Рождественская суета подождёт: банановый хлеб с корицей оказался лучшим антистрессом декабря

Банановый хлеб с коричной начинкой пекут с содой без разрыхлителя

Иногда так хочется сделать паузу в бесконечной рождественской выпечке печенья и выбрать что-то более спокойное, но всё ещё праздничное. Банановый хлеб с корицей — именно такой вариант: простой, ароматный и невероятно уютный. Он помогает использовать переспелые бананы и наполняет дом тёплым пряным запахом. Об этом сообщает кулинарный раздел издания Freundin.

Фото: flickr.com by Ginny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Банановый хлеб

Банановый хлеб с корицей — альтернатива рождественскому печенью

В предрождественский период не всем хочется часами вырезать печенье формочками. Банановый хлеб с коричной начинкой становится отличной заменой: он готовится без сложных техник и выглядит не менее эффектно. Сочетание сладких спелых бананов и насыщенной корицы создаёт вкус, который ассоциируется с уютом, пледом и горячим чаем.

Этот рецепт объединяет два любимых десерта — банановый хлеб и булочки с корицей. В результате получается влажная, почти карамельная выпечка с выразительным пряным слоем, который проходит через весь мякиш.

Почему в этом рецепте используется сода

Особенность бананового хлеба в том, что очень спелые бананы сами по себе обладают кислотностью. Именно поэтому в рецепте используется пищевая сода, а не разрыхлитель. Она делает текстуру более влажной и насыщенной, а корочку — тёмной и ароматной. При желании соду можно заменить, но вкус и структура будут немного другими.

Ингредиенты для бананового хлеба с корицей

Для теста

225 г растопленного сливочного масла

200 г сахара

2 яйца размера L

1 ч. л. ванильного экстракта

250 г пшеничной муки (тип 405)

1 ч. л. пищевой соды

3 очень спелых банана

Для коричного слоя

40 г растопленного сливочного масла

40 г сахара

40 г коричневого сахара

2 ст. л. молотой корицы

Пошаговое приготовление бананового хлеба

Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Смажьте форму для кекса маслом и слегка присыпьте мукой. В большой миске дайте растопленному сливочному маслу немного остыть. Добавьте сахар, яйца и ванильный экстракт, перемешайте до однородности. Всыпьте муку и пищевую соду, аккуратно соедините ингредиенты. Разомните бананы в пюре и вмешайте их лопаткой в тесто, не перемешивая слишком долго. В отдельной миске смешайте растопленное масло, белый и коричневый сахар, а также корицу. Если смесь получается слишком густой, добавьте ещё немного масла. Вылейте примерно четверть теста в форму, распределите сверху часть коричной смеси и с помощью ножа сделайте завитки. Повторяйте слои, пока тесто и коричная начинка не закончатся. Поставьте форму на противень и выпекайте 60-70 минут до золотистой корочки. Зубочистка должна выходить с влажными, но не жидкими крошками. Если верх подрумянивается слишком быстро, накройте хлеб фольгой и продолжайте выпекать. Дайте банановому хлебу постоять в форме минимум 30 минут, затем переложите на решётку и полностью остудите.

Сравнение: классический банановый хлеб и версия с корицей

Обычный банановый хлеб мягкий и сладкий, но вариант с коричным слоем получается более выразительным. Он напоминает булочки с корицей по аромату и внешнему виду, оставаясь при этом плотным и сочным кексом. Такой десерт не требует глазури и уже выглядит завершённым.

Плюсы и минусы рецепта

Этот банановый хлеб прост в приготовлении, не требует миксера и отлично подходит для утилизации переспелых бананов. Он долго остаётся влажным и хорошо хранится.

К нюансам можно отнести длительное время выпечки и необходимость следить за верхом, чтобы он не подгорел.

Советы шаг за шагом для идеального результата

Используйте максимально спелые бананы — они дадут вкус и влажность. Не перемешивайте тесто слишком долго, чтобы хлеб остался пышным. Дайте выпечке полностью остыть перед нарезкой — так слои будут выглядеть аккуратнее.

Популярные вопросы о банановом хлебе с корицей

Можно ли заменить соду разрыхлителем?

Да, 1 ч. л. соды можно заменить 3 ч. л. разрыхлителя, но текстура станет менее влажной.

Сколько хранится банановый хлеб?

При комнатной температуре — до 2 дней, в холодильнике — до 4-5 дней.

Подходит ли хлеб для заморозки?

Да, его можно замораживать порционными кусками, хорошо завернув.