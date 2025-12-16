Глинтвейн добрался до десерта: тирамису с грушей получилось сочным, сливочным и неожиданным

Этот десерт словно создан для праздничного стола — он сочетает сочность фруктов, сливочную нежность и пряные рождественские ароматы. Тирамису с грушей и глинтвейном готовится просто, но выглядит эффектно и запоминается с первой ложки. Такой вариант легко станет финальным аккордом рождественского ужина. Об этом сообщает кулинарный раздел издания Leckerschmecker.
Классический тирамису давно считается одним из самых любимых десертов, и на то есть веские причины. Пропитанное печенье савоярди, нежный крем и сбалансированная сладость делают его универсальным завершением любого ужина. Однако даже проверенные рецепты иногда хочется обновить, особенно в праздничный сезон.
Версия с грушей и глинтвейном добавляет десерту зимнее настроение. Пряные нотки корицы, аниса и цитрусов прекрасно сочетаются с мягкой текстурой груш и лёгким кремом на основе маскарпоне и греческого йогурта. При этом рецепт обходится без яиц и амаретто, оставаясь насыщенным по вкусу.
Груши, томлённые в глинтвейне, получаются сочными и ароматными, не теряя форму. Они отлично дополняют сливочный крем и пропитанное печенье, добавляя фруктовую свежесть. Глинтвейн в этом рецепте играет не только роль сиропа, но и задаёт общее настроение десерта, делая его по-настоящему рождественским.
Влейте красное вино в кастрюлю, добавьте сахар, ванильный сахар и специи.
Апельсин и лимон нарежьте ломтиками, затем крупно порежьте и добавьте в кастрюлю.
Доведите смесь до кипения.
Очистите груши от кожуры и выложите их в глинтвейн.
Варите груши 8-10 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят форму.
Достаньте груши и отложите их, а жидкость уварите до более густой консистенции.
Смешайте маскарпоне, греческий йогурт, сахарную пудру и ваниль до гладкого крема.
Нарежьте груши небольшими кусочками.
Смешайте эспрессо с уваренным глинтвейном.
Быстро окунайте печенье савоярди в кофейно-винную смесь и выложите первый слой в форму.
Покройте печенье частью крема и добавьте слой груш.
Повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся, завершив кремом.
Уберите десерт в холодильник минимум на 3-4 часа.
Перед подачей щедро посыпьте поверхность какао-порошком.
Классический вариант строится на кофе и маскарпоне, тогда как рождественская версия добавляет фруктовую кислинку и пряные нотки. Тирамису с грушей получается более свежим и сезонным, сохраняя при этом узнаваемую структуру и текстуру десерта.
Этот десерт не требует выпечки, его можно приготовить заранее, а вкус со временем становится только глубже. Он выглядит нарядно и подходит для большого стола.
К нюансам можно отнести необходимость предварительно готовить груши и время на охлаждение, без которого десерт не раскроется полностью.
Используйте спелые, но плотные груши, чтобы они не развалились при варке.
Не передерживайте печенье в жидкости, иначе слои потеряют форму.
Дайте десерту настояться ночь в холодильнике, если позволяет время.
Да, допустимо использовать безалкогольный глинтвейн или виноградный сок со специями.
Подойдёт сливочный сыр с нейтральным вкусом, но текстура будет чуть плотнее.
Тирамису сохраняет вкус и структуру до 48 часов при хранении в холодильнике.
