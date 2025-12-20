Зелёный суп, который влюбляет: сочетание горошка, укропа и сливочной текстуры работает безотказно

В польский зелёный суп добавляют сметану для кремовости

Этот польский зелёный суп легко узнать по мягкому цвету и кремовой текстуре. Горошек и укроп дают свежесть, картофель и сметана — сытность, а специи делают вкус глубже и теплее. Блюдо готовится быстро и отлично подходит для семейного обеда или лёгкого ужина. Об этом сообщает FOOD.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Польский зелёный суп

Чем польский зелёный суп отличается от привычных овощных супов

Главная особенность этого супа — баланс между лёгкостью и насыщенностью. Он не перемалывается в пюре, но остаётся густым за счёт крахмалистого картофеля и сметаны. Зелёный горошек добавляет естественную сладость, а укроп подчёркивает свежий вкус.

Суп можно варить как на курином бульоне, так и на овощном, а сметану при желании заменить жирными сливками.

Ингредиенты для польского зелёного супа (4 порции)

сливочное масло — 20 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

морковь — 3 шт.

лук-порей — 150 г

картофель — 2 шт.

зелёный горошек (замороженный) — 120 г

куриный бульон — 800 мл

сметана 25% — 4 ст. л.

укроп — 2 пучка

лавровый лист — 1 шт.

майоран — 1 ч. л.

чёрный молотый перец — по вкусу

соль — по вкусу

куркума — щепоть

мускатный орех — щепоть

Приготовление шаг за шагом

Подготовьте овощи.

Морковь и картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук и чеснок мелко измельчите. Лук-порей нарежьте кольцами или четвертинками колец. Укроп мелко порубите. Сделайте ароматную основу.

В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте репчатый лук и чеснок около 1 минуты на среднем огне до мягкости. Добавьте овощи.

Выложите морковь и лук-порей, помешивая, готовьте ещё 2 минуты, не допуская подрумянивания. Всыпьте специи.

Добавьте соль, перец, майоран, куркуму и мускатный орех. Положите лавровый лист, картофель и зелёный горошек. Варите суп.

Влейте бульон, доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут, пока картофель не станет мягким. Добавьте сметану.

Введите сметану, тщательно перемешайте суп до однородности. Завершите приготовление.

Добавьте укроп, при необходимости досолите и поперчите. Варите без крышки ещё 5 минут.

Сравнение польского зелёного супа и крем-супа

В отличие от классического крем-супа, этот вариант сохраняет текстуру овощей. Он менее тяжёлый, но при этом сытный, а вкус получается более "живым" и свежим за счёт укропа и горошка.

Советы по приготовлению польского зелёного супа

Используйте крахмалистый картофель — он сделает суп гуще. Не переваривайте горошек, чтобы сохранить цвет. Добавляйте сметану на слабом огне, чтобы она не свернулась. Подавайте с зерновым хлебом или тостами.

Популярные вопросы о польском зелёном супе

Можно ли заменить сметану?

Да, подойдут жирные сливки.

Подходит ли суп для вегетарианцев?

Да, если использовать овощной бульон.

Можно ли хранить суп?

В холодильнике до 2 суток.