Не гусь и не индейка: скандинавская ветчина становится главным блюдом праздников

В Швеции Рождество невозможно представить без юльскинки — сочной ветчины с хрустящей горчичной корочкой. Это блюдо занимает центральное место на праздничном столе и задаёт тон всему застолью.
Приготовить шведскую рождественскую ветчину можно и дома, не выходя за рамки привычной кухни. Об этом сообщает кулинарная рубрика издания Leckerschmecker, посвящённая традиционным европейским праздничным рецептам.
Юльскинка — это шведская рождественская ветчина, которую подают на Julbord, традиционном праздничном фуршете. Рядом с ней обычно стоят маринованная сельдь, салат из свёклы, картофельные блюда и пряное печенье. Но именно ветчина считается главным символом рождественского стола.
Её особенность — двойное приготовление. Сначала мясо медленно отваривают до сочности, а затем покрывают горчично-яичной смесью с панировочными сухарями и запекают до румяной корочки. В результате ветчина остаётся нежной внутри и приобретает выразительную текстуру снаружи.
Традиционно ветчину нарезают толстыми ломтиками и подают с отварным картофелем, брюссельской или красной капустой. Она одинаково хорошо подходит как для горячей подачи, так и в холодном виде — на следующий день. Это делает юльскинку удобным блюдом для длинных праздничных выходных.
В отличие от гуся или утки, ветчина менее требовательна к подаче и хорошо сочетается с разными гарнирами, что делает её универсальным вариантом для рождественского меню.
Для классического варианта понадобятся:
Сырая варёная ветчина — 3 кг
Гвоздика — по желанию
Лавровый лист — по желанию
Крупнозернистая горчица — 100 г
Дижонская горчица — 2 ст. л.
Коричневый сахар — 2 ст. л.
Яичные желтки — 2 шт.
Панировочные сухари — 100 г
Дополнительно:
• Термометр для мяса
Промойте ветчину под холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Если на мясе есть кожа, оставьте её.
Поместите ветчину в большую кастрюлю, залейте холодной водой, при желании добавьте гвоздику и лавровый лист.
Варите на среднем огне 1,5-2 часа, пока внутренняя температура не достигнет 70 °C.
Достаньте ветчину из воды и дайте ей немного остыть.
Смешайте крупнозернистую горчицу, дижонскую горчицу, коричневый сахар и яичные желтки до однородности.
Разогрейте духовку до 200 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Снимите кожу с ветчины, равномерно смажьте поверхность горчичной смесью и щедро посыпьте панировочными сухарями.
Переложите мясо в жаропрочную форму и запекайте 15-20 минут до золотистой корочки.
Дайте ветчине отдохнуть около 10 минут, затем нарежьте ломтиками и подавайте.
В отличие от гуся или утки, юльскинка требует меньше активного контроля в духовке. Она проще в нарезке, лучше хранится и одинаково вкусна в холодном виде. При этом по насыщенности вкуса и праздничному эффекту ветчина не уступает традиционным рождественским жарким.
У этого блюда есть весомые преимущества. Оно подходит для большой компании, хорошо хранится и легко сочетается с гарнирами. Среди минусов — необходимость использовать термометр и достаточно длительный этап варки перед запеканием.
Не пропускайте этап варки — именно он отвечает за сочность мяса.
Используйте термометр, чтобы избежать пересушивания.
Дайте ветчине отдохнуть после духовки, чтобы соки равномерно распределились.
Да, юльскинку можно приготовить за день и подавать холодной или слегка разогретой.
Классический вкус даёт сочетание крупнозернистой и дижонской горчицы.
Отлично подойдут картофель, тушёная красная капуста, брюссельская капуста и соусы на основе сливок или горчицы.
Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.