Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Праздник начинается с этого торта: необычный способ украшения превращает его в новогоднюю инсталляцию

В тесто для торта добавляют пряности: имбирь, корицу, гвоздику
Еда

Нарядный торт с заснеженной поляной и шоколадными ёлками легко становится центром новогоднего стола. Пряный имбирный бисквит наполняет дом ароматами праздника, а нежный крем на основе сливочного масла и творожного сыра делает вкус сбалансированным и по-настоящему зимним. Такой десерт выглядит эффектно, но при этом готовится без сложных профессиональных приёмов.

Новогодний торт
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний торт

Почему этот торт ассоциируется с Новым годом

Имбирь, корица, гвоздика и мускатный орех давно считаются "зимними" специями. В сочетании с апельсиновой цедрой и кленовым сиропом они создают насыщенный, тёплый вкус, который идеально подходит для новогоднего меню. Белый шоколад и зелёный пищевой краситель позволяют сделать съедобные украшения — ёлки, превращающие торт в полноценную праздничную композицию.

Ингредиенты для новогоднего торта

Для теста

  • Пшеничная хлебопекарная мука — 390 г

  • Сливочное масло — 220 г

  • Молоко — 200 мл

  • Куриные яйца — 3 шт.

  • Тростниковый сахар — 270 г

  • Клёновый сироп — 2 ст. л.

  • Апельсин — 1 шт.

  • Молотый имбирь — 2 ч. л.

  • Молотая корица — 2 ч. л.

  • Мускатный орех — 1 ч. л.

  • Молотая гвоздика — 1 ч. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Разрыхлитель теста — 1 ст. л.

  • Сода — 1 ч. л.

  • Экстракт ванили — 1 ч. л.

Для крема

  • Творожный сыр — 450 г

  • Сахарная пудра — 175 г

  • Сливочное масло — 200 г

Для украшения

  • Сладкая хлебная соломка

  • Белый шоколад — 90 г

  • Зелёный пищевой краситель

  • Кондитерская посыпка

Приготовление

Сначала замешивается пряное тесто: сухие ингредиенты соединяются отдельно, а масло взбивается с сахаром до кремовой текстуры. Яйца вводятся по одному, затем добавляется молочно-апельсиновая смесь с ванилью и сиропом. После объединения с мучной частью тесто выпекается в формах до готовности.

Остывшие бисквиты разрезаются, а крем готовится взбиванием масла с сахарной пудрой и последующим добавлением творожного сыра. Коржи собираются слоями, торт покрывается кремом с лёгкой текстурой "снежных сугробов" и охлаждается.

Украшение — отдельный этап. Белый шоколад растапливается, часть подкрашивается в зелёный цвет, после чего на хлебных палочках формируются шоколадные ёлочки. Они застывают и затем устанавливаются на торт. Об этом сообщает FOOD.

Советы по приготовлению новогоднего торта шаг за шагом

  1. Достаньте масло заранее, чтобы оно стало мягким.

  2. Используйте цельные специи высокого качества — аромат будет ярче.

  3. Полностью остужайте бисквиты перед сборкой, чтобы крем не поплыл.

  4. Делайте шоколадные ёлки заранее, чтобы они успели хорошо застыть.

Популярные вопросы о новогоднем торте

Можно ли приготовить торт заранее?
Да, его удобно собрать за день до подачи и хранить в холодильнике.

Чем заменить клёновый сироп?
Подойдёт мёд или инвертный сироп, без изменения текстуры теста.

Обязательно ли делать шоколадные ёлки?
Нет, можно украсить торт ягодами, пряниками или сахарной пудрой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы имбирь рецепты выпечка новый год
Новости Все >
Экспозиции Кунсткамеры показывают историю науки туристам — экскурсоводы
Неинвазивные глюкометры признали неточными для диагностики диабета — AEMPS
Собаки воспринимают прямой взгляд человека как угрозу и вызов
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living
Рождественский макияж объединяет smokey eyes, glass skin и красные губы — Jenny
Ленивые суши в тарталетках с крабовыми палочками и сыром
Электромобиль обогревает салон от батареи часами — Auto Motor und Sport
Сейчас читают
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Новости спорта
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Садоводство, цветоводство
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
В тесто для торта добавляют пряности: имбирь, корицу, гвоздику
Фасоль, лук, чеснок — культуры для долгого хранения
Лилейник растёт десятилетиями без ухода и ежегодно цветёт
Сырое мясо вызывает аллергию у питомцев при низком качестве
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Повышенные ставки по вкладам начали действовать для новых клиентов — Банк России
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living
Рождественский макияж объединяет smokey eyes, glass skin и красные губы — Jenny
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.