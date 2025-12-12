Согревающий, как плед: густой томатный суп, который спасает ужин даже в самый холодный вечер

Томатный суп готовят из пассаты и томатной пасты

Аромат густого томатного супа способен мгновенно наполнить дом ощущением уюта и спокойствия. Особенно если рецепт не требует сезонных продуктов и позволяет готовить любимое блюдо в любое время года. Для достижения насыщенного вкуса достаточно сочетания консервированных томатов, овощей и небольшого количества сливок, которые придают супу бархатистость. Об этом сообщает FOOD.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томатный крем-суп с гренками

Почему консервированные томаты работают лучше свежих

В густых супах важна не только кислотность, но и плотность текстуры. Консервированные измельчённые томаты обладают стабильным вкусом, а их концентрация позволяет быстро достичь насыщенности. В отличие от сезонных плодов они не требуют длительного выпаривания. Томатная паста усиливает глубину вкуса, а овощная основа задаёт ароматическую структуру. Всё это делает блюдо универсальным и доступным.

Пассата помогает создать ровную консистенцию, а длительное тушение на медленном огне делает вкус мягким, округлым. При добавлении сливок получается суп, который по плотности напоминает классическую кремовую версию, но сохраняет лёгкость.

Что делает суп особенно густым и нежным

Структура формируется благодаря нескольким этапам. Пережарка овощей позволяет высвободить естественную сладость моркови и лука. Томатная паста, прогретая вместе с чесноком, приобретает карамельные нотки. Тушение в бульоне и вине объединяет все компоненты. После измельчения блендером суп становится гладким, а сливки придают мягкость.

Такая технология подходит даже тем, кто впервые варит томатные супы. Все процессы просты, а итоговая текстура всегда предсказуема.

Ингредиенты и подробный рецепт

Продукты на 4 порции

оливковое масло — 3 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 3 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

томатная паста — 4 ст. л.;

пассата — 400 г;

овощной бульон — 2 стакана;

белое сухое вино — 100 мл;

сливки 20% — 2 стакана;

базилик — 0,5 пучка;

сушёный тимьян — 1 ч. л.;

молотый чили — 0,5 ч. л.;

соль и перец — по вкусу;

помидор свежий — по желанию.

Для гриль-чиза

хлеб на закваске — 4 ломтика;

сыр — 40 г;

сливочное масло — 40 г.

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты: очистите овощи, измельчите лук и морковь. Разогрейте масло и обжаривайте до мягкости около 6 минут. Добавьте чеснок, чили и томатную пасту, прогрейте пару минут для раскрытия вкуса. Порубите базилик, всыпьте его вместе с тимьяном. Влейте пассату, добавьте бульон и вино. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15 минут. Измельчите суп блендером до гладкости. Влейте сливки и прогрейте массу на слабом огне, не доводя до кипения. Для гриль-чиза тонко нарежьте сыр, смажьте хлеб маслом и обжарьте с двух сторон до золотистой корки.

Суп подают горячим, украшенным зеленью, а сэндвичи подаются рядом, чтобы корочка оставалась хрустящей.

Почему работает сочетание вина, бульона и сливок

Белое сухое вино в небольшом количестве усиливает аромат и добавляет лёгкую кислинку, которая подчёркивает томатную основу. Его можно заменить бульоном, если требуется более мягкий вкус. Сливки обеспечивают пластичность текста, делая суп не просто густым, а именно кремовым. Такой баланс делает блюдо универсальным для подачи: от лёгкого обеда до праздничного ужина.

Бульон задаёт глубину вкуса. Он связывает овощи и томаты в единую палитру, создавая насыщенность даже без длительного томления.

Полезные советы по улучшению вкуса

Выбор моркови влияет на сладость супа: молодая даёт мягкую сладость, более крупная — плотность. Чеснок лучше добавлять ближе к концу жарки, чтобы сохранить аромат. Если хочется более кислый вкус, можно капнуть немного уксуса или добавить больше томатной пасты.

Для насыщенности текстуры суп можно варить чуть дольше, а затем уменьшить количество сливок. Если требуется лёгкий вариант, часть сливок заменяют молоком — так сохраняется структура, но калорийность становится ниже.

Сравнение вариаций томатного супа

Классическая версия:

основной томатный вкус;

умеренная плотность;

минимум сливок.

Кремовый вариант:

повышенная густота;

яркие сливочные ноты;

более мягкая кислинка.

Острая интерпретация:

усиленный чили;

повышенная ароматическая насыщенность;

контраст вкусов.

Этот рецепт сочетает элементы всех трёх: сливки придают нежность, томаты — насыщенность, специи — лёгкую пикантность.

Популярные вопросы

Можно ли готовить без вина?

Да, заменяют таким же количеством бульона.

Чем заменить сливки?

Подойдёт молоко, включая растительное, кроме кокосового, которое меняет вкус.

Можно ли использовать свежие томаты?

Да, но потребуется больше времени на выпаривание.

Подходит ли суп для заморозки?

Лучше замораживать версию без сливок, добавляя их уже после разогрева.