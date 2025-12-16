Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Яблоки и корица включают режим уюта: десерт, который выглядит как праздник, а готовится на бегу

Йогуртовый крем с корицей соединяют с яблочным пюре для лёгкого десерта
Еда

В предпраздничной суете особенно хочется простых решений, которые экономят время и при этом радуют вкусом. Быстрый десерт без сложных техник позволяет провести больше времени с близкими и меньше — у плиты. Крем с корицей и яблочным пюре готовится всего за 20 минут и идеально подходит для холодного сезона. Об этом сообщает кулинарный блог с подборками сезонных домашних рецептов Leckerschmecker.

Крем
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крем

Почему крем с корицей и яблочным пюре остаётся актуальным

Сочетание яблок и корицы давно считается классикой осенне-зимней кухни. Эти вкусы усиливают друг друга, создавая ощущение тепла и уюта. В рецепте используется лёгкий йогуртовый крем с корицей и фруктовое яблочное пюре, благодаря чему десерт получается сбалансированным и не перегруженным.

Йогурт делает текстуру воздушной и нежной, а корица добавляет выразительный аромат. При желании основу можно заменить маскарпоне или творогом. Такой вариант будет более сливочным и сытным, что подойдёт для праздничного стола.

Варианты подачи и сезонные замены

Коричный крем универсален и хорошо сочетается с разными фруктами. Вместо яблочного пюре подойдут запечённые яблоки, сливовый компот или горячая вишня. Эти варианты сохраняют зимний характер десерта и позволяют экспериментировать без изменения технологии.

Для подачи лучше выбирать прозрачные стаканы или стеклянные креманки. Слои крема и фруктов выглядят эффектно, а визуальная подача усиливает впечатление. Украшение йогуртом, сливками и обжаренным фундуком делает десерт уместным даже для неожиданных гостей.

Ингредиенты для крема с корицей и яблочным пюре

Для приготовления понадобятся простые и доступные продукты:

  1. Йогурт — 250 г

  2. Молотая корица — 2 ч. л.

  3. Сахарная пудра — 100 г

  4. Сливки — 250 мл

  5. Яблочное пюре — 350 г

  6. Фундук — 40 г

Пошаговое приготовление десерта

  1. Смешайте йогурт с корицей и сахарной пудрой до однородной консистенции.

  2. В отдельной ёмкости взбейте сливки до мягких пиков.

  3. Аккуратно вмешайте взбитые сливки в йогуртовую массу, стараясь сохранить воздушность.

  4. Подготовьте стаканы или креманки и выложите слоями коричный крем и яблочное пюре.

  5. Обжарьте фундук на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета.

  6. Украсьте десерт йогуртом, молотой корицей и рубленым обжаренным фундуком перед подачей.

Сравнение: йогуртовая основа и сливочные альтернативы

Йогуртовый крем подойдёт тем, кто предпочитает лёгкие десерты и следит за рационом. Маскарпоне или творог дают более плотную текстуру и насыщенный вкус, но делают блюдо более калорийным. Выбор зависит от формата — повседневный ужин или праздничное угощение.

Плюсы и минусы рецепта

Этот десерт ценят за простоту и скорость приготовления. Он не требует сложной техники и легко адаптируется под сезонные фрукты. К недостаткам можно отнести недолгий срок хранения и зависимость вкуса от качества ингредиентов, особенно сливок и яблочного пюре.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Используйте густой натуральный йогурт без добавок для устойчивой текстуры.

  2. Вмешивайте сливки вручную, чтобы крем не потерял объём.

  3. Подавайте десерт охлаждённым — так вкус будет более сбалансированным.

Популярные вопросы о креме с корицей и яблочным пюре

Как выбрать йогурт для рецепта?

Лучше всего подойдёт густой йогурт без сахара и ароматизаторов.

Сколько времени хранится готовый десерт?

Оптимально употребить его в течение суток, храня в холодильнике.

Что лучше использовать вместо фундука?

Подойдут миндаль или грецкие орехи, если они есть под рукой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы крем десерт яблоки рецепты
Новости Все >
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext
Сейчас читают
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Недвижимость
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Красота и стиль
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Пшенник запекают 1,5–2 часа при 160–170 °C
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Текстиль создаёт ощущение жилья без ремонта
Киви улучшает работу кишечника при запорах — гастроэнтеролог Рошини Радж
Потос сохраняет пёструю листву при северных окнах
Под песками Катара учёные нашли 170 мест с останками морских коров
Коктейль "Молочный снежок" делают без алкоголя — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.