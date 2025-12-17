Мука и йогурт творят чудо: домашний лаваш поднимается на сковороде без дрожжей

Домашний лаваш готовят из муки и йогурта без дрожжей

Домашний лаваш из муки и йогурта — это быстрый способ приготовить свежий хлеб без дрожжей и долгого ожидания. Такие лепёшки получаются мягкими, ароматными и легко заменяют магазинную питу в повседневных блюдах.

Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаваш

Минимум ингредиентов и несколько минут у плиты делают рецепт особенно удобным для будней. Об этом сообщает кулинарная рубрика чешского издания Obchodpromiminko, посвящённая простой домашней выпечке.

Почему лаваш на йогурте действительно работает

Секрет рецепта — в сочетании пшеничной муки и густого йогурта. Йогурт даёт тесту эластичность и лёгкую кислинку, а также позволяет обойтись без дрожжей и расстойки. При жарке на хорошо разогретой сковороде внутри лепёшек образуется пар, благодаря чему они вздуваются и формируют удобный кармашек.

Такой подход снижает количество шагов и избавляет от необходимости планировать выпечку заранее. Это особенно ценно, когда нужно быстро приготовить обед, ужин или дополнение к супу и салату.

Минимум ингредиентов и простая кухня

Для этого лаваша не нужны весы, миксер или духовка. Достаточно миски, сковороды с толстым дном и крышки. Пропорции легко масштабируются, а ингредиенты доступны и недороги, что делает рецепт экономичным.

Ингредиенты для домашнего лаваша

Для 6 лепёшек понадобятся:

Пшеничная мука — 300 г Густой натуральный йогурт или греческий — 200 г Соль — 0,5 ч. л. Растительное или сливочное масло для жарки — 1-2 ст. л.

Пошаговое приготовление лаваша на сковороде

Смешайте пшеничную муку с солью в глубокой миске. Добавьте йогурт и замесите мягкое тесто руками или ложкой. Если тесто слишком липкое, подсыпьте 1 ст. л. муки, сохраняя мягкую консистенцию. Накройте тесто и дайте ему отдохнуть 10-15 минут. Разделите тесто на 6 равных частей и раскатайте лепёшки толщиной около 3 мм. Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне без масла. Выложите лепёшку и жарьте 1-2 минуты до появления пузырей и румяной корочки. Переверните и обжарьте вторую сторону ещё 1-2 минуты до вздутия. Готовые лепёшки складывайте стопкой и накрывайте полотенцем.

Сравнение: лаваш на йогурте и дрожжевая пита

Бездрожжевой вариант выигрывает по скорости приготовления и простоте. В отличие от классической питы, он не требует времени на подъём теста и легко готовится на сковороде. При этом по текстуре и функциональности такие лепёшки отлично подходят для начинок и подач.

Плюсы и минусы домашнего лаваша

Этот рецепт ценят за скорость, доступность ингредиентов и отсутствие сложных этапов. Лаваш получается мягким и универсальным. К минусам можно отнести необходимость хорошо контролировать нагрев сковороды — при слабом огне лепёшки не вздуются.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Используйте густой йогурт без добавок — жидкий ухудшает структуру теста. Не делайте лепёшки слишком толстыми, иначе кармашек не сформируется. Жарьте на хорошо разогретой сковороде, не прокалывая поверхность.

Популярные вопросы о домашнем лаваше из йогурта

Можно ли заменить йогурт?

Да, подойдёт густая сметана или йогурт на растительной основе без сахара.

Как хранить готовые лепёшки?

Лучше всего завернуть их в полотенце или контейнер и использовать в течение суток.

С чем подавать такой лаваш?

Он отлично сочетается с жареными овощами, мясом, соусами, сыром и подходит для супов.