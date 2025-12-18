Овощи в духовке, ложка правильной заправки — и привычный винегрет превращается в праздничный хит

Квашеная капуста заменяет солёные огурцы в винегрете

Классический винегрет можно приготовить даже тогда, когда в холодильнике нет солёных огурцов. Квашеная капуста легко берёт на себя их роль, добавляя салату яркость и характерную кислинку. Такой вариант получается не менее вкусным, а иногда даже более выразительным. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Чем винегрет с квашеной капустой отличается от классического

Квашеная капуста делает вкус салата более насыщенным и "живым". Она хорошо сочетается со свёклой и картофелем, подчёркивая их сладость. Если капуста слишком кислая, её легко смягчить: достаточно замочить в холодной кипячёной воде на 20 минут, затем отжать.

Остальные ингредиенты остаются привычными — свёкла, картофель, лук и зелёный горошек. По желанию можно добавить отварную морковь, но это уже вопрос личных предпочтений.

Ингредиенты для винегрета с квашеной капустой

свёкла — 2 шт.

картофель — 3 шт.

репчатый лук — 1 шт.

квашеная капуста — 200 г

зелёный консервированный горошек — 100 г

растительное масло (рафинированное или ароматное) — 3 ст. л.

яблочный уксус 3% — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

соль — по вкусу

чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление шаг за шагом

Подготовьте овощи.

Разогрейте духовку до 200 °C. Свёклу тщательно вымойте, плотно заверните в фольгу и запекайте около 50-60 минут до мягкости. Картофель отварите в мундире до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте остальные ингредиенты.

Лук очистите и мелко нарежьте. С горошка слейте жидкость. Квашеную капусту при необходимости промойте, отожмите и нарежьте соломкой длиной 2-3 см. Соберите салат.

Выложите свёклу, картофель, лук, горошек и капусту в салатник. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились. Сделайте заправку.

Смешайте растительное масло с яблочным уксусом и сахаром, слегка взболтайте. Заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу, ещё раз перемешайте. Подавайте.

Дайте винегрету настояться 10-15 минут, после чего подавайте к столу.

Сравнение винегрета с квашеной капустой и с солёными огурцами

Вариант с огурцами мягче и более привычен. Квашеная капуста даёт выраженную кислинку и делает салат сочнее. Оба варианта остаются классикой русской кухни и хорошо подходят как для будничного обеда, так и для праздничного стола.

Советы по приготовлению винегрета

Запекайте свёклу — так она будет слаще и ароматнее. Добавляйте заправку постепенно, регулируя вкус. Используйте ароматное подсолнечное, оливковое или льняное масло для новых оттенков. Перемешивайте салат аккуратно, чтобы сохранить форму кубиков.

Популярные вопросы о винегрете с квашеной капустой

Можно ли приготовить салат заранее?

Да, он хорошо хранится в холодильнике до суток.

Подходит ли блюдо для поста?

Да, если использовать растительное масло.

Нужно ли добавлять уксус?

Он балансирует вкус, но при кислой капусте его можно сократить.