Чёрным называют не просто так: рецепт, к которому возвращаются из поколения в поколение

Этот шоколадный торт называют "чёрным волшебным" не из-за мистики, а из-за эффекта, который он производит на тех, кто его пробует. Рецепт десятилетиями передаётся между пекарями и каждый раз подтверждает свою репутацию — насыщенный вкус, влажная текстура и предельная простота. Именно такие десерты становятся семейной классикой. Об этом сообщает Simply Recipes.

Шоколадный торт без выпечки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадный торт без выпечки

История рецепта, который пережил десятилетия

Чёрный волшебный торт — адаптация знаменитого рецепта Hershey's, известного ещё с 1980-х годов. Его ценят за стабильный результат и предсказуемое качество: без сложных техник, без взбивания масла и без редких ингредиентов. Всё строится на какао-порошке, пахте и горячем кофе, который усиливает шоколадный вкус и делает цвет коржей особенно тёмным.

"Правильный торт в нужный момент действительно может творить чудеса", — отмечает автор рецепта Сара Бир.

Для многих профессионалов и домашних пекарей этот торт стал отправной точкой в карьере. Он одинаково хорошо работает в формате двухслойного торта, кексов, листового варианта или формы bundt.

Почему торт называют "волшебным"

Тесто для этого десерта выглядит необычно жидким, что часто смущает новичков. Однако именно эта консистенция даёт плотный, влажный мякиш без сухости. Кофе не чувствуется как отдельный вкус, но делает шоколад глубже и насыщеннее.

Рецепт прощает ошибки и подходит даже тем, кто редко печёт. Его можно готовить без миксера, используя обычный венчик или силиконовую лопатку. В сочетании с шоколадным масляным кремом торт превращается в универсальный десерт для праздников и семейных встреч.

Сравнение: Black Magic Cake и классический шоколадный торт

Классический шоколадный торт часто требует взбивания масла с сахаром и точного контроля текстуры. Чёрный волшебный торт проще в исполнении и менее чувствителен к отклонениям в пропорциях.

В отличие от бисквитных вариантов, он не крошится и дольше остаётся сочным. За счёт растительного масла и пахты коржи сохраняют мягкость даже спустя несколько дней хранения.

Плюсы и минусы рецепта

Этот торт ценят за практичность, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

  • насыщенный шоколадный вкус без сложных добавок;

  • доступные ингредиенты из базового набора кухни;

  • стабильный результат даже у начинающих;

  • подходит для заморозки и разных форм выпечки.

Недостатки:

  • жидкое тесто может показаться непривычным;

  • без крема торт выглядит скромно для торжественной подачи.

Советы по приготовлению чёрного волшебного торта

Чтобы результат был предсказуемым, важно соблюдать несколько шагов.

Используйте качественный какао-порошок без сахара.
Добавляйте кофе горячим, но не кипящим.
Не пересушивайте коржи — небольшие крошки на шпажке допустимы.
Полностью остужайте коржи перед нанесением крема.

Популярные вопросы о чёрном волшебном торте

Можно ли заменить пахту?
Да, подойдёт молоко с небольшим количеством лимонного сока или уксуса.

Чувствуется ли вкус кофе?
Нет, кофе усиливает шоколад, не перебивая его.

Сколько хранится торт?
При комнатной температуре — до 3 дней, в морозильнике — до 3 месяцев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
