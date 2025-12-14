Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мини-выпечка, которая затмевает горячие блюда: внутри — сочетание, от которого невозможно отказаться

Рулетики с томатами и грибами готовят из слоеного теста
Еда

Закуски, которые готовятся быстро и при этом выглядят аппетитно, всегда особенно востребованы на кухне. Рулетики с томатами и грибами относятся именно к таким блюдам: они просты в исполнении, готовятся на основе слоёного теста и подходят как для завтрака, так и для лёгкого перекуса. Это универсальный рецепт, позволяющий без особых усилий получить ароматную и сытную выпечку, сообщает "Повар.ru".

Рулетики с томатами и грибами из слоеного теста
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рулетики с томатами и грибами из слоеного теста

Блюдо, которое подходит к любому случаю

Эти рулетики часто выбирают благодаря сочетанию доступных ингредиентов и довольно плотной текстуры, которая делает закуску удобной в транспортировке и сервировке. Слоёное тесто создаёт лёгкую, хрустящую основу, а грибная начинка в сочетании с томатами даёт насыщенный вкус. Сыр, специи и чеснок формируют гармоничное наполнение, которое делает блюдо универсальным и позволяет подавать его в разных ситуациях. Подобные быстрые варианты особенно выручают, когда нужно приготовить что-то эффектное и при этом не тратить много времени.

Рулетики можно подать как горячими, так и остывшими — их вкус остаётся стабильным. Это делает блюдо удобным для пикников, перекусов вне дома или в качестве дополнения к основному блюду. Простота приготовления делает рецепт доступным даже для начинающих, а внешний вид достаточно аккуратен, чтобы выпечка смотрелась достойно даже на праздничном столе.

Ингредиенты для приготовления

  • Тесто слоеное 500 грамм (бездрожжевое).
  • Помидоры 150 грамм.
  • Шампиньоны 150 грамм.
  • Оливковое масло 1 ст. ложка.
  • Маслины 50 грамм (без косточек).
  • Сыр 30 грамм.
  • Чеснок 1 зубчик.
  • Базилик 0,5 ч. ложки (сушеный).
  • Орегано 0,5 ч. ложки (сушеный).
  • Яйцо 1 штука.
  • Кунжут 1 ст. ложка.
  • Количество порций 10.

Почему этот рецепт удобен

В основе блюда — доступные продукты, которые легко найти в любое время года. Слоёное тесто избавляет от необходимости долгого замеса, а сочетание грибов с томатами делает начинку сочной. Маслины добавляют пикантный акцент, сыр — мягкость, а сушёные травы усиливают аромат. Благодаря плотности начинки рулетики хорошо держат форму и после выпечки остаются аккуратными.

Такой формат удобен для больших компаний: можно приготовить сразу несколько пластов теста и получить множество порций. Благодаря этому рулетики становятся универсальным вариантом закуски и часто соседствуют с другими блюдами, подходящими для повседневных перекусов, например с быстрыми намазками для тостов.

Пошаговое приготовление

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре. Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте до испарения жидкости, добавив к ним измельченный зубчик чеснока. Переложите в глубокую миску. Добавьте к ним нарезанный кубиками помидор. Маслины нарежьте колечками и добавьте к томатам с грибами. Добавьте базилик, орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте. Начинка готова. Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности и распределите равномерно начинку, отступив немного от одного края. У меня получилось два пласта примерно 20 на 30 см. Сверху выложите тертый сыр. Сверните плотный рулет и разрежьте на 4-6 частей. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

Рулетики с томатами и грибами готовы. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. 

Советы по приготовлению и подаче

Для равномерной выпечки важно раскатывать тесто одинаковой толщины. Помидоры стоит резать небольшими кубиками, чтобы они не выделяли слишком много жидкости. Оптимальная температура — 200 градусов: при ней тесто поднимается равномерно и становится золотистым. Подача может быть как горячей, так и холодной — рулетики сохраняют вкус в обеих версиях.

Популярные вопросы

Можно ли заменить шампиньоны другими грибами

В рецепте указаны шампиньоны, благодаря которым достигается нужная текстура и вкус.

Как лучше подавать рулетики

Они подходят для тёплой и холодной подачи, поэтому их удобно брать с собой.

Подходит ли дрожжевое тесто

В оригинале используется бездрожжевое, что делает выпечку более хрустящей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
