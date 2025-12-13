Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Не салат, а гастрошедевр: гранат и копчёная курица создают вкус, о котором будут говорить все

Салат "Гранатовый браслет" собирают слоями вокруг стакана
Еда

На праздничном столе всегда появляется блюдо, которое собирает вокруг себя взгляды гостей и сразу создаёт ощущение торжества. Салат "Гранатовый браслет с копченой курицей" относится именно к таким — он яркий, выразительный и напоминает драгоценное украшение благодаря россыпи рубиновых зёрен. Его выбирают за насыщенный вкус, многослойную текстуру и эффектную подачу, которая смотрится особенно празднично. Об этом сообщает "Гастроном".

Салат "Гранатовый браслет" с копченой курицей
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Салат "Гранатовый браслет" с копченой курицей

Салат, который украшает любое событие

Этот салат стал популярным благодаря удачному сочетанию внешнего вида и вкуса. Яркие гранатовые зёрна создают на поверхности плотный "браслет", который красиво переливается при свете. Такая подача выделяет блюдо среди других закусок и делает его центром праздничной композиции. Внутри скрывается многослойная структура, где копченая курица сочетается с овощами, орехами и нежным соусом, образуя насыщенный и цельный вкус. Интерес к подобным блюдам особенно возрастает в период подготовки к праздникам, когда хозяйки стремятся выбрать закуску, способную выгодно дополнить праздничный стол.

Салат удобен тем, что сохраняет форму даже в условиях продолжительной сервировки. Он подходит для подачи к приходу гостей, легко вписывается в любое меню и даёт возможность использовать знакомые продукты в необычном, эффектном формате. Благодаря копченой курице вкус получается более выразительным, чем у традиционных слоёных салатов.

Ингредиенты для приготовления

Незаменимым элементом статьи остаётся оригинальный список ингредиентов. Он позволяет точно воспроизвести блюдо и не нарушает авторскую структуру рецепта:

Ингридиенты на 6 порций

  • Копченая курица 250 г.
  • Свекла 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Картофель 3 шт.
  • Чеснок(зубчики) 3 шт.
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Грецкие орехи 70 г.
  • Майонез 250 г.
  • Зелень укропа 1 пучок.
  • Соль 1 ч. л.
  • Черный молотый перец 1 ч. л.
  • Гранат 1 шт.
  • Растительное масло 2 ст. л.

Подготовка продуктов

Каждый ингредиент в салате играет важную роль. Отварные овощи обеспечивают основу мягкой текстуры, а яйца делают вкус нежнее. Грецкие орехи и обжаренный лук создают характерный ароматный акцент, который отличает этот салат от многих других. Копченая курица — главный источник насыщенности вкуса, а гранат добавляет свежести и превращает готовое блюдо в визуальный центр стола.

За счёт слоистости салат лучше пропитывается, а в процессе охлаждения его вкус становится более гармоничным. Именно поэтому рецепт включает время для настаивания, позволяя каждому слою раскрыться.

Пошаговое приготовление блюда

Шаг 1

Для приготовления салата "Гранатовый браслет с копченой курицей" подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель, яйца, морковь, свеклу тщательно вымойте и отварите до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной терке или нарежьте мелким кубиком.

Шаг 2

Грецкие орехи порубите ножом и прокалите на сухой сковороде в течение 5 минут. Снимите с огня, пересыпьте на тарелку и остудите.

Шаг 3

Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. растительного масла и обжарьте нашинкованный соломкой репчатый лук в течение 3-5 минут. Снимите с огня, остудите и смешайте с грецкими орехами.

Шаг 4

Копченую курицу нарежьте мелким кубиком. Таким образом у вас подготовлены все необходимые ингредиенты для сборки салата.

Шаг 5

В миске смешайте майонез, мелко рубленную зелень укропа и пропущенный через пресс чеснок. Такой соус отлично будет сочетаться со всеми ингредиентами салата, а чеснок и зелень укропа добавят свою изюминку.

Шаг 6

Установите стакан в центре сервировочного блюда и приступайте к сборке салата. Смешайте тертый картофель с 1 ст. л. майонезного соуса и щепоткой соли. Уложите равномерным слоем на блюдо, вокруг стакана.

Шаг 7

Копченную курицу смешайте с 1 ст. л. майонезного соуса. Уложите на картофель следующим слоем, разровняйте поверхность.

Шаг 8

Третий слой салата — морковь, которую немного присолите и смешайте с майонезным соусом.

Шаг 9

Затем слой яиц, которые слегка присолите и смешайте с 1 ст. л. майонезного соуса.

Шаг 10

К обжаренному луку и грецким орехам добавьте молотый черный перец и 1 ст. л. соуса. Перемешайте и выложите равномерно по кругу.

Шаг 11

Завершающим слоем выложите свеклу, которую присолите по вкусу и смешайте с майонезным соусом. Салат поставьте в холодильник примерно на 30 минут, чтобы все слои хорошо пропитались.

Шаг 12

Пока салат настаивается в холодильнике, почистите гранат и затем украсьте зернышками салат. Красивый и вкусный "Гранатовый браслет с копченой курицей" можно подавать на стол.

Полезные советы по подаче

Салат лучше подавать охлаждённым: в холодном виде слои становятся плотнее, а вкус — гармоничнее. Зёрна граната рекомендуется добавлять в последний момент, чтобы сохранить сочность и яркость. Блюдо можно разместить в центре стола — декоративная форма создаёт эффект праздничного акцента.

Популярные вопросы

Сколько салату нужно настояться

Примерно 30 минут в холодильнике.

Почему используют копчёную курицу

Она делает вкус более насыщенным и ароматным.

Зачем выкладывать салат вокруг стакана

Чтобы сформировать фирменную форму браслета.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда салаты рецепты праздник кулинария
Новости Все >
Длительное сидение в одной позе усиливает тянущую боль в спине — тренеры
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
Решения Трампа привели к росту цен на газ внутри страны на 70%
Сейчас читают
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Бизнес
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Тёплая зима вызвала цветение роз в Петербурге — агроном Галина Осипова
Межзвёздный объект 3I ATLAS приблизился к Земле — ИКИ РАН
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Вода после каждого бокала улучшает самочувствие 1 января — сомелье Марина Старюк
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.