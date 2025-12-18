Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слоёная фантазия из печени: торт с морковью и луком, который меняет представление о закусках

Печёночный торт готовят из тонких блинчиков
Этот печёночный торт легко принять за десерт — аккуратные слои, нежная текстура и красивый разрез вводят в заблуждение с первого взгляда. На самом деле это сытная закуска из утиной печени с овощной начинкой и мягким соусом. Тонкие печёночные блинчики делают вкус деликатным, а блюдо — по-настоящему праздничным. Об этом сообщает FOOD.

Печеночный торт
Почему этот печёночный торт получается особенно нежным

Ключ к удачному результату — очень тонкие печёночные коржи. Они быстро пропитываются соусом, теряют выраженную печёночную резкость и становятся мягкими. Морковь и лук добавляют сладость и баланс, а соус связывает все слои в единое целое.

Ингредиенты для печёночного торта

Для печёночных блинчиков

  • утиная печень — 500 г

  • молоко — 220 мл

  • яйца — 2 шт.

  • пшеничная мука — 4 ст. л.

  • растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

  • соль — по вкусу

  • чёрный молотый перец — по вкусу

Для начинки и соуса

  • морковь — 2 шт.

  • репчатый лук — 3 шт.

  • яйца — 2 шт. (варёные вкрутую)

  • майонез — 7 ст. л.

  • сметана — 7 ст. л.

  • чеснок — 3-4 зубчика

  • соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте печень.
    Тщательно промойте печень, удалите плёнки, сосуды и возможные следы желчи. Это важно, чтобы готовое блюдо не горчило.

  2. Сделайте тесто.
    Нарежьте печень крупными кусками и измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте молоко, яйца, муку, растительное масло, соль и перец. Перемешайте до консистенции жидкого блинного теста.

  3. Испеките блинчики.
    Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте тонкие печёночные блинчики с двух сторон, не пересушивая. Складывайте готовые коржи стопкой.

  4. Приготовьте овощную начинку.
    Мелко нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Натрите морковь, добавьте к луку и готовьте вместе до нежности. Посолите, поперчите и остудите.

  5. Сделайте соус.
    Очистите варёные яйца и измельчите их в блендере с майонезом, сметаной и чесноком. Посолите и поперчите по вкусу. Соус должен получиться густым и однородным.

  6. Соберите торт.
    Выложите блинчик, смажьте соусом, распределите немного овощной начинки. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний корж украсьте соусом.

  7. Охладите.
    Уберите торт в холодильник минимум на 20-30 минут, чтобы он пропитался и держал форму при нарезке.

Сравнение с классическими печёночными закусками

В отличие от паштета или жареной печени, торт имеет более мягкий вкус и эффектную подачу. Его удобно нарезать порционно, а слоёная структура делает блюдо подходящим для праздничного стола.

Советы по приготовлению печёночного торта

  1. Делайте коржи как можно тоньше.

  2. Не экономьте на соусе — он отвечает за сочность.

  3. Дайте торту настояться перед подачей.

  4. Нарезайте острым ножом, протирая его после каждого среза.

Популярные вопросы о печёночном торте

Можно ли заменить утиную печень?
Да, подойдёт куриная или говяжья.

Чем заменить майонез?
Допустимо использовать только сметану или густой йогурт.

Сколько хранится торт?
До 2 суток в холодильнике в закрытой ёмкости.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
