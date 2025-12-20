Плов в мультиварке получается таким, что казан ревнует: простой способ удивить семью

Свинину для плова нарезают мелкими ровными кубиками

Плов кажется блюдом с характером — требовательным к опыту, посуде и нюансам. Но мультиварка заметно упрощает задачу и делает результат предсказуемым даже для тех, кто только осваивает кулинарию. Достаточно правильно подготовить ингредиенты и вовремя переключать режимы, а вкус получится насыщенным и "настоящим". Такой способ позволяет без лишнего риска приблизиться к классике, не используя казан.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плов со свининой

Почему мультиварка подходит для плова со свининой

Мультиварка берёт на себя контроль температуры и времени, что особенно важно для плова. Здесь проще добиться рассыпчатого риса и мягкого мяса без постоянного помешивания и контроля огня. Свинина хорошо томится, овощи отдают сладость, а специи раскрываются постепенно.

Такой вариант удобен для семейного обеда или ужина, когда нужно приготовить большое, сытное блюдо и быть уверенным в результате.

Ингредиенты для плова со свининой

Чтобы вкус был сбалансированным, важно соблюдать пропорции и не заменять ключевые компоненты.

Мякоть свинины — 1 кг Репчатый лук среднего размера — 3 шт. Морковь — 1 кг Чеснок — 2 головки Длиннозёрный рис — 1 кг Растительное масло — 200 мл Зира (кумин) — 1 ст. л. Семена кориандра — 1 ч. л. Барбарис — 1 ст. л. Сушёный перец чили — 2 шт. Соль — по вкусу

Подготовка ингредиентов

Для плова важна не только рецептура, но и правильная нарезка. Свинину используют без костей, режут средними кубиками. Лук нарезают тонкими полукольцами — он должен раствориться в зирваке. Морковь режут длинной соломкой, а не натирают, чтобы она сохранила структуру.

Рис промывают несколько раз до прозрачной воды, иначе он даст лишнюю клейкость. Специи лучше брать цельными и слегка растирать руками — так аромат будет ярче.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала в чаше мультиварки разогревают растительное масло в режиме "Жарка" или "Мультиповар". Лук обжаривают до мягкости, затем добавляют морковь и готовят ещё несколько минут.

После этого кладут свинину и обжаривают её с овощами, чтобы мясо запечаталось и сохранило сочность. Затем добавляют зиру, кориандр, барбарис, соль и заливают кипяток так, чтобы он покрывал мясо с овощами. Этот этап формирует зирвак — вкусовую основу плова.

Когда зирвак готов, рис выкладывают ровным слоем, не перемешивая, и аккуратно заливают кипятком. В рис вдавливают головки чеснока и доводят блюдо до готовности, а затем дают ему настояться в режиме "Подогрев".

Плов в мультиварке и в казане

Плов в казане на открытом огне даёт характерный аромат и требует опыта. Мультиварка не создаёт "кострового" эффекта, но обеспечивает стабильный результат. По вкусу плов со свининой из мультиварки максимально приближен к классическому и подходит для домашней кухни. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Плюсы и минусы приготовления в мультиварке

К плюсам относят простоту, минимальный контроль и удобство для новичков. Мясо получается мягким, рис — рассыпчатым при соблюдении технологии.

Минусы — меньшая свобода в управлении огнём и отсутствие дымного аромата, но для повседневного приготовления это не критично.

Советы по приготовлению плова со свининой

Используйте длиннозёрный рис, а не круглозёрный. Не перемешивайте рис до окончания готовки. Добавляйте только кипяток, чтобы не сбивать температурный режим. Используйте цельные специи для более насыщенного вкуса.

Популярные вопросы о плове со свининой в мультиварке

Можно ли заменить растительное масло?

Часть масла допустимо заменить вытопленным салом — вкус станет глубже.

Подойдёт ли другой режим мультиварки?

Да, можно использовать "Жарку", "Мультиповар" или "Тушение" с близкой температурой.

Почему плов получается клейким?

Чаще всего причина в плохо промытом рисе или избытке воды.