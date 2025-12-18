Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сухие коржи остались в прошлом: пропитанный сиропом шоколадный пирог стал праздничной классикой

Шоколадный пирог пропитывают тёплым сиропом после выпечки
Есть десерты, мимо которых невозможно пройти равнодушно, и шоколадный пирог с пропиткой — один из них. Он получается плотным, насыщенным и при этом удивительно влажным, без намёка на излишнюю тяжесть.

Шоколадный торт
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт

Вся магия заключается в простом приёме: тёплый сироп добавляют сразу после выпечки, пока пирог ещё горячий, а затем дают ему полностью остыть. Об этом сообщает гастрономическая редакция Gastronomos.

В чём особенность этого рецепта

В отличие от кремовых или глазированных тортов, здесь вкус строится на балансе какао, сахара и влаги. Сироп не покрывает пирог сверху, а равномерно пропитывает его изнутри. За счёт этого текстура остаётся цельной, а каждый кусочек сохраняет форму при нарезке.

Дополнительную глубину вкуса даёт небольшое количество бренди или коньяка. Алкоголь полностью испаряется при нагреве, оставляя лишь лёгкий аромат, который подчёркивает шоколадные ноты.

Ингредиенты для шоколадного пирога

Рецепт рассчитан примерно на 16 порций и подойдёт для большой формы.

Для пирога:

  • 250 г сливочного масла + немного для смазывания формы
  • 200 мл воды
  • 50 мл бренди или коньяка
  • 400 г сахара
  • 80 г какао-порошка + немного для формы
  • 5 яиц среднего размера
  • 250 г пшеничной муки
  • 40 г разрыхлителя

Для сиропа:

  • 500 г сахара
  • 1 л воды
  • 125 г какао-порошка

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C, используя верхний и нижний нагрев. Квадратную форму размером около 35 см смажьте сливочным маслом и присыпьте какао.

  2. В кастрюле соедините сливочное масло, воду, алкоголь и сахар. Нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая венчиком, пока сахар полностью не растворится. Смесь не должна кипеть.

  3. Снимите кастрюлю с огня, добавьте какао-порошок и тщательно размешайте до однородности.

  4. Вводите яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая массу венчиком.

  5. Добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до гладкого теста без комков.

  6. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте на средней полке духовки около 40 минут.

  7. Пока пирог в духовке, приготовьте сироп: соедините в кастрюле воду, сахар и какао, доведите до кипения, помешивая, и снимите с огня. Дайте сиропу слегка остыть.

  8. Готовый пирог сразу после выпечки равномерно полейте тёплым сиропом, не вынимая его из формы.

  9. Оставьте пирог минимум на 1 час, чтобы он полностью впитал сироп и остыл.

Подача и хранение

Пирог подают, нарезав его аккуратными квадратами. Он хорош без добавок, но при желании к нему подойдёт шарик мороженого или чашка крепкого кофе. В холодильнике десерт сохраняет вкус и мягкость до нескольких дней.

Плюсы и минусы рецепта

Этот шоколадный пирог ценят за стабильный результат, насыщенный вкус и удобство приготовления заранее. Он не требует сложного декора и долго остаётся сочным.

К особенностям можно отнести высокую калорийность и необходимость точно соблюдать количество сиропа. Избыток жидкости может сделать текстуру слишком тяжёлой.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте качественный какао-порошок без сахара.

  2. Не перегревайте масляную смесь — достаточно растворить сахар.

  3. Поливайте пирог только тёплым, а не горячим сиропом.

  4. Нарезайте десерт только после полного остывания.

Популярные вопросы о шоколадном пироге с сиропом

Можно ли готовить без алкоголя?

Да, бренди или коньяк легко заменить дополнительным количеством воды без потери текстуры.

Что лучше — масло или маргарин?

Для этого рецепта подходит только сливочное масло: оно отвечает за вкус и мягкость.

Можно ли уменьшить количество сахара?

Небольшое уменьшение возможно, но вкус станет менее насыщенным, а текстура — суше.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
