Светлана Нерадовская

Куриные фрикадельки исчезают со стола первыми: нежный соус превращает их в любимое блюдо детей

Соус для детских фрикаделек готовят из сливок, горчицы и кетчупа
Еда

Есть блюда, которые моментально находят общий язык с детьми и при этом не теряют привлекательности для взрослых. Куриные фрикадельки с мягким, сливочным соусом — как раз такой вариант.

Фрикадельки в сливочном соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрикадельки в сливочном соусе

Они получаются ароматными, сочными и нежными, а соус с лёгкой кислинкой и сладостью делает вкус сбалансированным и комфортным. Об этом сообщает гастрономическая редакция Gastronomos.

Почему этот рецепт считают "детским"

Секрет — в мягких текстурах и знакомых вкусах. Фрикадельки готовятся из куриного фарша бедра, который остаётся сочным даже после жарки и тушения. В составе нет острых специй, а соус напоминает по вкусу нежный сливочно-томатный крем, который дети воспринимают спокойно и с удовольствием.

Дополнительный плюс — блюдо удобно есть. Небольшие фрикадельки подходят и для семейного ужина, и для праздничного стола, и даже для ланчбокса.

Ингредиенты для куриных фрикаделек

Рецепт рассчитан примерно на 30 фрикаделек.

Для фрикаделек:

  • 60 мл оливкового масла + немного для жарки
  • 150 г мелко нарезанного зелёного лука
  • 600 г холодного куриного фарша из бедра
  • 200 г хлеба без корки, замоченного в воде и хорошо отжатого
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. сушёной мяты
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль и свежемолотый чёрный перец
  • 50 г пшеничной муки для обваливания

Для соуса:

  • 300 г сливок
  • 60 г мягкой горчицы
  • 60 г кетчупа
  • 10 мл лимонного сока

Пошаговое приготовление

  1. В небольшой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте зелёный лук на среднем огне около 5 минут до мягкости. Снимите с огня и полностью остудите.

  2. Переложите лук в большую миску, добавьте куриный фарш, отжатый хлеб, яйцо, мяту, лимонную цедру и сок. Посолите и поперчите по вкусу.

  3. Тщательно вымешайте массу руками или ложкой до пышной и однородной текстуры.

  4. Сформируйте фрикадельки размером с грецкий орех и обваляйте каждую в муке.

  5. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло так, чтобы оно покрывало примерно треть высоты фрикаделек.

  6. Обжаривайте фрикадельки небольшими партиями по 3-4 минуты до лёгкой золотистой корочки.

  7. Выложите готовые фрикадельки на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

  8. Для соуса соедините в кастрюле сливки, горчицу, кетчуп и лимонный сок. Нагревайте на среднем или слабом огне до начала кипения, постоянно помешивая.

  9. Добавьте фрикадельки в соус, аккуратно перемешайте и тушите 3-5 минут, пока соус слегка не загустеет.

  10. Снимите с огня и подавайте блюдо горячим, щедро полив соусом.

Сравнение: куриные фрикадельки и котлеты

Фрикадельки выигрывают за счёт размера и текстуры. Они быстрее прожариваются, остаются сочнее и лучше подходят для подачи с соусом. Котлеты, в свою очередь, требуют более точного контроля температуры и чаще подаются без подливки. Для детского меню фрикадельки считаются более универсальным вариантом.

Плюсы и минусы блюда

Этот рецепт ценят за мягкий вкус, сочную структуру и простые ингредиенты. Фрикадельки легко сочетать с картофельным пюре, рисом или пастой, а соус не требует сложных специй.

К особенностям можно отнести необходимость жарки в масле и использование сливок, что делает блюдо не самым диетическим. При желании часть сливок можно заменить молоком, но вкус станет менее насыщенным.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте холодный фарш — так фрикадельки лучше держат форму.

  2. Хорошо отжимайте хлеб, чтобы масса не получилась жидкой.

  3. Обжаривайте фрикадельки партиями, не перегружая сковороду.

  4. Тушите в соусе недолго, чтобы сохранить сочность.

Популярные вопросы о куриных фрикадельках с соусом

Можно ли запекать фрикадельки вместо жарки?

Да, их можно запечь в духовке при 180 °C до румяной корочки, а затем добавить в соус.

Подойдут ли куриные грудки?

Можно использовать фарш из грудки, но фрикадельки будут менее сочными.

С чем лучше подавать это блюдо?

Лучше всего подходят картофельное пюре, отварной рис или паста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы курица рецепты кулинария
Освещение, книги и искусство вошли в список стильных интерьерных решений
Морковь, укроп и зелень сеют по первому снегу в декабре
Международная команда воссоздала детальный портрет общества медного века
Киви показал устойчивый эффект при хронических запорах — unecuisine-pourtous
Медвежья планка укрепляет мышцы кора без оборудования
Соус для детских фрикаделек готовят из сливок, горчицы и кетчупа
Минфин США разрешил операции по "Сахалин-2" до июня 2026 года
Гороскоп 18 декабря: время корректировать планы
Смесь воды, уксуса и масла убирает жир с дверей — iefimerida
Тулси ценят за противовирусные и антимикробные свойства — ouest-france
