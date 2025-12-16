Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Хруст, аромат и соус-легенда: Цезарь с пекинской капустой собирает похвалы на любом застолье

Курица для "Цезаря" обжаривается и затем томится под крышкой
Еда

Классический "Цезарь" обычно делают с листьями романо, но удачный салат зависит не от зелени, а от правильно приготовленного соуса. Поэтому, даже если под рукой только пекинская капуста, блюдо всё равно получится хрустящим и выразительным. Важна свежесть продуктов и сборка непосредственно перед подачей. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Салат Цезарь с курицей
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Салат Цезарь с курицей

Ингредиенты для салата (6 порций)

  • пекинская капуста — 600 г
  • куриное филе — 400 г
  • пармезан — 100 г

Для соуса "Цезарь":

  • домашний майонез — 180 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • соевый соус — 15 мл
  • консервированный тунец — 15 г
  • молотый чёрный перец — по вкусу

Для домашнего майонеза:

  • баварская горчица — 1 ст. л.
  • оливковое масло — 80 г
  • рафинированное растительное масло — 30 г
  • молоко — 80 г
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • чёрный перец — по вкусу

Для сухариков:

  • белый хлеб без корки — 200 г
  • оливковое масло — 20 г
  • итальянские травы — 1 ч. л.
  • сушёный чеснок — 0,5 ч. л.
  • соль — по вкусу

Как приготовить салат шаг за шагом

Куриное филе обжаривают до золотистой корочки, затем томят под крышкой до готовности и нарезают тонкими ломтиками. Пекинскую капусту чистят, удаляют плотные белые части, промывают и подсушивают.

Для сухариков хлеб нарезают кубиками, подсушивают в духовке при 180 °C и приправляют травами и чесноком.

Домашний майонез готовят, смешивая молоко, масла, горчицу, лимонный сок и специи погружным блендером. На его основе делают соус: соединяют майонез с тунцом, соевым соусом, чесноком и лимоном.

Салат собирают непосредственно перед подачей: на дно миски кладут листья капусты и часть соуса, сверху — курицу, остаток заправки, пармезан и гренки.

Сравнение салата с романо и с пекинской капустой

Романо обеспечивает более плотный хруст, а пекинская капуста делает салат нежнее. При этом в сочетании с насыщенным соусом и хрустящими гренками разница становится минимальной. При отсутствии романо пекинская капуста — отличная альтернатива, особенно в домашних условиях.

Советы, чтобы Цезарь получился идеальным

Охлаждайте зелень перед приготовлением. Гренки добавляйте в последнюю очередь. Пармезан натирайте прямо перед подачей. Соус лучше переложить в закрытую ёмкость и выдержать 10-15 минут — так вкус станет насыщеннее. Если хотите усилить умами-ноту, используйте анчоусы вместо тунца.

Популярные вопросы о салате Цезарь

Почему важна сборка перед подачей?
Капуста и гренки впитывают влагу, поэтому салат быстро теряет хруст.

Можно ли заменить курицу другим мясом?
Да, подойдёт индейка или креветки, но способ обработки должен оставаться щадящим.

Чем заменить пармезан?
Любым твёрдым сыром, но с ярким вкусом — грана падано, монтана, романо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы соус рецепт курица кулинария
Новости Все >
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
Интервальная тренировка повышает пульс за первые минуты — фитнес-тренеры
Рыба по-польски с маринованным луком для новогоднего стола
Регулярный пилинг губ снижает сухость и шелушение в холодное время года — Lady Like
Стоимость квартиры Елены Малышевой на Воробьёвых горах превышает 320 млн рублей
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Курица для "Цезаря" обжаривается и затем томится под крышкой
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Причиной постоянного лая собаки может быть недостаток внимания — Ouest-France
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Причиной плохого состояния экономики Финляндии объявили Россию
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.