Майонез и луковый суп творят чудеса: курица получается сочной без соли и маринадов

Простая запечённая курица — тот самый случай, когда минимум ингредиентов даёт насыщенный и понятный вкус. Этот рецепт часто выручает, когда нужно быстро приготовить горячее без маринадов и сложных специй. Луковый суп берёт на себя роль приправы, майонез отвечает за сочность, а духовка делает всё остальное.
Куриные бёдра с голенью сами по себе остаются сочными даже при быстрой запекании. В сочетании с майонезом они не пересыхают, а сухая смесь лукового супа заменяет соль и специи, создавая выраженный вкус без дополнительных добавок.
Лимон используется не как маринад, а как способ подготовки мяса — он убирает лишние запахи и делает вкус более чистым. В результате блюдо получается простым, но сбалансированным.
После запекания курица покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся мягкой и сочной. Луковая смесь образует ароматную корку, которая хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или запечёнными овощами.
Это блюдо удобно подавать сразу из формы, не требуя соуса или дополнительной заправки.
Соль не требуется — луковый суп полностью её заменяет.
Промойте куриные бёдра лимонным соком, затем обсушите бумажными полотенцами.
Аккуратно снимите кожу с каждого куска курицы.
Смажьте каждое бедро майонезом со всех сторон.
Переложите курицу в отдельную миску и равномерно обсыпьте сухим луковым супом.
Выложите куриные бёдра в форму для запекания, не смазывая её маслом.
Разогрейте духовку и запекайте курицу около 30 минут до золотистой корочки.
При необходимости увеличьте время запекания, ориентируясь на цвет и готовность мяса.
Классические маринады требуют времени и набора специй. В этом рецепте сухой луковый суп заменяет сразу несколько этапов, обеспечивая стабильный результат.
Маринованная курица даёт больше вариаций вкуса, но вариант с суповой смесью выигрывает по скорости и простоте.
Этот способ ценят за удобство.
Есть и особенности.
Обязательно снимайте кожу — так блюдо получится менее жирным.
Равномерно распределяйте луковую смесь, не оставляя сухих участков.
Не накрывайте форму фольгой, чтобы курица подрумянилась.
Дайте блюду постоять 5 минут после духовки перед подачей.
Да, подойдёт густой йогурт или сметана, но вкус будет мягче.
Да, можно использовать голени или бёдра без кости, скорректировав время запекания.
Нет, при запекании в духовке это не обязательно.
Простая курица с луковым супом — пример того, как базовые продукты и понятные шаги дают надёжный результат. Это блюдо не требует подготовки, но стабильно выручает в будни и выходные.
