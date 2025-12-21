Праздник начинается с этого торта: необычный способ украшения превращает его в новогоднюю инсталляцию

В тесто для торта добавляют пряности: имбирь, корицу, гвоздику

Нарядный торт с заснеженной поляной и шоколадными ёлками легко становится центром новогоднего стола. Пряный имбирный бисквит наполняет дом ароматами праздника, а нежный крем на основе сливочного масла и творожного сыра делает вкус сбалансированным и по-настоящему зимним. Такой десерт выглядит эффектно, но при этом готовится без сложных профессиональных приёмов.

Новогодний торт

Почему этот торт ассоциируется с Новым годом

Имбирь, корица, гвоздика и мускатный орех давно считаются "зимними" специями. В сочетании с апельсиновой цедрой и кленовым сиропом они создают насыщенный, тёплый вкус, который идеально подходит для новогоднего меню. Белый шоколад и зелёный пищевой краситель позволяют сделать съедобные украшения — ёлки, превращающие торт в полноценную праздничную композицию.

Ингредиенты для новогоднего торта

Для теста

Пшеничная хлебопекарная мука — 390 г

Сливочное масло — 220 г

Молоко — 200 мл

Куриные яйца — 3 шт.

Тростниковый сахар — 270 г

Клёновый сироп — 2 ст. л.

Апельсин — 1 шт.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотая корица — 2 ч. л.

Мускатный орех — 1 ч. л.

Молотая гвоздика — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель теста — 1 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Экстракт ванили — 1 ч. л.

Для крема

Творожный сыр — 450 г

Сахарная пудра — 175 г

Сливочное масло — 200 г

Для украшения

Сладкая хлебная соломка

Белый шоколад — 90 г

Зелёный пищевой краситель

Кондитерская посыпка

Приготовление

Сначала замешивается пряное тесто: сухие ингредиенты соединяются отдельно, а масло взбивается с сахаром до кремовой текстуры. Яйца вводятся по одному, затем добавляется молочно-апельсиновая смесь с ванилью и сиропом. После объединения с мучной частью тесто выпекается в формах до готовности.

Остывшие бисквиты разрезаются, а крем готовится взбиванием масла с сахарной пудрой и последующим добавлением творожного сыра. Коржи собираются слоями, торт покрывается кремом с лёгкой текстурой "снежных сугробов" и охлаждается.

Украшение — отдельный этап. Белый шоколад растапливается, часть подкрашивается в зелёный цвет, после чего на хлебных палочках формируются шоколадные ёлочки. Они застывают и затем устанавливаются на торт.

Советы по приготовлению новогоднего торта шаг за шагом

Достаньте масло заранее, чтобы оно стало мягким. Используйте цельные специи высокого качества — аромат будет ярче. Полностью остужайте бисквиты перед сборкой, чтобы крем не поплыл. Делайте шоколадные ёлки заранее, чтобы они успели хорошо застыть.

Популярные вопросы о новогоднем торте

Можно ли приготовить торт заранее?

Да, его удобно собрать за день до подачи и хранить в холодильнике.

Чем заменить клёновый сироп?

Подойдёт мёд или инвертный сироп, без изменения текстуры теста.

Обязательно ли делать шоколадные ёлки?

Нет, можно украсить торт ягодами, пряниками или сахарной пудрой.