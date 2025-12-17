Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Суп, который не успевает остыть: сосиски и плавленый сыр делают его слишком аппетитным

Суп с сосисками и сыром: готовится за 30 минут
Еда

Супы нередко становятся палочкой-выручалочкой в будни, когда хочется горячего, но времени на сложные блюда нет. Особенно удобны варианты, где всё готовится быстро и без лишних манипуляций. Такой суп с сосисками, вермишелью и плавленым сыром как раз относится к подобным рецептам: он получается ароматным, сытным и нежным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Суп с сосисками
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Суп с сосисками

Почему этот суп так популярен

У этого блюда простая логика: доступные продукты и короткая технология дают насыщенный вкус без долгой подготовки. Сосиски заменяют наваристый бульон, овощи обеспечивают мягкую сладость, а плавленый сыр добавляет супу сливочную плоткость, из-за которой он получается особенно приятным.

В основе рецепта лежит классическая последовательность: сначала варятся овощи, затем добавляются обжаренные ингредиенты, вермишель и сыр. Каждый компонент играет свою роль и в итоге формирует цельный гармоничный вкус. Такой суп удобно подавать на обед или готовить для детей: он мягкий, с выраженным ароматом и хорошо сочетается со свежей зеленью.

Ингредиенты

  • вода — 1,5 л
  • сосиски молочные — 4 шт.
  • картофель — 300 г
  • лук репчатый — 150 г
  • морковь — 150 г
  • зелёный лук — 20 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • плавленый сыр — 100 г
  • вермишель тонкая — 40 г
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • петрушка — 2 веточки
  • лавровый лист — 2 шт.
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Основные этапы приготовления

Сначала подготавливают овощи: картофель нарезают небольшими кубиками и отправляют в подсоленную кипящую воду. Пока он варится, лук и морковь пассеруют на масле до мягкости. Затем зажарку добавляют к картофелю вместе с лавровым листом.

Когда суп начинает приобретать насыщенность, вводят сосиски, нарезанные кружочками, и всыпают вермишель. На завершающем этапе добавляют чеснок и плавленый сыр, который полностью растворяется и делает текстуру густой и однородной. После короткого настаивания под крышкой блюдо раскрывает вкус полностью.

В финале суп дополняют свежей зеленью — именно она создаёт лёгкий контраст и подчеркивает сливочность бульона.

Как улучшить и адаптировать рецепт

Такой суп легко подстраивается под предпочтения семьи. Можно использовать разные виды вермишели, регулировать густоту, добавлять больше овощей или менять пропорции. Интересный вариант — сварить суп не на воде, а на курином или мясном бульоне: он станет плотнее, но калорийность слегка возрастёт. Важно помнить, что такая вермишель быстро впитывает влагу, поэтому блюдо нужно подавать сразу, иначе структура изменится.

Сравнение варки на воде и на бульоне

При приготовлении на воде суп получается легче и мягче, а вкус держится за счёт сосисок и овощей. Бульонный вариант более насыщенный и плотный, особенно если в основе курица или говядина. Однако в обоих случаях технология остаётся одинаковой, так что можно менять основу в зависимости от ситуации и наличия ингредиентов.

Советы по приготовлению

Чтобы добиться сбалансированного вкуса, важно соблюдать последовательность: сначала варятся овощи, затем добавляются жареные ингредиенты и только после этого сыр. Вермишель лучше выбирать тонкую, чтобы она успевала приготовиться одновременно с сосисками. Плавленый сыр стоит предварительно охладить — так он быстрее натрётся и лучше растворится.

Популярные вопросы о супе с сосисками

Как выбрать сосиски для супа?
Лучше брать молочные или сливочные варианты без ярких специй — они сохраняют мягкость при варке и не перебивают вкус бульона.

Можно ли заменить плавленый сыр твердым?
Можно, но вкус получится менее сливочным. Твёрдый сыр лучше натирать, чтобы он равномерно расплавился.

Почему суп нельзя хранить?
Вермишель быстро впитывает влагу, становится мягкой и меняет консистенцию бульона, поэтому после разогрева блюдо выглядит менее аппетитно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты
Новости Все >
Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports
Метод задушивания снижает рост зимних сорняков без гербицидов — данные Actualno
Банк "Евроальянс" и "Киви" представили новый электронный кошелёк Qplus
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
Зимовка герани в помещении требует пересадки и солнечного места — агроном Маттус
Сейчас читают
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Новости спорта
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Сок алоэ подавляет рост бактерий и ускоряет заживление ран
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Скорпион Козерог и Лев стойко проходят жизненные испытания
Салат "Спартак": лёгкая версия крабового салата
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
18 декабря: план Барбаросса, арабская весна и День мигранта
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.