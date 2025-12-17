Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Не гусь и не индейка: скандинавская ветчина становится главным блюдом праздников

Шведскую рождественскую ветчину покрывают горчичной корочкой
Еда

В Швеции Рождество невозможно представить без юльскинки — сочной ветчины с хрустящей горчичной корочкой. Это блюдо занимает центральное место на праздничном столе и задаёт тон всему застолью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приготовить шведскую рождественскую ветчину можно и дома, не выходя за рамки привычной кухни. Об этом сообщает кулинарная рубрика издания Leckerschmecker, посвящённая традиционным европейским праздничным рецептам.

Что такое юльскинка и почему она так важна

Юльскинка — это шведская рождественская ветчина, которую подают на Julbord, традиционном праздничном фуршете. Рядом с ней обычно стоят маринованная сельдь, салат из свёклы, картофельные блюда и пряное печенье. Но именно ветчина считается главным символом рождественского стола.

Её особенность — двойное приготовление. Сначала мясо медленно отваривают до сочности, а затем покрывают горчично-яичной смесью с панировочными сухарями и запекают до румяной корочки. В результате ветчина остаётся нежной внутри и приобретает выразительную текстуру снаружи.

Как юльскинку подают в Швеции

Традиционно ветчину нарезают толстыми ломтиками и подают с отварным картофелем, брюссельской или красной капустой. Она одинаково хорошо подходит как для горячей подачи, так и в холодном виде — на следующий день. Это делает юльскинку удобным блюдом для длинных праздничных выходных.

В отличие от гуся или утки, ветчина менее требовательна к подаче и хорошо сочетается с разными гарнирами, что делает её универсальным вариантом для рождественского меню.

Ингредиенты для шведской рождественской ветчины

Для классического варианта понадобятся:

  1. Сырая варёная ветчина — 3 кг

  2. Гвоздика — по желанию

  3. Лавровый лист — по желанию

  4. Крупнозернистая горчица — 100 г

  5. Дижонская горчица — 2 ст. л.

  6. Коричневый сахар — 2 ст. л.

  7. Яичные желтки — 2 шт.

  8. Панировочные сухари — 100 г

Дополнительно:
• Термометр для мяса

Пошаговое приготовление юльскинки

  1. Промойте ветчину под холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Если на мясе есть кожа, оставьте её.

  2. Поместите ветчину в большую кастрюлю, залейте холодной водой, при желании добавьте гвоздику и лавровый лист.

  3. Варите на среднем огне 1,5-2 часа, пока внутренняя температура не достигнет 70 °C.

  4. Достаньте ветчину из воды и дайте ей немного остыть.

  5. Смешайте крупнозернистую горчицу, дижонскую горчицу, коричневый сахар и яичные желтки до однородности.

  6. Разогрейте духовку до 200 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева.

  7. Снимите кожу с ветчины, равномерно смажьте поверхность горчичной смесью и щедро посыпьте панировочными сухарями.

  8. Переложите мясо в жаропрочную форму и запекайте 15-20 минут до золотистой корочки.

  9. Дайте ветчине отдохнуть около 10 минут, затем нарежьте ломтиками и подавайте.

Сравнение: юльскинка и классические рождественские жаркие

В отличие от гуся или утки, юльскинка требует меньше активного контроля в духовке. Она проще в нарезке, лучше хранится и одинаково вкусна в холодном виде. При этом по насыщенности вкуса и праздничному эффекту ветчина не уступает традиционным рождественским жарким.

Плюсы и минусы шведской рождественской ветчины

У этого блюда есть весомые преимущества. Оно подходит для большой компании, хорошо хранится и легко сочетается с гарнирами. Среди минусов — необходимость использовать термометр и достаточно длительный этап варки перед запеканием.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Не пропускайте этап варки — именно он отвечает за сочность мяса.

  2. Используйте термометр, чтобы избежать пересушивания.

  3. Дайте ветчине отдохнуть после духовки, чтобы соки равномерно распределились.

Популярные вопросы о юльскинке

Можно ли приготовить ветчину заранее?

Да, юльскинку можно приготовить за день и подавать холодной или слегка разогретой.

Какую горчицу лучше использовать?

Классический вкус даёт сочетание крупнозернистой и дижонской горчицы.

С чем лучше подавать юльскинку?

Отлично подойдут картофель, тушёная красная капуста, брюссельская капуста и соусы на основе сливок или горчицы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы швеция рецепт кулинария рождество
