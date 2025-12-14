Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Четыре ингредиента — и противень пустой: печенье с Nutella, которое съедают быстрее, чем пекут

Печенье из Nutella пекут из четырех простых ингредиентов
Еда

Иногда самые удачные десерты рождаются из минимума ингредиентов и спонтанного желания сладкого. Эти шоколадные печенья с Nutella готовятся настолько быстро, что подходят даже для внезапных гостей или уютного вечера без долгих приготовлений.

Шоколадное печенье
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадное печенье

Мягкие внутри и с лёгкой корочкой снаружи, они исчезают со стола почти сразу после подачи. Об этом рассказывают кулинарные редакторы и домашние пекари, делясь опытом быстрых рецептов.

Почему рецепты из четырёх ингредиентов работают

Современная домашняя кухня всё чаще уходит от сложных схем и длинных списков продуктов. Рецепты из нескольких ингредиентов ценят за предсказуемый результат и простоту. В случае с Nutella всё объясняется её составом: шоколадно-ореховая паста уже содержит сахар, жиры и ароматизаторы, которые берут на себя половину работы за кулинара.

Мука отвечает за структуру, яйца — за мягкость и связку, разрыхлитель — за лёгкий подъём. В итоге получается тесто, которое не требует ни миксера, ни охлаждения, ни специальных навыков. Такой подход особенно удобен, когда под рукой есть только базовый кухонный набор — миска, ложка и духовка, пишет Einfach Tasty.

Текстура, вкус и вариации подачи

Готовое печенье получается нежным, слегка тянущимся внутри и мягким даже после остывания. Если слегка приплюснуть шарики перед выпечкой, поверхность станет более ровной, а края — чуть хрустящими. Это особенно нравится тем, кто любит контраст текстур.

Рецепт легко адаптировать под вкус и ситуацию. Добавление измельчённого фундука усиливает ореховые ноты и делает десерт более насыщенным. Тёмный шоколад, выложенный на горячее печенье, создаёт эффект глазури. А если окунуть готовые шарики в растопленный шоколад, десерт начинает выглядеть как покупной и подходит даже для подарка, например, в жестяной коробке к празднику.

Ингредиенты для шоколадных бомбочек с Nutella

Для приготовления понадобится минимальный набор продуктов:

  • пшеничная мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Nutella комнатной температуры — 240 г (можно заменить другой шоколадно-ореховой пастой);
  • яйца — 2 шт.;
  • сахарная пудра — по желанию для подачи.

Пошаговое приготовление печенья с Nutella

  1. В большую миску всыпьте муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

  2. Добавьте Nutella комнатной температуры и перемешайте, чтобы паста равномерно распределилась по муке.

  3. Введите яйца и продолжайте смешивать до получения густого, однородного теста.

  4. Переложите тесто на рабочую поверхность и вымесите руками до пластичной консистенции.

  5. Сформируйте шарики диаметром около 5 см.

  6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя расстояние между ними.

  7. При желании слегка приплюсните шарики ладонью.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 160 °C с конвекцией около 15 минут.

  9. Дайте печенью немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой или украсьте по своему вкусу.

Сравнение домашнего печенья и покупных сладостей

Домашнее печенье с Nutella выигрывает по свежести и контролю состава. В отличие от магазинных вариантов, здесь нет консервантов и ароматизаторов. При этом по вкусу и внешнему виду оно не уступает кондитерским изделиям, особенно если использовать шоколадную глазурь или ореховую посыпку. Покупные сладости удобны, но редко дают ту же мягкость и насыщенность вкуса, которую можно получить дома за полчаса.

Плюсы и минусы рецепта

Этот рецепт особенно популярен за счёт своей простоты и скорости. Он подходит даже тем, кто редко печёт и не хочет тратить время на сложные процессы.

К преимуществам относятся:

  • минимальное количество ингредиентов;
  • отсутствие необходимости в кухонной технике;
  • быстрый результат;
  • возможность легко менять вкус добавками.

При этом стоит учитывать и некоторые особенности. Печенье лучше не передерживать в духовке, иначе оно потеряет мягкость. Кроме того, тесто довольно липкое, поэтому работать с ним удобнее слегка смоченными руками.

Советы по приготовлению шоколадного печенья шаг за шагом

  1. Используйте Nutella комнатной температуры — так она легче смешивается с мукой.

  2. Не увеличивайте время выпечки, даже если кажется, что печенье ещё мягкое — оно уплотняется при остывании.

  3. Для подарочной версии добавьте шоколадную глазурь или ореховую крошку.

  4. Храните печенье в герметичной коробке, чтобы оно дольше оставалось мягким.

Популярные вопросы о печенье с Nutella

Как выбрать шоколадно-ореховую пасту для рецепта?

Лучше использовать пасту с высоким содержанием какао и орехов, без излишней жидкости.

Сколько стоит приготовить такое печенье дома?

Стоимость зависит от цены Nutella, но в целом рецепт обходится дешевле магазинных десертов аналогичного качества.

Что лучше — сахарная пудра или шоколад для украшения?

Сахарная пудра подчёркивает простоту рецепта, а шоколад делает печенье более эффектным и праздничным.

Можно ли приготовить это печенье без разрыхлителя?

Разрыхлитель в рецепте играет важную роль, так как помогает печенью сохранить мягкость и слегка приподняться при выпечке. Без него результат будет более плотным и напоминающим брауни. Если разрыхлителя нет, его можно заменить пищевой содой в меньшем количестве, но вкус и текстура всё равно немного изменятся.

Подходит ли это печенье для хранения и заморозки?

Готовое печенье хорошо хранится в герметичной ёмкости при комнатной температуре до трёх дней, оставаясь мягким. Также его можно заморозить уже испечённым или в виде сырых шариков теста. В замороженном виде заготовки удобно выпекать по мере необходимости, добавив к времени выпечки несколько минут.

Можно ли уменьшить сладость печенья?

Если хочется сделать вкус менее сладким, можно использовать тёмную шоколадно-ореховую пасту с меньшим содержанием сахара или добавить в тесто немного какао-порошка без сахара. Также хорошо работает добавление орехов или щепотки соли, которая уравновешивает сладость и делает вкус более глубоким.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка шоколад печенье кулинария
