Шоколадный медовик, от которого гости теряют самообладание: нежный крем делает его идеальным

Иногда одно удачное угощение способно задать настроение всему застолью. Шоколадный медовик со сметанным кремом — именно та история, когда знакомый вкус обретает новое звучание. Его легко готовить круглый год, а зимой он особенно уместен на праздничном столе. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.
Для крема:
Для украшения:
Смешайте мёд, сахар и яйца на водяной бане до растворения сахара. Добавьте соду, затем масло и часть муки, прогревая смесь несколько минут. Введите оставшуюся муку с какао и замесите плотное тесто. Разделите его на пять частей, охладите и раскатайте между пергаментом. Выпекайте коржи при 170 °C около 6 минут и подрежьте, сохранив крошку для обсыпки. Для крема взбейте сливки со сметаной и мёдом до воздушной текстуры. Собирайте торт, промазывая каждый корж, затем покройте бока и верх. Дайте настояться в холодильнике не менее шести часов. Крошкой обсыпьте торт, клюкву засахарьте в сиропе и украсьте десерт вместе с розмарином и цитрусовыми чипсами.
Шоколадный вариант сохраняет традиционную мягкость коржей, но какао делает вкус глубже. Сочетание сметаны и сливок даёт стабильный крем, который отлично пропитывает коржи. Такой торт не требует сезонных продуктов и получается одинаково удачным независимо от времени года.
Классический вариант более медовый, с тёплым ароматом и карамельным послевкусием. Шоколадный — насыщеннее и визуально эффектнее. Оба торта пропитываются одинаково хорошо, но шоколадный вариант чаще выбирают для праздничной подачи: он ярче смотрится и лучше сочетается с ягодами.
Используйте охлаждённые сливки — так крем получится стабильным. Коржи удобнее раскатывать между пергаментом, чтобы сохранить форму. Торт лучше настаивать ночь, чтобы пропитка стала равномерной. Для украшения подойдут любые кислые ягоды: они оттеняют сладость мёда и крема.
Можно заменить какао на шоколад?
Да, но количество муки нужно уменьшить, иначе тесто станет плотнее.
Можно ли использовать только сметану?
Можно, но крем будет менее воздушным.
Зачем выдерживать торт в холодильнике?
Коржи должны пропитаться, а крем — стабилизироваться, иначе торт расползётся при нарезке.
