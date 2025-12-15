Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тирамису остался без короны: кофейный крем из творога готовится за минуты и исчезает мгновенно

Ванильно-эспрессо крем из творога готовится за 5 минут
Еда

Этот десерт легко спутать с тирамису, хотя на его приготовление уходит всего несколько минут. Ваниль, эспрессо и какао в сочетании с нежным творогом дают насыщенный, но лёгкий вкус без сложных техник и редких продуктов. Такой крем выручает, когда хочется сладкого здесь и сейчас. Об этом сообщает кулинарный раздел издания Leckerschmecker.

Кофейный десерт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейный десерт

Быстрый десерт с кофейным акцентом

После ужина нередко появляется желание завершить трапезу чем-нибудь сладким, но не всегда под рукой есть готовый десерт. Ванильно-эспрессовый крем из творога как раз из тех рецептов, которые можно собрать из базовых ингредиентов. Он не требует выпечки, длительного охлаждения или особого инвентаря — достаточно миски и ручного миксера.

По вкусу крем напоминает нечто среднее между тирамису и шоколадным муссом. При этом он получается легче классических сливочных десертов и не перегружает вкус. Кофейная горчинка эспрессо подчёркивает сладость, а ваниль смягчает общий профиль.

Ингредиенты для ванильного эспрессо-крема

Для приготовления десерта понадобятся простые продукты, которые часто есть дома. Они легко сочетаются между собой и позволяют добиться кремовой текстуры без лишних добавок.

  • 250 г творога
  • 50 г сахара
  • 125 г сливок для взбивания
  • 1/2 ст. л. растворимого эспрессо-порошка
  • 1 ст. л. какао-порошка
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • шоколадная стружка для украшения (по желанию)

Пошаговое приготовление десерта

Процесс приготовления занимает минимум времени и подойдёт даже тем, кто редко готовит десерты.

  1. Выложите творог в миску, добавьте сахар и взбивайте венчиком или ручным миксером до однородной кремовой консистенции.

  2. Разделите получившуюся творожную массу на две равные части и переложите одну из них в отдельную миску.

  3. В первую часть вмешайте растворимый эспрессо и какао-порошок до равномерного цвета.

  4. Во вторую часть добавьте ванильный экстракт и аккуратно перемешайте.

  5. Взбейте сливки до плотной, но нежной текстуры.

  6. Половину взбитых сливок вмешайте в ванильную творожную массу, вторую половину — в кофейно-шоколадную.

  7. Выложите крем слоями в десертные бокалы, начав с эспрессо-слоя, затем добавив ванильный.

  8. По желанию украсьте шоколадной стружкой и подавайте сразу после приготовления.

Когда и с чем подавать крем

Ванильно-эспрессовый крем подходит как для быстрого домашнего перекуса, так и для подачи гостям. Он хорошо смотрится в прозрачных стаканах или бокалах, подчёркивая слоистую структуру. Такой десерт органично вписывается в меню ужина из нескольких блюд и может заменить классический тирамису в бокале.

Сравнение ванильно-эспрессового крема и тирамису

В отличие от традиционного тирамису, этот крем не требует печенья, яиц и длительной выдержки. Он готовится быстрее, получается легче по текстуре и менее насыщенным. При этом кофейный вкус и десертный характер сохраняются, что делает его удачной альтернативой классике.

Плюсы и минусы рецепта

У рецепта есть ряд очевидных преимуществ. Он готовится быстро, не требует духовки и подходит для спонтанного приготовления. Ингредиенты доступны, а вкус легко адаптируется под личные предпочтения.

К ограничениям можно отнести то, что крем лучше подавать сразу. При длительном хранении он может потерять воздушность и чёткость слоёв.

Советы по приготовлению ванильного эспрессо-крема

  1. Используйте однородный творог средней жирности для более гладкой текстуры.

  2. Если вкус кофе кажется слишком насыщенным, уменьшите количество эспрессо-порошка.

  3. Подавайте десерт охлаждённым — так вкус станет более сбалансированным.

Популярные вопросы о ванильно-эспрессовом творожном креме

Как выбрать сливки для рецепта?

Лучше всего подойдут сливки с жирностью не ниже 30%, они хорошо взбиваются и держат форму.

Можно ли заменить растворимый эспрессо?

Да, допускается использование крепкого охлаждённого кофе, но в меньшем объёме.

Сколько хранится готовый крем?

Оптимально употребить десерт в день приготовления, чтобы сохранить вкус и текстуру.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
