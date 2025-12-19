Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Праздничные столы под угрозой: почему свежая рыба в последние дни года может скрывать опасный сюрприз

В конце декабря рыба задерживается в пути из-за логистики — ouest-france
Еда

В разгар праздничного сезона рыба традиционно считается главным украшением стола — от устриц до благородных сортов вроде морского окуня. Однако именно в период между Рождеством и Новым годом покупка свежей рыбы может таить в себе больше рисков, чем кажется. За внешней привлекательностью прилавков нередко скрываются проблемы с качеством и свежестью продукта. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему праздничный период — сложное время для рыбы

В конце декабря спрос на морепродукты резко возрастает. Рыбные лавки и супермаркеты стремятся заполнить витрины, но реальное предложение не всегда успевает за ажиотажем. Зимняя погода играет свою роль: штормы, сильный ветер и холод ограничивают выход судов в море.

В результате часть рыбы, продаваемой между Рождеством и Новым годом, может быть выловлена за несколько дней до поступления на прилавок. К этому добавляются логистические сложности: многие перевозчики и поставщики работают по сокращённому графику после 25 декабря, что увеличивает сроки доставки.

Когда внешний вид обманчив

Даже если рыба выглядит аппетитно, это не всегда гарантирует её свежесть. Длительное хранение и транспортировка снижают качество продукта, особенно если температурный режим был нарушен. В праздничный период риск таких сбоев выше, чем обычно.

Это отражается не только на вкусе, но и на безопасности. Употребление недостаточно свежей рыбы может привести к пищевым отравлениям и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Признаки рыбы сомнительной свежести

Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на базовые признаки качества. Они помогают вовремя отказаться от покупки.

  1. Запах. Свежая рыба имеет лёгкий морской аромат, а резкий аммиачный запах — тревожный сигнал.

  2. Глаза. Они должны быть прозрачными и выпуклыми, а не мутными и впалыми.

  3. Жабры. Ярко-красный или розовый цвет говорит о свежести, серый или коричневый — о её утрате.

  4. Текстура. Мякоть упругая и быстро восстанавливает форму при нажатии.

Чем опасна несвежая рыба

Основная угроза — не только испорченный вкус блюда. Плохо сохранённые морепродукты могут стать средой для развития опасных бактерий, включая листерию и сальмонеллу. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и беременные женщины.

Как снизить риски при праздничных покупках

Полностью отказываться от рыбы необязательно, но стоит действовать стратегически. Есть несколько способов избежать неприятных сюрпризов.

Планируйте покупки заранее

Лучше приобрести свежую рыбу до 24 декабря. Если она понадобится к Новому году, допустимо заморозить продукт сразу после покупки. При правильной заморозке и медленном размораживании в холодильнике рыба сохраняет вкус и текстуру.

Доверяйте проверенным продавцам

Надёжные рыбные лавки и частные торговцы чаще работают с локальными поставщиками. Не стесняйтесь уточнять дату вылова и происхождение рыбы — это нормальная практика.

Выбирайте целую рыбу или живые продукты

Целая рыба позволяет объективнее оценить свежесть, чем филе. Живые моллюски и ракообразные — ещё более надёжный вариант, так как их активность напрямую указывает на качество.

Сравнение свежей рыбы и альтернатив

Свежая рыба требует максимальной осторожности в праздничный период. Альтернативные варианты проще в хранении и часто безопаснее.

  • Свежая рыба: лучший вкус, но высокий риск снижения качества в конце декабря.

  • Замороженная рыба: стабильное качество при правильной заморозке.

  • Копчёная и маринованная рыба: праздничный вкус и хорошая сохранность.

  • Консервы и полуконсервы: удобство и минимальные риски.

Советы по выбору морепродуктов 

  1. Определите меню заранее.

  2. Покупайте свежую рыбу до праздничного пика.

  3. Рассмотрите заморозку или альтернативные продукты.

  4. Проверяйте свежесть визуально и по запаху.

  5. Храните рыбу строго по правилам.

Популярные вопросы о покупке рыбы в праздники

Можно ли покупать рыбу 30–31 декабря?
 Можно, но риск ниже при выборе замороженной или живой продукции.

Безопасна ли замороженная рыба?
Да, если она была заморожена сразу после вылова.

Почему это важно для экологии?
 Праздничный спрос усиливает давление на морские экосистемы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рыба питание экология новый год
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
