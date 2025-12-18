Овощи в духовке, ложка правильной заправки — и привычный винегрет превращается в праздничный хит

Классический винегрет можно приготовить даже тогда, когда в холодильнике нет солёных огурцов. Квашеная капуста легко берёт на себя их роль, добавляя салату яркость и характерную кислинку. Такой вариант получается не менее вкусным, а иногда даже более выразительным. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.
Квашеная капуста делает вкус салата более насыщенным и "живым". Она хорошо сочетается со свёклой и картофелем, подчёркивая их сладость. Если капуста слишком кислая, её легко смягчить: достаточно замочить в холодной кипячёной воде на 20 минут, затем отжать.
Остальные ингредиенты остаются привычными — свёкла, картофель, лук и зелёный горошек. По желанию можно добавить отварную морковь, но это уже вопрос личных предпочтений.
свёкла — 2 шт.
картофель — 3 шт.
репчатый лук — 1 шт.
квашеная капуста — 200 г
зелёный консервированный горошек — 100 г
растительное масло (рафинированное или ароматное) — 3 ст. л.
яблочный уксус 3% — 1 ст. л.
сахар — 1 ч. л.
соль — по вкусу
чёрный молотый перец — по вкусу
Подготовьте овощи.
Разогрейте духовку до 200 °C. Свёклу тщательно вымойте, плотно заверните в фольгу и запекайте около 50-60 минут до мягкости. Картофель отварите в мундире до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Нарежьте остальные ингредиенты.
Лук очистите и мелко нарежьте. С горошка слейте жидкость. Квашеную капусту при необходимости промойте, отожмите и нарежьте соломкой длиной 2-3 см.
Соберите салат.
Выложите свёклу, картофель, лук, горошек и капусту в салатник. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.
Сделайте заправку.
Смешайте растительное масло с яблочным уксусом и сахаром, слегка взболтайте. Заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу, ещё раз перемешайте.
Подавайте.
Дайте винегрету настояться 10-15 минут, после чего подавайте к столу.
Вариант с огурцами мягче и более привычен. Квашеная капуста даёт выраженную кислинку и делает салат сочнее. Оба варианта остаются классикой русской кухни и хорошо подходят как для будничного обеда, так и для праздничного стола.
Запекайте свёклу — так она будет слаще и ароматнее.
Добавляйте заправку постепенно, регулируя вкус.
Используйте ароматное подсолнечное, оливковое или льняное масло для новых оттенков.
Перемешивайте салат аккуратно, чтобы сохранить форму кубиков.
Можно ли приготовить салат заранее?
Да, он хорошо хранится в холодильнике до суток.
Подходит ли блюдо для поста?
Да, если использовать растительное масло.
Нужно ли добавлять уксус?
Он балансирует вкус, но при кислой капусте его можно сократить.
