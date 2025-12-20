Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Этот чизкейк пахнет зимой и кофе: сироп меняет вкус до неузнаваемости

Чизкейк с кофейным сиропом подойдёт к зимнему фуршету
Еда

Бархатистый чизкейк с кофейным сиропом становится одним из главных десертов зимнего сезона, когда хочется насыщенных вкусов и уютных ароматов. Он сочетает кремовую текстуру запечённой сырной начинки и выразительную кофейную нотку, которая раскрывается в каждом кусочке.

чизкейк
Фото: unsplash.com by Brina Blum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чизкейк

Такой десерт идеально вписывается в рождественские и новогодние встречи, особенно в кругу близких. Об этом сообщает издание Gastronomos.

Чем этот чизкейк отличается от классических вариантов

В основе рецепта — запечённый чизкейк с яичной начинкой, плотный, но нежный по структуре. Его особенность заключается не только в сочетании сливочного сыра и антотиро, но и в кофейном сиропе, который подают сверху. Он не впитывается полностью, а остаётся акцентом, усиливая аромат и добавляя глубину вкуса.

Основание из шоколадных пирожных с какао создаёт мягкий контраст с начинкой и подчёркивает кофейные оттенки. В результате получается сбалансированный десерт без излишней сладости.

Текстура, аромат и подача

Правильно приготовленный чизкейк сохраняет слегка дрожащую серединку сразу после выпечки, которая затем стабилизируется в холодильнике. Кофейный сироп добавляют уже перед подачей, чтобы сохранить его насыщенность.

Этот десерт подают охлаждённым, нарезая аккуратными порциями. Он хорошо смотрится на фуршетном столе и не требует дополнительного декора.

Ингредиенты (на 12 порций)

Для основания

  • 200 г шоколадных пирожных "петифур" с какао
  • 85 г сливочного масла, растопленного

Для начинки

  • 250 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 220 г белого сахара
  • 750 г свежего сыра антотиро
  • 3 крупных яйца комнатной температуры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 ст. л. холодного крепкого эспрессо
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Для кофейного сиропа

  • 70 мл крепкого эспрессо
  • 60 г белого сахара

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160 °C с конвекцией.

  2. Смажьте разъёмную форму диаметром 20 см и застелите дно пергаментом.

  3. Измельчите шоколадные пирожные в крошку и смешайте с растопленным маслом.

  4. Утрамбуйте массу в форму, формируя ровное основание.

  5. Уберите основу в холодильник на 15 минут, затем выпекайте 15-20 минут до сухой поверхности и полностью остудите.

  6. Для сиропа соедините эспрессо и сахар, доведите до кипения и варите 8-10 минут до лёгкого загустения, затем остудите.

  7. В чаше комбайна взбейте сливочный сыр с сахаром до гладкости.

  8. Добавьте антотиро, яйца и ваниль, перемешайте до однородной массы.

  9. Смешайте эспрессо с кукурузным крахмалом и аккуратно вмешайте в начинку.

  10. Вылейте начинку на остывшую основу и разровняйте поверхность.

  11. Выпекайте около 50 минут, пока края не станут плотными, а центр — слегка дрожащим.

  12. Выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на 1 час.

  13. Переложите десерт в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

  14. Перед подачей полейте чизкейк охлаждённым кофейным сиропом.

Сравнение: чизкейк с кофейным сиропом и классический ванильный

Классический ванильный чизкейк мягче по вкусу и часто требует ягодного соуса для баланса. Кофейный вариант сразу обладает ярким ароматом и не нуждается в дополнительных добавках.

Ванильный чизкейк универсальнее, но кофейный выигрывает по глубине вкуса и идеально подходит для зимнего меню.

Плюсы и минусы десерта

Этот чизкейк ценят за насыщенность и текстуру.

  • бархатистая начинка;
  • выразительный кофейный аромат;
  • эффектная, но простая подача;
  • подходит для праздничного стола.

Есть и нюансы.

  • требуется время на охлаждение;
  • специфический сыр антотиро доступен не везде;
  • вкус кофе подойдёт не всем.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  1. Используйте ингредиенты комнатной температуры.

  2. Не перевыпекайте чизкейк — центр должен слегка дрожать.

  3. Остужайте десерт постепенно, не вынимая сразу из духовки.

  4. Поливайте сиропом только перед подачей.

Популярные вопросы о чизкейке с кофейным сиропом

Можно ли заменить антотиро

Да, подойдёт мягкий творожный сыр без яркой кислинки.

Какой кофе лучше использовать

Только свежесваренный эспрессо, а не растворимый.

Можно ли приготовить чизкейк заранее

Да, он отлично хранится в холодильнике до 48 часов.

Чизкейк с кофейным сиропом — это десерт для холодного времени года, когда хочется насыщенных вкусов и уютной подачи. Он не требует сложного декора, но запоминается с первого кусочка.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кофе рецепт десерт выпечка
Новости Все >
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде
Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu
На Титане выявлена слоистая система из льда с локальными карманами воды
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Сейчас читают
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Садоводство, цветоводство
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Резкий рост давления повышает риск инсульта и инфаркта — кардиолог Алексей Жито
СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде
Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu
Стирка в холодной воде снижает загрязнение сточных вод
Свинину для плова нарезают мелкими ровными кубиками
На Титане выявлена слоистая система из льда с локальными карманами воды
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
За 10 недель силовых тренировок набирают в среднем 1,53 кг мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.