Плов в мультиварке получается таким, что казан ревнует: простой способ удивить семью

Плов кажется блюдом с характером — требовательным к опыту, посуде и нюансам. Но мультиварка заметно упрощает задачу и делает результат предсказуемым даже для тех, кто только осваивает кулинарию. Достаточно правильно подготовить ингредиенты и вовремя переключать режимы, а вкус получится насыщенным и "настоящим". Такой способ позволяет без лишнего риска приблизиться к классике, не используя казан.
Мультиварка берёт на себя контроль температуры и времени, что особенно важно для плова. Здесь проще добиться рассыпчатого риса и мягкого мяса без постоянного помешивания и контроля огня. Свинина хорошо томится, овощи отдают сладость, а специи раскрываются постепенно.
Такой вариант удобен для семейного обеда или ужина, когда нужно приготовить большое, сытное блюдо и быть уверенным в результате.
Чтобы вкус был сбалансированным, важно соблюдать пропорции и не заменять ключевые компоненты.
Мякоть свинины — 1 кг
Репчатый лук среднего размера — 3 шт.
Морковь — 1 кг
Чеснок — 2 головки
Длиннозёрный рис — 1 кг
Растительное масло — 200 мл
Зира (кумин) — 1 ст. л.
Семена кориандра — 1 ч. л.
Барбарис — 1 ст. л.
Сушёный перец чили — 2 шт.
Соль — по вкусу
Для плова важна не только рецептура, но и правильная нарезка. Свинину используют без костей, режут средними кубиками. Лук нарезают тонкими полукольцами — он должен раствориться в зирваке. Морковь режут длинной соломкой, а не натирают, чтобы она сохранила структуру.
Рис промывают несколько раз до прозрачной воды, иначе он даст лишнюю клейкость. Специи лучше брать цельными и слегка растирать руками — так аромат будет ярче.
Сначала в чаше мультиварки разогревают растительное масло в режиме "Жарка" или "Мультиповар". Лук обжаривают до мягкости, затем добавляют морковь и готовят ещё несколько минут.
После этого кладут свинину и обжаривают её с овощами, чтобы мясо запечаталось и сохранило сочность. Затем добавляют зиру, кориандр, барбарис, соль и заливают кипяток так, чтобы он покрывал мясо с овощами. Этот этап формирует зирвак — вкусовую основу плова.
Когда зирвак готов, рис выкладывают ровным слоем, не перемешивая, и аккуратно заливают кипятком. В рис вдавливают головки чеснока и доводят блюдо до готовности, а затем дают ему настояться в режиме "Подогрев".
Плов в казане на открытом огне даёт характерный аромат и требует опыта. Мультиварка не создаёт "кострового" эффекта, но обеспечивает стабильный результат. По вкусу плов со свининой из мультиварки максимально приближен к классическому и подходит для домашней кухни. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
К плюсам относят простоту, минимальный контроль и удобство для новичков. Мясо получается мягким, рис — рассыпчатым при соблюдении технологии.
Минусы — меньшая свобода в управлении огнём и отсутствие дымного аромата, но для повседневного приготовления это не критично.
Не перемешивайте рис до окончания готовки.
Добавляйте только кипяток, чтобы не сбивать температурный режим.
Используйте цельные специи для более насыщенного вкуса.
Можно ли заменить растительное масло?
Часть масла допустимо заменить вытопленным салом — вкус станет глубже.
Подойдёт ли другой режим мультиварки?
Да, можно использовать "Жарку", "Мультиповар" или "Тушение" с близкой температурой.
Почему плов получается клейким?
Чаще всего причина в плохо промытом рисе или избытке воды.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.