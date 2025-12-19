Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Линцское печенье перестаёт рваться и липнуть: тесто ведёт себя идеально даже без лишней муки

Линцское тесто для рассыпчатого печенья замешивают из холодного масла и желтков
Еда

Линцское печенье — один из тех рождественских десертов, к которому возвращаются из года в год. Оно ценится за рассыпчатую текстуру, тонкий сливочный вкус и удачное сочетание с джемом. Особенно важно, чтобы тесто не рвалось и не липло при раскатке — тогда процесс превращается в удовольствие. Об этом сообщает подборка праздничной домашней выпечки от издания Nejrecept.

Печенье
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Harriyott, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Линцское печенье: почему этот рецепт работает

Этот рецепт линцского печенья проверен временем и подходит для рождественской выпечки, когда важны стабильный результат и аккуратный внешний вид. Песочное тесто получается мягким, пластичным и легко поддаётся формованию. Использование холодного сливочного масла и минимального количества муки при раскатке позволяет сохранить нежную структуру и избежать пересушивания.

Ингредиенты для линцского печенья

Перед началом приготовления стоит заранее подготовить все продукты — это особенно важно для песочного теста.

  1. Пшеничная мука — 300 г

  2. Сливочное масло (холодное) — 200 г

  3. Сахарная пудра — 100 г

  4. Яичные желтки — 2 штуки

  5. Лимонная цедра — по вкусу

  6. Джем — по необходимости

  7. Сахарная пудра — для посыпки

Пошаговое приготовление линцского печенья

Процесс несложный, но требует соблюдения температурного режима и времени охлаждения.

  1. В глубокой миске соедините муку, сахарную пудру и мелко нарезанное холодное сливочное масло.

  2. Добавьте желтки и лимонную цедру, быстро замесите плотное однородное тесто.

  3. Сформируйте шар, заверните его в плёнку и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

  4. Охлаждённое тесто раскатайте тонким слоем, удобнее делать это на фольге или в плотном пакете, чтобы не подсыпать лишнюю муку.

  5. Вырежьте фигурки нужной формы.

  6. Выпекайте печенье при температуре 170 °C около 8 минут до светло-золотистого оттенка.

  7. Полностью остудите заготовки, смажьте одну половину джемом и накройте второй.

  8. Перед подачей посыпьте готовое линцское печенье сахарной пудрой.

Плюсы и минусы линцского печенья

Этот вид рождественской выпечки имеет свои сильные стороны и особенности.

К преимуществам можно отнести нежную текстуру теста. Печенье хорошо хранится. Оно подходит для разных видов джема, особенно с кислинкой.

Среди минусов — необходимость охлаждения теста. Процесс требует аккуратности при раскатке. Калорийность выше, чем у простых сухих печений.

Сравнение: линцское печенье и классическое песочное

Линцское печенье отличается более мягкой и пластичной структурой теста. В классическом песочном варианте чаще используется цельное яйцо, что делает тесто плотнее. Джем в линцском печенье не просто начинка, а важный вкусовой акцент, который балансирует сладость теста.

Советы по приготовлению линцского печенья шаг за шагом

Чтобы результат был стабильно удачным, стоит учитывать несколько моментов.

  1. Используйте хорошо охлаждённое масло — это основа рассыпчатости.

  2. Не вымешивайте тесто слишком долго, чтобы оно не стало жёстким.

  3. Выбирайте джем с выраженной кислинкой, например из смородины или малины.

Популярные вопросы о линцском печенье

Какой джем лучше подходит?

Лучше всего подходят кислые ягоды — смородина, клюква, вишня.

Можно ли хранить готовое печенье?

В герметичном контейнере при комнатной температуре — до недели.

Чем заменить лимонную цедру?

Допустимо использовать апельсиновую цедру или обойтись без неё.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка печенье рождество кулинария
Новости Все >
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
Новостройки в России подорожают на 13–15% в 2026 году — аналитик ЦИАН Попов
Испанские физики создали сверхяркий импульс мягкого рентгеновского излучения
Страховка реально спасает в горах или на горнолыжном курорте — от врача до вертолёта
Дети Маргариты Симоньян чуть не умерли во время рождения
Для рассады в январе рекомендуют 12–14 часов искусственного освещения
Сейчас читают
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Авто
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Вертикальные шкафы очищают визуальное пространство — C.B. RADAR
Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Линцское тесто для рассыпчатого печенья замешивают из холодного масла и желтков
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Огурцы пучкового типа формируют 5–10 завязей в узле
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.