Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Магазинные отдыхают в стороне: эти тарталетки держат икру, салаты и намазки без сюрпризов

Тарталетки для новогоднего стола дома пекут из песочного теста
Еда

Новогодний стол сложно представить без тарталеток — они давно стали универсальной основой для икры, салатов и праздничных намазок. Именно от качества корзиночек во многом зависит вкус закуски и общее впечатление от подачи. Магазинные варианты не всегда радуют составом и хрупкостью, поэтому домашний рецепт становится удачным решением. 

Салат с курицей и ананасом в корзиночках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с курицей и ананасом в корзиночках

Почему стоит готовить тарталетки самостоятельно

Домашние тарталетки выигрывают сразу по нескольким параметрам. Вы контролируете состав, избегаете маргарина и лишних добавок, а текстура получается ровно такой, как нужно — рассыпчатой, но прочной. Такие корзиночки не крошатся при наполнении и подходят как для холодных, так и для тёплых начинок. Особенно это важно для новогодних закусок, которые часто готовят заранее.

Ингредиенты для песочных тарталеток

Все продукты должны быть свежими и комнатной температуры — это напрямую влияет на структуру теста.

  1. Сливочное масло — 160 г

  2. Пшеничная мука — 1,5 стакана

  3. Куриные яйца — 2 штуки

  4. Сахар — 1 чайная ложка

  5. Соль — 2-3 щепотки

  6. Молоко — 30 мл

Пошаговое приготовление тарталеток

Рецепт не требует специальных навыков и подойдёт даже тем, кто редко работает с песочным тестом.

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложите его в глубокую миску.

  2. Добавьте к маслу сахар, соль, молоко и яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  3. Перемешайте массу до однородности, затем постепенно всыпьте муку и замесите плотное песочное тесто. На это потребуется около 10 минут.

  4. Сформируйте шар, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут.

  5. Охлаждённое тесто разделите на одинаковые кусочки, скатайте шарики и распределите их по металлическим формочкам для кексов.

  6. Аккуратно прижмите тесто ко дну и стенкам, затем сделайте несколько проколов вилкой, чтобы тарталетки не вздулись.

  7. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте тарталетки около 10 минут, не открывая дверцу.

  8. Полностью остудите готовые корзиночки и только после этого аккуратно извлеките их из форм.

Плюсы и минусы домашних тарталеток

Домашняя выпечка всегда имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

К преимуществам относятся натуральный состав. Тарталетки получаются ароматными и хрустящими. Они хорошо держат форму и подходят для любой начинки — от икры до салатов с соусом.

Среди минусов можно отметить необходимость использования формочек. Требуется время на охлаждение теста. Хранить такие тарталетки лучше в сухом месте, чтобы они не отсырели.

Сравнение: домашние и магазинные тарталетки

Домашние тарталетки отличаются более насыщенным сливочным вкусом и плотной текстурой. Магазинные аналоги часто бывают ломкими и нейтральными по вкусу. Кроме того, собственное приготовление позволяет подобрать размер и толщину корзиночек под конкретные закуски.

Советы по приготовлению тарталеток шаг за шагом

Чтобы результат был стабильным и аккуратным, стоит учитывать несколько нюансов.

  1. Используйте только сливочное масло — маргарин ухудшает вкус и структуру.

  2. Не пропускайте этап охлаждения теста, он отвечает за рассыпчатость.

  3. Делайте проколы вилкой обязательно, иначе дно поднимется при выпечке.

Популярные вопросы о тарталетках

Можно ли готовить тарталетки заранее?

Да, готовые корзиночки можно хранить до 3-4 дней в сухом контейнере.

Подойдут ли силиконовые формы?

Да, но металлические формы дают более ровную и хрустящую корочку.

Чем начинять тарталетки на Новый год?

Подойдут икра, сырные намазки, салаты с курицей, рыбой или овощами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы закуска рецепты новый год кулинария
Новости Все >
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Тарталетки для новогоднего стола дома пекут из песочного теста
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Картофель "Барон" созревает через 60–70 дней после посадки
Следование тренду morning shed ведёт к обезвоживанию кожи — дерматолог Тетерь
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
До 12 млн км² суши могут уйти ниже уровня моря к 2040 году
Простую намазку из шпрот готовят с яйцами и плавленым сыром
Belgee S50 — самый доступный автомат от 1,99 млн руб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.