую кислинку и помогают сбалансировать ощущение тяжести.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
