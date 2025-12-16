Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Шоколадный медовик, от которого гости теряют самообладание: нежный крем делает его идеальным

Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
Иногда одно удачное угощение способно задать настроение всему застолью. Шоколадный медовик со сметанным кремом — именно та история, когда знакомый вкус обретает новое звучание. Его легко готовить круглый год, а зимой он особенно уместен на праздничном столе. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Медовик шоколадный
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медовик шоколадный

Ингредиенты на 10 порций

  • мука — 300 г
  • сахар — 200 г
  • сливочное масло — 60 г
  • яйца — 2 шт.
  • мёд — 50 г
  • какао — 25 г
  • сода — 6 г

Для крема:

  • сметана 25% — 325 г
  • сливки 33% — 325 г
  • мёд — 100 г

Для украшения:

  • клюква — 12 шт.
  • сахар — 40 г
  • вода — 20 мл
  • розмарин — 2 веточки
  • апельсиновые чипсы — по вкусу

Как приготовить торт: краткое пошаговое руководство

Смешайте мёд, сахар и яйца на водяной бане до растворения сахара. Добавьте соду, затем масло и часть муки, прогревая смесь несколько минут. Введите оставшуюся муку с какао и замесите плотное тесто. Разделите его на пять частей, охладите и раскатайте между пергаментом. Выпекайте коржи при 170 °C около 6 минут и подрежьте, сохранив крошку для обсыпки. Для крема взбейте сливки со сметаной и мёдом до воздушной текстуры. Собирайте торт, промазывая каждый корж, затем покройте бока и верх. Дайте настояться в холодильнике не менее шести часов. Крошкой обсыпьте торт, клюкву засахарьте в сиропе и украсьте десерт вместе с розмарином и цитрусовыми чипсами.

Почему медовик всегда выигрывает

Шоколадный вариант сохраняет традиционную мягкость коржей, но какао делает вкус глубже. Сочетание сметаны и сливок даёт стабильный крем, который отлично пропитывает коржи. Такой торт не требует сезонных продуктов и получается одинаково удачным независимо от времени года.

Сравнение классического и шоколадного медовика

Классический вариант более медовый, с тёплым ароматом и карамельным послевкусием. Шоколадный — насыщеннее и визуально эффектнее. Оба торта пропитываются одинаково хорошо, но шоколадный вариант чаще выбирают для праздничной подачи: он ярче смотрится и лучше сочетается с ягодами.

Советы по приготовлению

Используйте охлаждённые сливки — так крем получится стабильным. Коржи удобнее раскатывать между пергаментом, чтобы сохранить форму. Торт лучше настаивать ночь, чтобы пропитка стала равномерной. Для украшения подойдут любые кислые ягоды: они оттеняют сладость мёда и крема.

Популярные вопросы о шоколадном медовике

Можно заменить какао на шоколад?
Да, но количество муки нужно уменьшить, иначе тесто станет плотнее.

Можно ли использовать только сметану?
Можно, но крем будет менее воздушным.

Зачем выдерживать торт в холодильнике?
Коржи должны пропитаться, а крем — стабилизироваться, иначе торт расползётся при нарезке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
