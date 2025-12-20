Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зелёный суп, который влюбляет: сочетание горошка, укропа и сливочной текстуры работает безотказно

В польский зелёный суп добавляют сметану для кремовости
Еда

Этот польский зелёный суп легко узнать по мягкому цвету и кремовой текстуре. Горошек и укроп дают свежесть, картофель и сметана — сытность, а специи делают вкус глубже и теплее. Блюдо готовится быстро и отлично подходит для семейного обеда или лёгкого ужина. Об этом сообщает FOOD.

Польский зелёный суп
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Польский зелёный суп

Чем польский зелёный суп отличается от привычных овощных супов

Главная особенность этого супа — баланс между лёгкостью и насыщенностью. Он не перемалывается в пюре, но остаётся густым за счёт крахмалистого картофеля и сметаны. Зелёный горошек добавляет естественную сладость, а укроп подчёркивает свежий вкус.

Суп можно варить как на курином бульоне, так и на овощном, а сметану при желании заменить жирными сливками.

Ингредиенты для польского зелёного супа (4 порции)

  • сливочное масло — 20 г

  • репчатый лук — 1 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • морковь — 3 шт.

  • лук-порей — 150 г

  • картофель — 2 шт.

  • зелёный горошек (замороженный) — 120 г

  • куриный бульон — 800 мл

  • сметана 25% — 4 ст. л.

  • укроп — 2 пучка

  • лавровый лист — 1 шт.

  • майоран — 1 ч. л.

  • чёрный молотый перец — по вкусу

  • соль — по вкусу

  • куркума — щепоть

  • мускатный орех — щепоть

Приготовление шаг за шагом

  1. Подготовьте овощи.
    Морковь и картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук и чеснок мелко измельчите. Лук-порей нарежьте кольцами или четвертинками колец. Укроп мелко порубите.

  2. Сделайте ароматную основу.
    В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте репчатый лук и чеснок около 1 минуты на среднем огне до мягкости.

  3. Добавьте овощи.
    Выложите морковь и лук-порей, помешивая, готовьте ещё 2 минуты, не допуская подрумянивания.

  4. Всыпьте специи.
    Добавьте соль, перец, майоран, куркуму и мускатный орех. Положите лавровый лист, картофель и зелёный горошек.

  5. Варите суп.
    Влейте бульон, доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут, пока картофель не станет мягким.

  6. Добавьте сметану.
    Введите сметану, тщательно перемешайте суп до однородности.

  7. Завершите приготовление.
    Добавьте укроп, при необходимости досолите и поперчите. Варите без крышки ещё 5 минут.

Сравнение польского зелёного супа и крем-супа

В отличие от классического крем-супа, этот вариант сохраняет текстуру овощей. Он менее тяжёлый, но при этом сытный, а вкус получается более "живым" и свежим за счёт укропа и горошка.

Советы по приготовлению польского зелёного супа

  1. Используйте крахмалистый картофель — он сделает суп гуще.

  2. Не переваривайте горошек, чтобы сохранить цвет.

  3. Добавляйте сметану на слабом огне, чтобы она не свернулась.

  4. Подавайте с зерновым хлебом или тостами.

Популярные вопросы о польском зелёном супе

Можно ли заменить сметану?
Да, подойдут жирные сливки.

Подходит ли суп для вегетарианцев?
Да, если использовать овощной бульон.

Можно ли хранить суп?
В холодильнике до 2 суток.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы супы рецепты кулинария
