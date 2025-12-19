Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Сытно, просто и без дрожжей: этот пирог выручает, когда нужно накормить всех без хлопот

Заливной пирог с мясом и грибами готовят на кефирном тесте — VkusnyBlog
Еда

Заливной пирог с мясом и грибами - тот самый вариант, когда хочется сытной домашней выпечки без лишних хлопот. Кефирное тесто замешивается буквально за несколько минут, а начинка получается сочной и насыщенной. Такой пирог одинаково хорош и для завтрака, и для полноценного обеда с овощным салатом. Об этом сообщает VkusnyBlog.

Пирог с мясом "из трапезы Винтерфелла"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с мясом "из трапезы Винтерфелла"

Почему заливной пирог — удачный выбор

Заливные пироги ценят за простоту и универсальность. Здесь не нужно долго вымешивать тесто или ждать расстойки — достаточно соединить ингредиенты, вылить их в форму и отправить в духовку.
Мясная начинка делает выпечку сытной, а грибы добавляют аромат и глубину вкуса. При этом рецепт легко адаптируется под содержимое холодильника и предпочтения семьи.

Ингредиенты: важные нюансы

Для начинки подойдёт практически любой фарш: говяжий, свиной, смешанный или из курицы и индейки. Репчатый лук можно заменить шалотом или салатным, а шампиньоны — вешенками или лесными грибами.
Полутвёрдый сыр вроде гауды или эмменталя отвечает за сочность и лёгкую тягучесть. Зелень допустима любая — петрушка, укроп или базилик.

Кефир можно заменить питьевым йогуртом или нежирной сметаной, а для теста лучше использовать пшеничную муку высшего сорта с умеренным содержанием белка.

Как приготовить заливной пирог с мясом и грибами

Сначала готовят начинку. Лук и чеснок мелко рубят, грибы нарезают пластинками. На сковороде разогревают растительное масло, обжаривают лук до мягкости, затем добавляют грибы и готовят ещё пару минут. К овощам кладут чеснок и фарш, быстро обжаривают, пока мясо не потеряет сырой цвет, приправляют солью и перцем. Смесь перекладывают в миску, добавляют тёртый сыр и рубленую зелень.

Для теста яйца соединяют с кефиром, перемешивают до однородности. Затем вводят просеянную муку с солью и разрыхлителем и быстро замешивают жидкое тесто. В форму выливают половину теста, равномерно распределяют начинку и накрывают оставшейся частью теста. Пирог выпекают при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки.

Сравнение: заливной пирог и классическая дрожжевая выпечка

Заливной пирог выигрывает по скорости приготовления и простоте. Дрожжевая выпечка требует больше времени и опыта, зато даёт более воздушную структуру. В повседневной кухне вариант на кефире часто оказывается практичнее и быстрее, как и блюда на основе любого фарша.

Плюсы и минусы рецепта

Этот пирог хорошо вписывается в домашнее меню и не требует сложных техник. Он подходит даже тем, кто редко печёт.

  • Плюсы: быстрое тесто, сытная начинка, вариативность ингредиентов.
  • Минусы: менее выраженная пышность по сравнению с дрожжевыми пирогами.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Обжаривайте фарш до полуготовности, чтобы начинка не была сырой.
Не делайте тесто слишком густым — оно должно легко растекаться.
Используйте форму с антипригарным покрытием или застелите её бумагой.
Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой — так он будет держать форму.

Популярные вопросы о заливном пироге с мясом и грибами

Можно ли приготовить пирог без грибов?
Да, грибы можно исключить без изменения пропорций.

Чем заменить кефир?
Подойдут питьевой йогурт или нежирная сметана.

Подходит ли пирог для разогрева?
Да, он хорошо разогревается и на сковороде, и в духовке.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт кулинария
Новости Все >
Учёные оценили массу древней черепахи Archelon в 3,5 тонны — clickpetroleoegas
Дефлекторы капота ускорили повреждение краски и коррозию
Российский МС-21 превосходит иностранные аналоги по комфорту и технологиям — Ростех
Киркоров в детстве узнал от Ванги, что женится на Пугачёвой
Эресуннский мост соединил Данию и Швецию за 16 километров — инженеры
Рисовая вода подходит для подкормки змеиного растения — Actualno
Группа SEREBRO разозлила Глюкозу, спев её песню "Снег идёт"
Наноструктуры крыльев бабочек повысили сбор света в панелях — ACS Photonics
Гибридную силовую установку Scion 01 оценили выше 300 л.с. — Autoblog
В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд на развитие БПЛА в рамках нацпроекта
Сейчас читают
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Новогодние платья из бархата и с пайетками вошли в тренды 2026 — Harper's Bazaar
Луковая кожура используется как натуральное удобрение и краситель — primainspirace
Группа SEREBRO разозлила Глюкозу, спев её песню "Снег идёт"
Фокус на телесных ощущениях снижает зависимость от цифр
Наноструктуры крыльев бабочек повысили сбор света в панелях — ACS Photonics
Гибридную силовую установку Scion 01 оценили выше 300 л.с. — Autoblog
В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд на развитие БПЛА в рамках нацпроекта
Александр Овечкин стал главным спортсменом 2025 года — Дмитрий Губерниев
Перепады температуры опаснее жары и холода для здоровья – врач Сайно
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.