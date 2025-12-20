Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Хруст, который слышно на всю кухню: Наполеон, ради которого больше не покупают готовые торты

В тесто для "Наполеона" добавляют уксус для расслоения
Еда

Хрустящий "Наполеон" — тот самый торт, ради которого стоит немного потрудиться. Тонкие слоёные коржи, стабильный заварной крем и аккуратная сборка дают результат, который легко спутать с кондитерским. При этом все секреты успеха просты и доступны для домашней кухни. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Наполеон
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Наполеон

В чём секрет по-настоящему хрустящего Наполеона

Главная задача — сохранить слоистость коржей и не дать им размокнуть. Для этого тесто готовят из очень холодных ингредиентов, добавляют немного уксуса для лучшего расслоения и выпекают коржи с сахарной пудрой. Крем должен быть плотным и устойчивым, а не текучим — именно он "держит" текстуру торта.

Ингредиенты для торта Наполеон

Для теста

  • пшеничная мука — 480 г

  • сливочное масло — 300 г

  • яйцо — 1 шт.

  • столовый уксус 9% — 1 ст. л.

  • холодная вода — 180 мл

  • соль — по вкусу

Для крема

  • молоко — 800 мл

  • яичные желтки — 6 шт.

  • сахар — 1 стакан

  • сливочное масло — 200 г

  • пшеничная мука — 4 ст. л.

  • ванильный сахар — 2 ч. л.

  • лимонная цедра — около 15 г

  • коньяк — 1 ст. л.

  • соль — щепоть

Дополнительно

  • сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление шаг за шагом

Тесто

  1. Подготовьте ингредиенты.
    Сливочное масло заранее заморозьте, муку хорошо охладите. В миске соедините яйцо, уксус, холодную воду и соль, слегка взбейте венчиком.

  2. Соедините масло и муку.
    Просейте муку в большую миску. Замороженное масло натрите на крупной тёрке прямо в муку, периодически обваливая тёрку в муке.

  3. Соберите тесто.
    Быстро перемешайте муку с маслом руками. Влейте жидкую смесь и аккуратно перемешайте ложкой. Тесто должно получиться рассыпчатым.

  4. Охладите.
    Соберите тесто в ком, не вымешивая. Разделите на 4 равные части, заверните в плёнку, придайте форму квадрата и уберите в холодильник минимум на 1 час.

Крем

  1. Приготовьте заварную основу.
    В кастрюле нагрейте 600 мл молока почти до кипения. В миске взбейте желтки с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой массы. Добавьте оставшееся холодное молоко и муку, хорошо перемешайте.

  2. Заварите крем.
    Тонкой струйкой введите яичную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения и первого "булька". Снимите с огня.

  3. Добавьте аромат.
    Вмешайте лимонную цедру и коньяк, накройте крем плёнкой "в контакт" и остудите.

  4. Сделайте крем стабильным.
    Взбейте мягкое сливочное масло и порциями введите остывшую заварную массу, каждый раз добиваясь однородности. Уберите крем в холодильник.

Коржи

  1. Раскатайте тесто.
    Духовку разогрейте до 200 °C. Один кусок теста раскатайте в тонкий пласт (около 2,5 мм) по размеру противня.

  2. Подготовьте к выпечке.
    Посыпьте пергамент сахарной пудрой, переложите тесто, наколите вилкой и слегка присыпьте пудрой сверху.

  3. Выпекайте.
    Выпекайте 8-12 минут до золотистого цвета. Горячий корж сразу подровняйте и разрежьте пополам. Повторите с остальным тестом — всего получится 8 коржей. Обрезки измельчите в крошку.

Сборка

  1. Соберите торт.
    Разделите крем на 8 частей. Промажьте каждый корж кремом, аккуратно собирая торт.

  2. Оформите.
    Обмажьте верх и бока оставшимся кремом, обсыпьте слоёной крошкой. Заверните торт в плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час.

  3. Подавайте.
    Перед подачей посыпьте верх сахарной пудрой и нарежьте острым ножом.

Сравнение домашнего Наполеона и варианта из готового теста

Домашнее тесто даёт более выраженную слоистость и хруст. Готовое слоёное тесто может упростить процесс, но результат зависит от качества продукта и точного соблюдения технологии выпечки.

Советы по приготовлению

  1. Все ингредиенты для теста должны быть холодными.

  2. Не вымешивайте тесто — только собирайте.

  3. Используйте стабильный, плотный крем.

  4. Коржи выпекайте по одному, контролируя цвет.

Популярные вопросы о Наполеоне

Можно ли замораживать торт?
Да, он хорошо переносит заморозку.

Нужно ли долго пропитывать?
Нет, коржи должны остаться хрустящими.

Чем заменить коньяк?
Можно исключить или заменить ванильным экстрактом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка наполеон
Новости Все >
Остывший рис стал источником пребиотических углеводов — специалисты по питанию
Рускеала стала популярной зимой из-за мраморного каньона — гиды
Стирка белых полотенец в горячей воде снижает жесткость ткани — The Spruce
Отели начали внедрять бесшовный сервис без участия персонала — эксперт Жданова
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент
JWST наблюдал одну из самых далёких подтверждённых сверхновых — Earth
Смешанная кожа лица определяется жирной Т-зоной и сухими щёками — Lady Like
Сейчас читают
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Новости спорта
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Кока-кола не сокращает симптомы гастроэнтерита — Kondice
Фикус повышает водопотребление в зимний период
“Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования” — Юлия Дрогунова
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент
В тесто для "Наполеона" добавляют уксус для расслоения
Северные олени совершают миграции на сотни километров
JWST наблюдал одну из самых далёких подтверждённых сверхновых — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.