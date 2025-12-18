Слоёная фантазия из печени: торт с морковью и луком, который меняет представление о закусках

Этот печёночный торт легко принять за десерт — аккуратные слои, нежная текстура и красивый разрез вводят в заблуждение с первого взгляда. На самом деле это сытная закуска из утиной печени с овощной начинкой и мягким соусом. Тонкие печёночные блинчики делают вкус деликатным, а блюдо — по-настоящему праздничным. Об этом сообщает FOOD.
Ключ к удачному результату — очень тонкие печёночные коржи. Они быстро пропитываются соусом, теряют выраженную печёночную резкость и становятся мягкими. Морковь и лук добавляют сладость и баланс, а соус связывает все слои в единое целое.
утиная печень — 500 г
молоко — 220 мл
яйца — 2 шт.
пшеничная мука — 4 ст. л.
растительное масло — 2 ст. л. + для жарки
соль — по вкусу
чёрный молотый перец — по вкусу
морковь — 2 шт.
репчатый лук — 3 шт.
яйца — 2 шт. (варёные вкрутую)
майонез — 7 ст. л.
сметана — 7 ст. л.
чеснок — 3-4 зубчика
соль и чёрный перец — по вкусу
Сделайте тесто.
Нарежьте печень крупными кусками и измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте молоко, яйца, муку, растительное масло, соль и перец. Перемешайте до консистенции жидкого блинного теста.
Испеките блинчики.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте тонкие печёночные блинчики с двух сторон, не пересушивая. Складывайте готовые коржи стопкой.
Приготовьте овощную начинку.
Мелко нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Натрите морковь, добавьте к луку и готовьте вместе до нежности. Посолите, поперчите и остудите.
Сделайте соус.
Очистите варёные яйца и измельчите их в блендере с майонезом, сметаной и чесноком. Посолите и поперчите по вкусу. Соус должен получиться густым и однородным.
Соберите торт.
Выложите блинчик, смажьте соусом, распределите немного овощной начинки. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний корж украсьте соусом.
Охладите.
Уберите торт в холодильник минимум на 20-30 минут, чтобы он пропитался и держал форму при нарезке.
В отличие от паштета или жареной печени, торт имеет более мягкий вкус и эффектную подачу. Его удобно нарезать порционно, а слоёная структура делает блюдо подходящим для праздничного стола.
Делайте коржи как можно тоньше.
Не экономьте на соусе — он отвечает за сочность.
Дайте торту настояться перед подачей.
Нарезайте острым ножом, протирая его после каждого среза.
Можно ли заменить утиную печень?
Да, подойдёт куриная или говяжья.
Чем заменить майонез?
Допустимо использовать только сметану или густой йогурт.
Сколько хранится торт?
До 2 суток в холодильнике в закрытой ёмкости.
