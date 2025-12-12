Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Согревающий, как плед: густой томатный суп, который спасает ужин даже в самый холодный вечер

Томатный суп готовят из пассаты и томатной пасты
Еда

Аромат густого томатного супа способен мгновенно наполнить дом ощущением уюта и спокойствия. Особенно если рецепт не требует сезонных продуктов и позволяет готовить любимое блюдо в любое время года. Для достижения насыщенного вкуса достаточно сочетания консервированных томатов, овощей и небольшого количества сливок, которые придают супу бархатистость. Об этом сообщает FOOD.

Томатный крем-суп с гренками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томатный крем-суп с гренками

Почему консервированные томаты работают лучше свежих

В густых супах важна не только кислотность, но и плотность текстуры. Консервированные измельчённые томаты обладают стабильным вкусом, а их концентрация позволяет быстро достичь насыщенности. В отличие от сезонных плодов они не требуют длительного выпаривания. Томатная паста усиливает глубину вкуса, а овощная основа задаёт ароматическую структуру. Всё это делает блюдо универсальным и доступным.

Пассата помогает создать ровную консистенцию, а длительное тушение на медленном огне делает вкус мягким, округлым. При добавлении сливок получается суп, который по плотности напоминает классическую кремовую версию, но сохраняет лёгкость.

Что делает суп особенно густым и нежным

Структура формируется благодаря нескольким этапам. Пережарка овощей позволяет высвободить естественную сладость моркови и лука. Томатная паста, прогретая вместе с чесноком, приобретает карамельные нотки. Тушение в бульоне и вине объединяет все компоненты. После измельчения блендером суп становится гладким, а сливки придают мягкость.

Такая технология подходит даже тем, кто впервые варит томатные супы. Все процессы просты, а итоговая текстура всегда предсказуема.

Ингредиенты и подробный рецепт

Продукты на 4 порции

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • томатная паста — 4 ст. л.;
  • пассата — 400 г;
  • овощной бульон — 2 стакана;
  • белое сухое вино — 100 мл;
  • сливки 20% — 2 стакана;
  • базилик — 0,5 пучка;
  • сушёный тимьян — 1 ч. л.;
  • молотый чили — 0,5 ч. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • помидор свежий — по желанию.

Для гриль-чиза

  • хлеб на закваске — 4 ломтика;
  • сыр — 40 г;
  • сливочное масло — 40 г.

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте продукты: очистите овощи, измельчите лук и морковь. Разогрейте масло и обжаривайте до мягкости около 6 минут.

  2. Добавьте чеснок, чили и томатную пасту, прогрейте пару минут для раскрытия вкуса.

  3. Порубите базилик, всыпьте его вместе с тимьяном.

  4. Влейте пассату, добавьте бульон и вино. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15 минут.

  5. Измельчите суп блендером до гладкости.

  6. Влейте сливки и прогрейте массу на слабом огне, не доводя до кипения.

  7. Для гриль-чиза тонко нарежьте сыр, смажьте хлеб маслом и обжарьте с двух сторон до золотистой корки.

Суп подают горячим, украшенным зеленью, а сэндвичи подаются рядом, чтобы корочка оставалась хрустящей.

Почему работает сочетание вина, бульона и сливок

Белое сухое вино в небольшом количестве усиливает аромат и добавляет лёгкую кислинку, которая подчёркивает томатную основу. Его можно заменить бульоном, если требуется более мягкий вкус. Сливки обеспечивают пластичность текста, делая суп не просто густым, а именно кремовым. Такой баланс делает блюдо универсальным для подачи: от лёгкого обеда до праздничного ужина.

Бульон задаёт глубину вкуса. Он связывает овощи и томаты в единую палитру, создавая насыщенность даже без длительного томления.

Полезные советы по улучшению вкуса

Выбор моркови влияет на сладость супа: молодая даёт мягкую сладость, более крупная — плотность. Чеснок лучше добавлять ближе к концу жарки, чтобы сохранить аромат. Если хочется более кислый вкус, можно капнуть немного уксуса или добавить больше томатной пасты.

Для насыщенности текстуры суп можно варить чуть дольше, а затем уменьшить количество сливок. Если требуется лёгкий вариант, часть сливок заменяют молоком — так сохраняется структура, но калорийность становится ниже.

Сравнение вариаций томатного супа

Классическая версия:

  • основной томатный вкус;
  • умеренная плотность;
  • минимум сливок.

Кремовый вариант:

  • повышенная густота;
  • яркие сливочные ноты;
  • более мягкая кислинка.

Острая интерпретация:

  • усиленный чили;
  • повышенная ароматическая насыщенность;
  • контраст вкусов.

Этот рецепт сочетает элементы всех трёх: сливки придают нежность, томаты — насыщенность, специи — лёгкую пикантность.

Популярные вопросы

Можно ли готовить без вина?
Да, заменяют таким же количеством бульона.

Чем заменить сливки?
Подойдёт молоко, включая растительное, кроме кокосового, которое меняет вкус.

Можно ли использовать свежие томаты?
Да, но потребуется больше времени на выпаривание.

Подходит ли суп для заморозки?
Лучше замораживать версию без сливок, добавляя их уже после разогрева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы овощи рецепты кулинария
Новости Все >
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
Экспорт сала из России в 2025 году вырос на 38% по выручке
Проект "Театр — большая семья!": стартует бесплатное театральное мероприятие
Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию
Рост цен на ОСАГО связан с волной страховых мошенничеств — автоэксперт Ладушкин
Лариса Долина заявила, что музыка спасает от всего плохого
Сейчас читают
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Недвижимость
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Витамин С ослабляет вред организму от загрязнения воздуха — Environment International
Добавление овощей снижает риск болезней у собак — учёные из Гарварда
Напряжённые икры влияют на колени, стопы и поясницу — Prevention
Томатный суп готовят из пассаты и томатной пасты
Кошки могут переносить паразитов при совместном сне
Правильная сушка семян предотвращает от плесени при хранении
Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.