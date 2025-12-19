Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Рулет, который исчезает быстрее горячего: Мимоза в лаваше превращает обычный стол в праздничный

Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
Еда

Рулет "Мимоза" в лаваше — закуска, которая выглядит эффектно и готовится без лишних сложностей. На срезе видны аккуратные слои рыбы, яиц, моркови и зелени, поэтому блюдо сразу привлекает внимание гостей. Такой рулет удобно подавать порционно, а со стола он исчезает быстрее, чем классический салат. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Рулетики "Мимоза"
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рулетики "Мимоза"

Почему рулет Мимоза — удачная альтернатива салату

Формат рулета делает привычную "Мимозу" более современной и удобной. Лаваш заменяет тарелку и помогает сохранить форму, а начинка равномерно распределяется по всему блюду. Закуска хорошо держится после охлаждения и легко нарезается крупными ломтиками.

Кроме того, рулет можно приготовить заранее, что особенно удобно при подготовке к приёму гостей или праздничному столу.

Ингредиенты для рулета Мимоза в лаваше

  • морковь — 250 г

  • яйца — 3 шт.

  • рыбные консервы (горбуша, сайра, тунец) — 300 г

  • полутвёрдый сыр — 200 г

  • зелёный лук — 30 г

  • укроп — 20 г

  • майонез — 150 г

  • тонкий лаваш — 1 лист

  • соль — по вкусу

  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление шаг за шагом

  1. Подготовьте морковь.
    Морковь вымойте, залейте горячей водой и варите около 30 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.

  2. Сварите яйца.
    Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите под холодной водой и очистите. Разомните вилкой или натрите на тёрке.

  3. Подготовьте остальные ингредиенты.
    Сыр натрите на средней тёрке. Рыбные консервы выложите из банки и разомните вилкой, удалив крупные кости. Зелёный лук и укроп мелко нарежьте.

  4. Подготовьте соус.
    Переложите майонез в кондитерский мешок или плотный пакет, срезав уголок, чтобы удобно наносить его тонкой "сеткой".

  5. Соберите основу.
    Разложите лаваш на рабочей поверхности. Посыпьте тёртым сыром и равномерно нанесите майонез, распределяя его лопаткой в тонкий слой.

  6. Выложите начинку.
    Мысленно разделите лаваш по длинной стороне на четыре полосы. Выложите слоями: рыбу, зелень, яйца и морковь. Слегка посолите и поперчите, сверху нанесите майонез.

  7. Сверните рулет.
    Аккуратно сверните лаваш рулетом по короткой стороне, не прижимая слишком сильно. Оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа.

Сравнение рулета Мимоза и классического салата

Классический салат подаётся слоями в миске и требует аккуратной сервировки. Рулет выглядит эффектнее, удобнее для порционной подачи и лучше сохраняет форму. При этом вкус остаётся привычным и узнаваемым.

Советы по приготовлению рулета

  1. Используйте максимально свежий и эластичный лаваш.

  2. Не перегружайте начинку, чтобы рулет легко сворачивался.

  3. Охлаждайте рулет перед нарезкой — так слои будут чёткими.

  4. Нарезайте острым ножом, протирая его после каждого среза.

Популярные вопросы о рулете Мимоза в лаваше

Можно ли заменить сыр?
Да, подойдёт плавленый сыр, им удобно смазывать лаваш.

Какие консервы лучше использовать?
Подойдут нежные виды рыбы без яркой горечи.

Сколько хранится рулет?
 В холодильнике до 24 часов в плёнке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рыба рецепты закуска
Новости Все >
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Учёные нашли крупное нерестилище антарктических рыб под льдами моря Уэдделла — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
Лак для волос изменил функции от удержания формы к поддержке подвижности — Bazaar
Турбодвигатель потерял ресурс из-за остановки без охлаждения — Blaze Trends
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Дефицит нагрузки у собак вызывает стресс-поведение — Kodami
Учёные нашли крупное нерестилище антарктических рыб под льдами моря Уэдделла — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Клад византийских монет под Оршей оказался фальшивым — ScienceAlert
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.