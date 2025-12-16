Сладкий, сливочный, ароматный: пшенник в духовке превращается в лакомство, которое хочется повторять

Пшенник запекают 1,5–2 часа при 160–170 °C

Иногда простые продукты способны удивить куда сильнее сложных блюд. Именно так происходит с пшенником, который в духовке превращается в плотную, нежную и почти десертную запеканку. Она держит форму, подаётся тёплой или холодной и легко становится основой для сладкого перекуса или полноценного ужина. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пшенник

Почему пшенник в духовке становится новым фаворитом

Запекание придаёт пшённой крупе свойства, недоступные традиционной варке: структура уплотняется, а вкус становится насыщеннее. В результате получается блюдо, напоминающее одновременно кашу, запеканку и лёгкий десерт. Его удобно нарезать порционными кусками, подавать с сиропом, вареньем или свежими фруктами. Такая универсальность делает пшенник подходящим для завтрака, полдника и даже ужина.

Крупа отлично взаимодействует с молочной основой, впитывая её и постепенно превращаясь в плотный слой. После охлаждения кусочки не рассыпаются, что значительно облегчает подачу. А лёгкие добавки вроде сливочного масла и ванили лишь подчёркивают мягкий вкус.

Ингредиенты для пшенника

пшено — 200 г

молоко — 800 мл

сливки 10% — 200 мл

сливочное масло — 80 г

сахар — 80 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

Эта комбинация делает блюдо плотным, но выразительным, а её можно дополнить сухофруктами или ягодами, если хочется увеличить сладость без сахара.

Как приготовить плотный, разрезной пшенник

Крупу тщательно промывают до прозрачности воды, затем заливают кипятком и оставляют настаиваться. После подготовки пшено перекладывают в форму и заливают тёплой смесью молока и сливок, куда заранее добавляют сахар, ваниль и соль. Масло раскладывают поверх, чтобы оно равномерно впиталось в процессе запекания.

Духовку разогревают до 160-170 °C. Пшенник готовится около двух часов, пока не станет плотным и стабильным. После остывания его можно нарезать квадратами или ломтиками — структура отлично держит форму. Такое исполнение напоминает более современную версию крестьянской запеканки, которую в старину томили в русской печи.

Сравнение способов приготовления пшена

Традиционная варка делает кашу рассыпчатой или кремовой, но она не удерживает форму. Запекание же превращает крупу в плотный слой, устойчивый к нарезке. Паровой способ делает пшено мягким, но не даёт карамелизации, которую даёт духовка. Именно запекание объединяет насыщенный вкус и удобство подачи.

Советы для идеального результата

Используйте форму минимум на 2 литра — смесь увеличивает объём при нагреве. Перед запеканием можно добавить изюм, вяленую клюкву или нарезанный инжир, чтобы сделать вкус глубже. Если хотите более плотную структуру, можно немного уменьшить количество молока. Подавайте с шоколадным, ванильным, карамельным соусом или свежими ягодами — блюдо легко адаптируется под любой вкус.

