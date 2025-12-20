Зелёный суп, который влюбляет: сочетание горошка, укропа и сливочной текстуры работает безотказно

Этот польский зелёный суп легко узнать по мягкому цвету и кремовой текстуре. Горошек и укроп дают свежесть, картофель и сметана — сытность, а специи делают вкус глубже и теплее. Блюдо готовится быстро и отлично подходит для семейного обеда или лёгкого ужина. Об этом сообщает FOOD.
Главная особенность этого супа — баланс между лёгкостью и насыщенностью. Он не перемалывается в пюре, но остаётся густым за счёт крахмалистого картофеля и сметаны. Зелёный горошек добавляет естественную сладость, а укроп подчёркивает свежий вкус.
Суп можно варить как на курином бульоне, так и на овощном, а сметану при желании заменить жирными сливками.
сливочное масло — 20 г
репчатый лук — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
морковь — 3 шт.
лук-порей — 150 г
картофель — 2 шт.
зелёный горошек (замороженный) — 120 г
куриный бульон — 800 мл
сметана 25% — 4 ст. л.
укроп — 2 пучка
лавровый лист — 1 шт.
майоран — 1 ч. л.
чёрный молотый перец — по вкусу
соль — по вкусу
куркума — щепоть
мускатный орех — щепоть
Подготовьте овощи.
Морковь и картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук и чеснок мелко измельчите. Лук-порей нарежьте кольцами или четвертинками колец. Укроп мелко порубите.
Сделайте ароматную основу.
В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте репчатый лук и чеснок около 1 минуты на среднем огне до мягкости.
Добавьте овощи.
Выложите морковь и лук-порей, помешивая, готовьте ещё 2 минуты, не допуская подрумянивания.
Всыпьте специи.
Добавьте соль, перец, майоран, куркуму и мускатный орех. Положите лавровый лист, картофель и зелёный горошек.
Варите суп.
Влейте бульон, доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут, пока картофель не станет мягким.
Добавьте сметану.
Введите сметану, тщательно перемешайте суп до однородности.
Завершите приготовление.
Добавьте укроп, при необходимости досолите и поперчите. Варите без крышки ещё 5 минут.
В отличие от классического крем-супа, этот вариант сохраняет текстуру овощей. Он менее тяжёлый, но при этом сытный, а вкус получается более "живым" и свежим за счёт укропа и горошка.
Используйте крахмалистый картофель — он сделает суп гуще.
Не переваривайте горошек, чтобы сохранить цвет.
Добавляйте сметану на слабом огне, чтобы она не свернулась.
Подавайте с зерновым хлебом или тостами.
Можно ли заменить сметану?
Да, подойдут жирные сливки.
Подходит ли суп для вегетарианцев?
Да, если использовать овощной бульон.
Можно ли хранить суп?
В холодильнике до 2 суток.
