Рулет, который исчезает быстрее горячего: Мимоза в лаваше превращает обычный стол в праздничный

Рулет "Мимоза" в лаваше — закуска, которая выглядит эффектно и готовится без лишних сложностей. На срезе видны аккуратные слои рыбы, яиц, моркови и зелени, поэтому блюдо сразу привлекает внимание гостей. Такой рулет удобно подавать порционно, а со стола он исчезает быстрее, чем классический салат. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Формат рулета делает привычную "Мимозу" более современной и удобной. Лаваш заменяет тарелку и помогает сохранить форму, а начинка равномерно распределяется по всему блюду. Закуска хорошо держится после охлаждения и легко нарезается крупными ломтиками.
Кроме того, рулет можно приготовить заранее, что особенно удобно при подготовке к приёму гостей или праздничному столу.
морковь — 250 г
яйца — 3 шт.
рыбные консервы (горбуша, сайра, тунец) — 300 г
полутвёрдый сыр — 200 г
зелёный лук — 30 г
укроп — 20 г
майонез — 150 г
тонкий лаваш — 1 лист
соль — по вкусу
свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Подготовьте морковь.
Морковь вымойте, залейте горячей водой и варите около 30 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
Сварите яйца.
Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите под холодной водой и очистите. Разомните вилкой или натрите на тёрке.
Подготовьте остальные ингредиенты.
Сыр натрите на средней тёрке. Рыбные консервы выложите из банки и разомните вилкой, удалив крупные кости. Зелёный лук и укроп мелко нарежьте.
Подготовьте соус.
Переложите майонез в кондитерский мешок или плотный пакет, срезав уголок, чтобы удобно наносить его тонкой "сеткой".
Соберите основу.
Разложите лаваш на рабочей поверхности. Посыпьте тёртым сыром и равномерно нанесите майонез, распределяя его лопаткой в тонкий слой.
Выложите начинку.
Мысленно разделите лаваш по длинной стороне на четыре полосы. Выложите слоями: рыбу, зелень, яйца и морковь. Слегка посолите и поперчите, сверху нанесите майонез.
Сверните рулет.
Аккуратно сверните лаваш рулетом по короткой стороне, не прижимая слишком сильно. Оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа.
Классический салат подаётся слоями в миске и требует аккуратной сервировки. Рулет выглядит эффектнее, удобнее для порционной подачи и лучше сохраняет форму. При этом вкус остаётся привычным и узнаваемым.
Используйте максимально свежий и эластичный лаваш.
Не перегружайте начинку, чтобы рулет легко сворачивался.
Охлаждайте рулет перед нарезкой — так слои будут чёткими.
Нарезайте острым ножом, протирая его после каждого среза.
Можно ли заменить сыр?
Да, подойдёт плавленый сыр, им удобно смазывать лаваш.
Какие консервы лучше использовать?
Подойдут нежные виды рыбы без яркой горечи.
Сколько хранится рулет?
В холодильнике до 24 часов в плёнке.
