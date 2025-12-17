Мука и йогурт творят чудо: домашний лаваш поднимается на сковороде без дрожжей

Домашний лаваш из муки и йогурта — это быстрый способ приготовить свежий хлеб без дрожжей и долгого ожидания. Такие лепёшки получаются мягкими, ароматными и легко заменяют магазинную питу в повседневных блюдах.
Минимум ингредиентов и несколько минут у плиты делают рецепт особенно удобным для будней. Об этом сообщает кулинарная рубрика чешского издания Obchodpromiminko, посвящённая простой домашней выпечке.
Секрет рецепта — в сочетании пшеничной муки и густого йогурта. Йогурт даёт тесту эластичность и лёгкую кислинку, а также позволяет обойтись без дрожжей и расстойки. При жарке на хорошо разогретой сковороде внутри лепёшек образуется пар, благодаря чему они вздуваются и формируют удобный кармашек.
Такой подход снижает количество шагов и избавляет от необходимости планировать выпечку заранее. Это особенно ценно, когда нужно быстро приготовить обед, ужин или дополнение к супу и салату.
Для этого лаваша не нужны весы, миксер или духовка. Достаточно миски, сковороды с толстым дном и крышки. Пропорции легко масштабируются, а ингредиенты доступны и недороги, что делает рецепт экономичным.
Для 6 лепёшек понадобятся:
Пшеничная мука — 300 г
Густой натуральный йогурт или греческий — 200 г
Соль — 0,5 ч. л.
Растительное или сливочное масло для жарки — 1-2 ст. л.
Смешайте пшеничную муку с солью в глубокой миске.
Добавьте йогурт и замесите мягкое тесто руками или ложкой.
Если тесто слишком липкое, подсыпьте 1 ст. л. муки, сохраняя мягкую консистенцию.
Накройте тесто и дайте ему отдохнуть 10-15 минут.
Разделите тесто на 6 равных частей и раскатайте лепёшки толщиной около 3 мм.
Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне без масла.
Выложите лепёшку и жарьте 1-2 минуты до появления пузырей и румяной корочки.
Переверните и обжарьте вторую сторону ещё 1-2 минуты до вздутия.
Готовые лепёшки складывайте стопкой и накрывайте полотенцем.
Бездрожжевой вариант выигрывает по скорости приготовления и простоте. В отличие от классической питы, он не требует времени на подъём теста и легко готовится на сковороде. При этом по текстуре и функциональности такие лепёшки отлично подходят для начинок и подач.
Этот рецепт ценят за скорость, доступность ингредиентов и отсутствие сложных этапов. Лаваш получается мягким и универсальным. К минусам можно отнести необходимость хорошо контролировать нагрев сковороды — при слабом огне лепёшки не вздуются.
Используйте густой йогурт без добавок — жидкий ухудшает структуру теста.
Не делайте лепёшки слишком толстыми, иначе кармашек не сформируется.
Жарьте на хорошо разогретой сковороде, не прокалывая поверхность.
Да, подойдёт густая сметана или йогурт на растительной основе без сахара.
Лучше всего завернуть их в полотенце или контейнер и использовать в течение суток.
Он отлично сочетается с жареными овощами, мясом, соусами, сыром и подходит для супов.
