Хруст, который слышно на всю кухню: Наполеон, ради которого больше не покупают готовые торты

Хрустящий "Наполеон" — тот самый торт, ради которого стоит немного потрудиться. Тонкие слоёные коржи, стабильный заварной крем и аккуратная сборка дают результат, который легко спутать с кондитерским. При этом все секреты успеха просты и доступны для домашней кухни. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Главная задача — сохранить слоистость коржей и не дать им размокнуть. Для этого тесто готовят из очень холодных ингредиентов, добавляют немного уксуса для лучшего расслоения и выпекают коржи с сахарной пудрой. Крем должен быть плотным и устойчивым, а не текучим — именно он "держит" текстуру торта.
пшеничная мука — 480 г
сливочное масло — 300 г
яйцо — 1 шт.
столовый уксус 9% — 1 ст. л.
холодная вода — 180 мл
соль — по вкусу
молоко — 800 мл
яичные желтки — 6 шт.
сахар — 1 стакан
сливочное масло — 200 г
пшеничная мука — 4 ст. л.
ванильный сахар — 2 ч. л.
лимонная цедра — около 15 г
коньяк — 1 ст. л.
соль — щепоть
сахарная пудра — 2 ст. л.
Подготовьте ингредиенты.
Сливочное масло заранее заморозьте, муку хорошо охладите. В миске соедините яйцо, уксус, холодную воду и соль, слегка взбейте венчиком.
Соедините масло и муку.
Просейте муку в большую миску. Замороженное масло натрите на крупной тёрке прямо в муку, периодически обваливая тёрку в муке.
Соберите тесто.
Быстро перемешайте муку с маслом руками. Влейте жидкую смесь и аккуратно перемешайте ложкой. Тесто должно получиться рассыпчатым.
Охладите.
Соберите тесто в ком, не вымешивая. Разделите на 4 равные части, заверните в плёнку, придайте форму квадрата и уберите в холодильник минимум на 1 час.
Приготовьте заварную основу.
В кастрюле нагрейте 600 мл молока почти до кипения. В миске взбейте желтки с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой массы. Добавьте оставшееся холодное молоко и муку, хорошо перемешайте.
Заварите крем.
Тонкой струйкой введите яичную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения и первого "булька". Снимите с огня.
Добавьте аромат.
Вмешайте лимонную цедру и коньяк, накройте крем плёнкой "в контакт" и остудите.
Сделайте крем стабильным.
Взбейте мягкое сливочное масло и порциями введите остывшую заварную массу, каждый раз добиваясь однородности. Уберите крем в холодильник.
Раскатайте тесто.
Духовку разогрейте до 200 °C. Один кусок теста раскатайте в тонкий пласт (около 2,5 мм) по размеру противня.
Подготовьте к выпечке.
Посыпьте пергамент сахарной пудрой, переложите тесто, наколите вилкой и слегка присыпьте пудрой сверху.
Выпекайте.
Выпекайте 8-12 минут до золотистого цвета. Горячий корж сразу подровняйте и разрежьте пополам. Повторите с остальным тестом — всего получится 8 коржей. Обрезки измельчите в крошку.
Соберите торт.
Разделите крем на 8 частей. Промажьте каждый корж кремом, аккуратно собирая торт.
Оформите.
Обмажьте верх и бока оставшимся кремом, обсыпьте слоёной крошкой. Заверните торт в плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час.
Подавайте.
Перед подачей посыпьте верх сахарной пудрой и нарежьте острым ножом.
Домашнее тесто даёт более выраженную слоистость и хруст. Готовое слоёное тесто может упростить процесс, но результат зависит от качества продукта и точного соблюдения технологии выпечки.
Все ингредиенты для теста должны быть холодными.
Не вымешивайте тесто — только собирайте.
Используйте стабильный, плотный крем.
Коржи выпекайте по одному, контролируя цвет.
Можно ли замораживать торт?
Да, он хорошо переносит заморозку.
Нужно ли долго пропитывать?
Нет, коржи должны остаться хрустящими.
Чем заменить коньяк?
Можно исключить или заменить ванильным экстрактом.
