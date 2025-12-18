Слоёная фантазия из печени: торт с морковью и луком, который меняет представление о закусках

Печёночный торт готовят из тонких блинчиков

Этот печёночный торт легко принять за десерт — аккуратные слои, нежная текстура и красивый разрез вводят в заблуждение с первого взгляда. На самом деле это сытная закуска из утиной печени с овощной начинкой и мягким соусом. Тонкие печёночные блинчики делают вкус деликатным, а блюдо — по-настоящему праздничным. Об этом сообщает FOOD.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Печеночный торт

Почему этот печёночный торт получается особенно нежным

Ключ к удачному результату — очень тонкие печёночные коржи. Они быстро пропитываются соусом, теряют выраженную печёночную резкость и становятся мягкими. Морковь и лук добавляют сладость и баланс, а соус связывает все слои в единое целое.

Ингредиенты для печёночного торта

Для печёночных блинчиков

утиная печень — 500 г

молоко — 220 мл

яйца — 2 шт.

пшеничная мука — 4 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

соль — по вкусу

чёрный молотый перец — по вкусу

Для начинки и соуса

морковь — 2 шт.

репчатый лук — 3 шт.

яйца — 2 шт. (варёные вкрутую)

майонез — 7 ст. л.

сметана — 7 ст. л.

чеснок — 3-4 зубчика

соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Подготовьте печень.

Тщательно промойте печень, удалите плёнки, сосуды и возможные следы желчи. Это важно, чтобы готовое блюдо не горчило. Сделайте тесто.

Нарежьте печень крупными кусками и измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте молоко, яйца, муку, растительное масло, соль и перец. Перемешайте до консистенции жидкого блинного теста. Испеките блинчики.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте тонкие печёночные блинчики с двух сторон, не пересушивая. Складывайте готовые коржи стопкой. Приготовьте овощную начинку.

Мелко нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Натрите морковь, добавьте к луку и готовьте вместе до нежности. Посолите, поперчите и остудите. Сделайте соус.

Очистите варёные яйца и измельчите их в блендере с майонезом, сметаной и чесноком. Посолите и поперчите по вкусу. Соус должен получиться густым и однородным. Соберите торт.

Выложите блинчик, смажьте соусом, распределите немного овощной начинки. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний корж украсьте соусом. Охладите.

Уберите торт в холодильник минимум на 20-30 минут, чтобы он пропитался и держал форму при нарезке.

Сравнение с классическими печёночными закусками

В отличие от паштета или жареной печени, торт имеет более мягкий вкус и эффектную подачу. Его удобно нарезать порционно, а слоёная структура делает блюдо подходящим для праздничного стола.

Советы по приготовлению печёночного торта

Делайте коржи как можно тоньше. Не экономьте на соусе — он отвечает за сочность. Дайте торту настояться перед подачей. Нарезайте острым ножом, протирая его после каждого среза.

Популярные вопросы о печёночном торте

Можно ли заменить утиную печень?

Да, подойдёт куриная или говяжья.

Чем заменить майонез?

Допустимо использовать только сметану или густой йогурт.

Сколько хранится торт?

До 2 суток в холодильнике в закрытой ёмкости.