Ольга Сакиулова

Горячие вафли с тремя сырами: хрустят, тянутся и превращают обычный перекус в маленький праздник

Вафли "Три сыра" можно жарить оладьями без вафельницы
Еда

Иногда самые простые продукты раскрываются неожиданно выразительно — и вафли "Три сыра" как раз из таких блюд. Это сытная, ароматная выпечка с плотной текстурой, в которой сочетаются сливочность творожного сыра, насыщенность пармезана и яркий характер чеддера. Они подходят для завтрака, бранча или быстрого перекуса и легко заменяют хлеб. Об этом сообщает FOOD.

Сырные вафли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сырные вафли

Почему вафли Три сыра становятся фаворитом домашней кухни

Сырные вафли отличаются универсальностью и позволяют создавать бесконечное количество вариаций. В основе — творожный сыр с зеленью, который придаёт мягкость и влажность. Пармезан добавляет солёную остринку, а чеддер делает вкус глубже и насыщеннее. Такое сочетание позволяет получить вафли с хрустящей корочкой и приятной тягучестью внутри.

Подавать их можно и как самостоятельное блюдо, и как платформу для топпингов — от сливочных намазок до рыбы или яичных паштетов. Это идеальный вариант для тех, кто любит быстрые и выразительные блюда.

Ингредиенты на 12 вафель

  • яйцо — 1 шт.
  • творожный сыр — 150 г
  • пармезан — 50 г
  • чеддер — 50 г
  • молоко — 100 мл
  • пшеничная мука — 100 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 1 г

Твёрдые сыры желательно выбирать более острые — они создают тот самый выразительный вкус.

Как приготовить: секрет правильной текстуры

Все ингредиенты смешивают поэтапно: сначала творожный сыр, яйцо, соль и сахар. Затем добавляют натёртые пармезан с чеддером — именно в этот момент тесто становится густым и ароматным. После ввода муки и разрыхлителя постепенно подливают молоко, добиваясь консистенции густой сметаны.

Разогретая вафельница слегка смазывается маслом. Время приготовления — 4-5 минут, пока корочка не станет золотистой. Если вафельницы нет, тесто можно пожарить как оладьи или запечь в форме.

Такие вафли хороши как в горячем виде, так и остывшие — структура остаётся плотной, но нежной.

Сырные вафли или классические сладкие

Сладкие вафли — мягкие и воздушные.
Сырные — плотные, сытные, с выраженным ароматом.

Они ближе к закусочной выпечке и подходят для белковых завтраков или перекусов.

Советы для идеальных вафель

  • добавьте зелень — укроп, петрушку, лук;
  • используйте смесь сыров с разной зрелостью;
  • для хрустящей корочки увеличьте время выпекания на 30-40 секунд;
  • хотите диетический вариант? Возьмите сыры до 30% жирности и замените часть муки рисовой.

FAQ

1. Можно ли готовить без вафельницы?
Да, тесто подходит для оладий или запекания в форме.

2. Можно заменить твёрдые сыры?
Да, возьмите гауду, маасдам или любой выдержанный сыр.

3. Получатся ли вафли без яйца?
Можно использовать заменитель яйца или 1 ст. л. льняной муки + 3 ст. л. воды.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
сыр рецепт завтрак
