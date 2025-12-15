Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рыба не хуже лосося, а стоит в разы дешевле: новый фаворит покупателей уже меняет меню

Низкая цена скумбрии делает её доступной заменой лососю — Diário do Litoral
Еда

Иногда полезные и вкусные продукты оказываются куда ближе и доступнее, чем принято думать. На побережье Сан-Паулу в изобилии появляется рыба, которая по ценности близка к лососю, но стоит значительно дешевле. Это делает её привлекательным вариантом для тех, кто хочет разнообразить рацион без лишних затрат. Об этом сообщает Diário do Litoral.

Скумбрия
Скумбрия

Почему эта рыба привлекает всё больше внимания

Речь идёт о рыбе, известной под разными названиями, в том числе как скумбрия или хвощ. Она распространена в прибрежных районах Сан-Себастьяна и регулярно появляется на местных рынках. Благодаря мягкому вкусу и питательности эта рыба становится всё популярнее среди покупателей, особенно тех, кто ищет более доступную альтернативу дорогим морепродуктам.

Её главным преимуществом считается высокое содержание омега-3 жирных кислот и богатый набор минералов. Каждые 100 граммов продукта дают около 20-22 граммов белка, включая полный набор незаменимых аминокислот. Благодаря низкому содержанию жира рыба хорошо подходит для диетического питания.

Простота приготовления и доступность на рынке

Одной из причин популярности хвоща является удобство его обработки: рыба почти не имеет мелких костей и отличается минимальным количеством чешуи. Это делает процесс очистки быстрым и простым.

В кулинарии она универсальна — её можно запекать, жарить, готовить на пару или использовать в виде филе. Термическая обработка сохраняет омега-3, а сочетание с овощами, например с картофелем и помидорами, делает блюдо вкусным и полезным. Такая рыба нередко становится основой простых домашних рецептов.

Сравнение хвоща с лососем

Хвощ и лосось обладают схожими характеристиками по содержанию белка и омега-3, однако отличаются стоимостью и происхождением. Лосось чаще ассоциируется с премиальным продуктом, тогда как хвощ добывают у побережья и продают по более низкой цене. Оба вида подходят для запекания и жарки, но хвощ более удобен в обработке благодаря отсутствию множества косточек.

Плюсы и минусы хвоща как альтернативы

Плюсы:

  • доступная цена;
  • высокое содержание омега-3;
  • простая очистка;
  • универсальность в приготовлении.

Минусы:

  • менее распространён в супермаркетах за пределами региона;
  • вкус может отличаться в зависимости от сезона;
  • требует свежести, как и любая рыба, при покупке.

Советы по выбору и приготовлению

При покупке обращайте внимание на блеск кожи и свежий запах. Лучше выбирать рыбу, пойманную в тот же день — это особенно актуально для прибрежных рынков. Хвощ хорошо сочетается с лимоном, зеленью и оливковым маслом, а при запекании сохраняет структуру. Для лёгкого и полезного блюда можно использовать фольгу или приготовить рыбу на гриле.

Популярные вопросы о хвощe

Можно ли заменить лосось этой рыбой?
Да, по содержанию белка и омега-3 она вполне сопоставима, но имеет иной вкус.

Подходит ли хвощ для диетического меню?
Да. Из-за низкого содержания жира она часто используется в лёгких рецептах.

Можно ли замораживать эту рыбу?
Да, но лучше употреблять свежей, чтобы сохранить вкус и пользу.

