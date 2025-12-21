Новогодний стол без суеты: сочный антрекот из свинины готовится почти сам

Новый год стремительно приближается, и вместе с ним растёт интерес к блюдам, которые способны украсить праздничный стол без лишней суеты. Хочется подать что-то сытное, ароматное и понятное в приготовлении, чтобы горячее не отнимало весь вечер. В таких ситуациях особенно ценятся мясные рецепты, рассчитанные на духовку.
Свиной антрекот давно считается универсальным вариантом для торжественного ужина. Мясо с естественной жировой прослойкой при запекании остаётся мягким и насыщенным по вкусу. В китайской традиции свинина символизирует достаток и благополучие, а в год Красной Лошади она не относится к запрещённым продуктам, поэтому блюдо уместно и с символической точки зрения.
Для приготовления лучше выбирать охлаждённую свинину. Подойдут как куски на косточке, так и межрёберное филе. Замороженное мясо использовать не рекомендуется, поскольку после размораживания оно теряет часть сока и может получиться сухим.
Для рецепта потребуются простые и доступные продукты:
Соевый соус заменяет соль, поэтому дополнительно солить мясо не нужно.
Процесс запекания несложный и не требует постоянного контроля.
Нарежьте свинину кусками толщиной не менее 2 см. Это поможет сохранить сочность мяса.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
В глубокой миске соедините мясо, лук, растительное масло, соевый соус и специи.
Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.
Уберите лук, выложите мясо в форму для запекания.
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте антрекот около 40 минут.
Достаньте готовое мясо и дайте ему "отдохнуть" 15 минут перед подачей.
По сравнению с куриным филе свиной антрекот получается более сочным и насыщенным. В отличие от говядины, он готовится быстрее и не требует длительного маринования. Если сопоставлять с рыбой, это более сытное горячее, которое хорошо подходит для зимнего застолья.
Антрекот из свинины часто выбирают для праздников, но у него есть свои особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Используйте охлаждённое мясо с жировой прослойкой.
Нарезайте куски одинаковой толщины.
Не добавляйте соль в маринад.
Подавайте антрекот с картофельным пюре или свежими овощами.
Лучше всего подходит межрёберная часть или кусок на косточке без лишней влаги.
Активное время минимальное, но с учётом маринования процесс занимает около трёх часов.
Классический вариант — картофельное пюре, запечённые овощи или лёгкий салат.
