Легче классики, вкуснее обычного: новый способ приготовить крабовый салат без риса и яиц

Этот салат легко принять за классический крабовый, но уже с первой вилки становится понятно — перед вами более свежая и лёгкая версия. Здесь больше овощей, меньше тяжёлых ингредиентов и приятный хруст в каждом кусочке. Такой вариант подойдёт и для повседневного ужина, и для аккуратной подачи на стол. Об этом сообщает FOOD.
В основе остаются крабовые палочки и огурцы, но привычные рис и яйца уступают место овощам. За счёт этого салат получается менее калорийным, сочным и визуально ярким. Помидоры добавляют лёгкую кислинку, сладкий перец — хруст, а сыр связывает вкус в единое целое.
Заправку легко адаптировать под предпочтения: майонез даст насыщенность, сметана — мягкость, а греческий йогурт сделает блюдо более диетическим.
Крабовые палочки — 180 г
Помидор — 1 шт. (≈ 90 г)
Огурец — 1 шт. (≈ 120 г)
Сладкий перец — ½ шт. (≈ 50 г)
Твёрдый сыр — 50 г
Майонез — 2 ст. л. (≈ 50 г)
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Крабовые палочки при необходимости размораживают при комнатной температуре, затем нарезают крупными слайсами и перекладывают в салатник.
Огурец нарезают полукругами, помидор — дольками, сладкий перец — небольшими кусочками. Если огурец слишком водянистый, из него удаляют семена, чтобы салат не потерял текстуру.
Твёрдый сыр натирают на крупной тёрке и добавляют к овощам. В салатник кладут майонез, солят и перчат по вкусу, после чего аккуратно перемешивают ингредиенты до равномерного распределения заправки.
Овощи здесь играют главную роль. Огурец отвечает за свежесть, перец — за текстуру, помидор — за сочность. Крабовые палочки лучше нарезать крупно, чтобы они не потерялись среди овощей. Сыр добавляют крупной тёркой — так он равномерно распределяется и не утяжеляет салат.
Классический вариант с рисом и яйцом более плотный и сытный. "Спартак" выигрывает за счёт лёгкости, меньшего количества углеводов и выраженного овощного вкуса. Это хороший выбор, если хочется знакомого сочетания без ощущения тяжести.
Используйте охлаждённые овощи — салат будет хрустящим.
У водянистых огурцов удалите семена, чтобы не было лишнего сока.
Добавляйте заправку перед подачей, а не заранее.
Для баланса вкуса можно влить 1-2 ч. л. лимонного сока.
Можно ли сделать салат полезнее?
Да, замените майонез греческим йогуртом или нежирной сметаной.
Какой сыр лучше выбрать?
Для мягкого вкуса подойдёт моцарелла, для яркого — пармезан или выдержанный твёрдый сыр.
Подойдёт ли салат для гостей?
Да, за счёт ярких овощей и аккуратной нарезки он выглядит нарядно.
