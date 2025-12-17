Не гусь и не индейка: скандинавская ветчина становится главным блюдом праздников

Шведскую рождественскую ветчину покрывают горчичной корочкой

В Швеции Рождество невозможно представить без юльскинки — сочной ветчины с хрустящей горчичной корочкой. Это блюдо занимает центральное место на праздничном столе и задаёт тон всему застолью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеченная ветчина

Приготовить шведскую рождественскую ветчину можно и дома, не выходя за рамки привычной кухни. Об этом сообщает кулинарная рубрика издания Leckerschmecker, посвящённая традиционным европейским праздничным рецептам.

Что такое юльскинка и почему она так важна

Юльскинка — это шведская рождественская ветчина, которую подают на Julbord, традиционном праздничном фуршете. Рядом с ней обычно стоят маринованная сельдь, салат из свёклы, картофельные блюда и пряное печенье. Но именно ветчина считается главным символом рождественского стола.

Её особенность — двойное приготовление. Сначала мясо медленно отваривают до сочности, а затем покрывают горчично-яичной смесью с панировочными сухарями и запекают до румяной корочки. В результате ветчина остаётся нежной внутри и приобретает выразительную текстуру снаружи.

Как юльскинку подают в Швеции

Традиционно ветчину нарезают толстыми ломтиками и подают с отварным картофелем, брюссельской или красной капустой. Она одинаково хорошо подходит как для горячей подачи, так и в холодном виде — на следующий день. Это делает юльскинку удобным блюдом для длинных праздничных выходных.

В отличие от гуся или утки, ветчина менее требовательна к подаче и хорошо сочетается с разными гарнирами, что делает её универсальным вариантом для рождественского меню.

Ингредиенты для шведской рождественской ветчины

Для классического варианта понадобятся:

Сырая варёная ветчина — 3 кг Гвоздика — по желанию Лавровый лист — по желанию Крупнозернистая горчица — 100 г Дижонская горчица — 2 ст. л. Коричневый сахар — 2 ст. л. Яичные желтки — 2 шт. Панировочные сухари — 100 г

Дополнительно:

• Термометр для мяса

Пошаговое приготовление юльскинки

Промойте ветчину под холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Если на мясе есть кожа, оставьте её. Поместите ветчину в большую кастрюлю, залейте холодной водой, при желании добавьте гвоздику и лавровый лист. Варите на среднем огне 1,5-2 часа, пока внутренняя температура не достигнет 70 °C. Достаньте ветчину из воды и дайте ей немного остыть. Смешайте крупнозернистую горчицу, дижонскую горчицу, коричневый сахар и яичные желтки до однородности. Разогрейте духовку до 200 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Снимите кожу с ветчины, равномерно смажьте поверхность горчичной смесью и щедро посыпьте панировочными сухарями. Переложите мясо в жаропрочную форму и запекайте 15-20 минут до золотистой корочки. Дайте ветчине отдохнуть около 10 минут, затем нарежьте ломтиками и подавайте.

Сравнение: юльскинка и классические рождественские жаркие

В отличие от гуся или утки, юльскинка требует меньше активного контроля в духовке. Она проще в нарезке, лучше хранится и одинаково вкусна в холодном виде. При этом по насыщенности вкуса и праздничному эффекту ветчина не уступает традиционным рождественским жарким.

Плюсы и минусы шведской рождественской ветчины

У этого блюда есть весомые преимущества. Оно подходит для большой компании, хорошо хранится и легко сочетается с гарнирами. Среди минусов — необходимость использовать термометр и достаточно длительный этап варки перед запеканием.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Не пропускайте этап варки — именно он отвечает за сочность мяса. Используйте термометр, чтобы избежать пересушивания. Дайте ветчине отдохнуть после духовки, чтобы соки равномерно распределились.

Популярные вопросы о юльскинке

Можно ли приготовить ветчину заранее?

Да, юльскинку можно приготовить за день и подавать холодной или слегка разогретой.

Какую горчицу лучше использовать?

Классический вкус даёт сочетание крупнозернистой и дижонской горчицы.

С чем лучше подавать юльскинку?

Отлично подойдут картофель, тушёная красная капуста, брюссельская капуста и соусы на основе сливок или горчицы.