Новогодний стол без суеты: сочный антрекот из свинины готовится почти сам

Антрекот из свинины запекается в духовке 40 минут при 180 градусах

Новый год стремительно приближается, и вместе с ним растёт интерес к блюдам, которые способны украсить праздничный стол без лишней суеты. Хочется подать что-то сытное, ароматное и понятное в приготовлении, чтобы горячее не отнимало весь вечер. В таких ситуациях особенно ценятся мясные рецепты, рассчитанные на духовку.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Антрекот в медово-горчичном соусе

Почему антрекот из свинины — удачный выбор для праздника

Свиной антрекот давно считается универсальным вариантом для торжественного ужина. Мясо с естественной жировой прослойкой при запекании остаётся мягким и насыщенным по вкусу. В китайской традиции свинина символизирует достаток и благополучие, а в год Красной Лошади она не относится к запрещённым продуктам, поэтому блюдо уместно и с символической точки зрения.

Для приготовления лучше выбирать охлаждённую свинину. Подойдут как куски на косточке, так и межрёберное филе. Замороженное мясо использовать не рекомендуется, поскольку после размораживания оно теряет часть сока и может получиться сухим.

Ингредиенты для антрекота из свинины

Для рецепта потребуются простые и доступные продукты:

свинина — 500 г

репчатый лук — 2 шт.

соевый соус — 50 г

растительное масло — 2 ст. л.

специи по вкусу — около 1 ч. л.

Соевый соус заменяет соль, поэтому дополнительно солить мясо не нужно.

Пошаговое приготовление антрекота

Процесс запекания несложный и не требует постоянного контроля.

Нарежьте свинину кусками толщиной не менее 2 см. Это поможет сохранить сочность мяса. Лук очистите и нарежьте полукольцами. В глубокой миске соедините мясо, лук, растительное масло, соевый соус и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2 часа. Уберите лук, выложите мясо в форму для запекания. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте антрекот около 40 минут. Достаньте готовое мясо и дайте ему "отдохнуть" 15 минут перед подачей.

Сравнение: антрекот из свинины и другие варианты горячего

По сравнению с куриным филе свиной антрекот получается более сочным и насыщенным. В отличие от говядины, он готовится быстрее и не требует длительного маринования. Если сопоставлять с рыбой, это более сытное горячее, которое хорошо подходит для зимнего застолья.

Плюсы и минусы блюда

Антрекот из свинины часто выбирают для праздников, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

мясо остаётся сочным даже при запекании;

ингредиенты легко найти;

блюдо не требует сложной техники приготовления.

Недостатки:

необходимо время на маринование;

не подходит для тех, кто не ест свинину;

важно следить за временем, чтобы не пересушить мясо.

Советы шаг за шагом для лучшего результата

Используйте охлаждённое мясо с жировой прослойкой. Нарезайте куски одинаковой толщины. Не добавляйте соль в маринад. Подавайте антрекот с картофельным пюре или свежими овощами.

Популярные вопросы о свином антрекоте

Как выбрать мясо для антрекота?

Лучше всего подходит межрёберная часть или кусок на косточке без лишней влаги.

Сколько времени занимает приготовление?

Активное время минимальное, но с учётом маринования процесс занимает около трёх часов.

Что лучше подать к антрекоту?

Классический вариант — картофельное пюре, запечённые овощи или лёгкий салат.