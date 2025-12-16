Хруст, аромат и соус-легенда: Цезарь с пекинской капустой собирает похвалы на любом застолье

Курица для "Цезаря" обжаривается и затем томится под крышкой

Классический "Цезарь" обычно делают с листьями романо, но удачный салат зависит не от зелени, а от правильно приготовленного соуса. Поэтому, даже если под рукой только пекинская капуста, блюдо всё равно получится хрустящим и выразительным. Важна свежесть продуктов и сборка непосредственно перед подачей. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Салат Цезарь с курицей

Ингредиенты для салата (6 порций)

пекинская капуста — 600 г

куриное филе — 400 г

пармезан — 100 г

Для соуса "Цезарь":

домашний майонез — 180 г

чеснок — 2 зубчика

соевый соус — 15 мл

консервированный тунец — 15 г

молотый чёрный перец — по вкусу

Для домашнего майонеза:

баварская горчица — 1 ст. л.

оливковое масло — 80 г

рафинированное растительное масло — 30 г

молоко — 80 г

лимонный сок — 1 ст. л.

чёрный перец — по вкусу

Для сухариков:

белый хлеб без корки — 200 г

оливковое масло — 20 г

итальянские травы — 1 ч. л.

сушёный чеснок — 0,5 ч. л.

соль — по вкусу

Как приготовить салат шаг за шагом

Куриное филе обжаривают до золотистой корочки, затем томят под крышкой до готовности и нарезают тонкими ломтиками. Пекинскую капусту чистят, удаляют плотные белые части, промывают и подсушивают.

Для сухариков хлеб нарезают кубиками, подсушивают в духовке при 180 °C и приправляют травами и чесноком.

Домашний майонез готовят, смешивая молоко, масла, горчицу, лимонный сок и специи погружным блендером. На его основе делают соус: соединяют майонез с тунцом, соевым соусом, чесноком и лимоном.

Салат собирают непосредственно перед подачей: на дно миски кладут листья капусты и часть соуса, сверху — курицу, остаток заправки, пармезан и гренки.

Сравнение салата с романо и с пекинской капустой

Романо обеспечивает более плотный хруст, а пекинская капуста делает салат нежнее. При этом в сочетании с насыщенным соусом и хрустящими гренками разница становится минимальной. При отсутствии романо пекинская капуста — отличная альтернатива, особенно в домашних условиях.

Советы, чтобы Цезарь получился идеальным

Охлаждайте зелень перед приготовлением. Гренки добавляйте в последнюю очередь. Пармезан натирайте прямо перед подачей. Соус лучше переложить в закрытую ёмкость и выдержать 10-15 минут — так вкус станет насыщеннее. Если хотите усилить умами-ноту, используйте анчоусы вместо тунца.

Популярные вопросы о салате Цезарь

Почему важна сборка перед подачей?

Капуста и гренки впитывают влагу, поэтому салат быстро теряет хруст.

Можно ли заменить курицу другим мясом?

Да, подойдёт индейка или креветки, но способ обработки должен оставаться щадящим.

Чем заменить пармезан?

Любым твёрдым сыром, но с ярким вкусом — грана падано, монтана, романо.