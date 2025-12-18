Куриные фрикадельки исчезают со стола первыми: нежный соус превращает их в любимое блюдо детей

Есть блюда, которые моментально находят общий язык с детьми и при этом не теряют привлекательности для взрослых. Куриные фрикадельки с мягким, сливочным соусом — как раз такой вариант.
Они получаются ароматными, сочными и нежными, а соус с лёгкой кислинкой и сладостью делает вкус сбалансированным и комфортным. Об этом сообщает гастрономическая редакция Gastronomos.
Секрет — в мягких текстурах и знакомых вкусах. Фрикадельки готовятся из куриного фарша бедра, который остаётся сочным даже после жарки и тушения. В составе нет острых специй, а соус напоминает по вкусу нежный сливочно-томатный крем, который дети воспринимают спокойно и с удовольствием.
Дополнительный плюс — блюдо удобно есть. Небольшие фрикадельки подходят и для семейного ужина, и для праздничного стола, и даже для ланчбокса.
Рецепт рассчитан примерно на 30 фрикаделек.
Для фрикаделек:
Для соуса:
В небольшой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте зелёный лук на среднем огне около 5 минут до мягкости. Снимите с огня и полностью остудите.
Переложите лук в большую миску, добавьте куриный фарш, отжатый хлеб, яйцо, мяту, лимонную цедру и сок. Посолите и поперчите по вкусу.
Тщательно вымешайте массу руками или ложкой до пышной и однородной текстуры.
Сформируйте фрикадельки размером с грецкий орех и обваляйте каждую в муке.
В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло так, чтобы оно покрывало примерно треть высоты фрикаделек.
Обжаривайте фрикадельки небольшими партиями по 3-4 минуты до лёгкой золотистой корочки.
Выложите готовые фрикадельки на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Для соуса соедините в кастрюле сливки, горчицу, кетчуп и лимонный сок. Нагревайте на среднем или слабом огне до начала кипения, постоянно помешивая.
Добавьте фрикадельки в соус, аккуратно перемешайте и тушите 3-5 минут, пока соус слегка не загустеет.
Снимите с огня и подавайте блюдо горячим, щедро полив соусом.
Фрикадельки выигрывают за счёт размера и текстуры. Они быстрее прожариваются, остаются сочнее и лучше подходят для подачи с соусом. Котлеты, в свою очередь, требуют более точного контроля температуры и чаще подаются без подливки. Для детского меню фрикадельки считаются более универсальным вариантом.
Этот рецепт ценят за мягкий вкус, сочную структуру и простые ингредиенты. Фрикадельки легко сочетать с картофельным пюре, рисом или пастой, а соус не требует сложных специй.
К особенностям можно отнести необходимость жарки в масле и использование сливок, что делает блюдо не самым диетическим. При желании часть сливок можно заменить молоком, но вкус станет менее насыщенным.
Используйте холодный фарш — так фрикадельки лучше держат форму.
Хорошо отжимайте хлеб, чтобы масса не получилась жидкой.
Обжаривайте фрикадельки партиями, не перегружая сковороду.
Тушите в соусе недолго, чтобы сохранить сочность.
Да, их можно запечь в духовке при 180 °C до румяной корочки, а затем добавить в соус.
Можно использовать фарш из грудки, но фрикадельки будут менее сочными.
Лучше всего подходят картофельное пюре, отварной рис или паста.
