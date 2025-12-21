Праздник начинается с этого торта: необычный способ украшения превращает его в новогоднюю инсталляцию

Нарядный торт с заснеженной поляной и шоколадными ёлками легко становится центром новогоднего стола. Пряный имбирный бисквит наполняет дом ароматами праздника, а нежный крем на основе сливочного масла и творожного сыра делает вкус сбалансированным и по-настоящему зимним. Такой десерт выглядит эффектно, но при этом готовится без сложных профессиональных приёмов.
Имбирь, корица, гвоздика и мускатный орех давно считаются "зимними" специями. В сочетании с апельсиновой цедрой и кленовым сиропом они создают насыщенный, тёплый вкус, который идеально подходит для новогоднего меню. Белый шоколад и зелёный пищевой краситель позволяют сделать съедобные украшения — ёлки, превращающие торт в полноценную праздничную композицию.
Пшеничная хлебопекарная мука — 390 г
Сливочное масло — 220 г
Молоко — 200 мл
Куриные яйца — 3 шт.
Тростниковый сахар — 270 г
Клёновый сироп — 2 ст. л.
Апельсин — 1 шт.
Молотый имбирь — 2 ч. л.
Молотая корица — 2 ч. л.
Мускатный орех — 1 ч. л.
Молотая гвоздика — 1 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель теста — 1 ст. л.
Сода — 1 ч. л.
Экстракт ванили — 1 ч. л.
Творожный сыр — 450 г
Сахарная пудра — 175 г
Сливочное масло — 200 г
Сладкая хлебная соломка
Белый шоколад — 90 г
Зелёный пищевой краситель
Кондитерская посыпка
Сначала замешивается пряное тесто: сухие ингредиенты соединяются отдельно, а масло взбивается с сахаром до кремовой текстуры. Яйца вводятся по одному, затем добавляется молочно-апельсиновая смесь с ванилью и сиропом. После объединения с мучной частью тесто выпекается в формах до готовности.
Остывшие бисквиты разрезаются, а крем готовится взбиванием масла с сахарной пудрой и последующим добавлением творожного сыра. Коржи собираются слоями, торт покрывается кремом с лёгкой текстурой "снежных сугробов" и охлаждается.
Украшение — отдельный этап. Белый шоколад растапливается, часть подкрашивается в зелёный цвет, после чего на хлебных палочках формируются шоколадные ёлочки. Они застывают и затем устанавливаются на торт. Об этом сообщает FOOD.
Достаньте масло заранее, чтобы оно стало мягким.
Используйте цельные специи высокого качества — аромат будет ярче.
Полностью остужайте бисквиты перед сборкой, чтобы крем не поплыл.
Делайте шоколадные ёлки заранее, чтобы они успели хорошо застыть.
Можно ли приготовить торт заранее?
Да, его удобно собрать за день до подачи и хранить в холодильнике.
Чем заменить клёновый сироп?
Подойдёт мёд или инвертный сироп, без изменения текстуры теста.
Обязательно ли делать шоколадные ёлки?
Нет, можно украсить торт ягодами, пряниками или сахарной пудрой.
