Хотели удивить на празднике? Шуба в новой подаче исчезает со стола быстрее, чем появляется

Роллы из селедки под шубой требуют охлаждения 2 – 3 часа

Традиционная "Селедка под шубой" давно стала символом зимних праздников. Но даже у классики есть место для переосмысления — сегодня все чаще салат подают в виде роллов. Такой формат выглядит эффектно, сохраняет привычный вкус и идеально подходит для праздничного стола. Об этом рассказывает сайт "Повар.ru".

Новая подача старой классики

Рецепт "Селедки под шубой" в виде роллов позволяет совместить эстетику японской кухни с домашним вкусом. Вместо формовочного кольца или салатницы используется лист нори — тот самый, что применяют для суши. Благодаря нему блюдо держит форму без желатина и выглядит аккуратно даже в разрезе.

Вкус привычный: слои из отварных овощей, селедки и майонеза. Но подача меняет всё - блюдо становится порционным, лёгким в подаче и современным. Такой формат отлично смотрится на праздничном столе и удивляет гостей, оставаясь при этом знакомым и домашним. При желании можно вдохновиться идеями эффектных новогодних закусок, подобных холодной закуске "Зимний букет".

Подготовка продуктов

Основой остаются традиционные ингредиенты: отварная свекла, морковь, картофель, филе сельди и майонез. Изюминкой рецепта становится нори, который придаёт лёгкую солоноватость и делает вкус более многослойным.

Для приготовления понадобятся

2 листа нори.

150 г сельди.

1 картофель.

2 моркови.

1 свекла.

Майонез по вкусу.

1-2 ч. ложки горчицы в зёрнах.

соль и перец.

По желанию можно добавить зелёный или репчатый лук, чтобы сделать вкус ярче и сбалансировать сладость свеклы.

Как приготовить роллы

Отварите овощи до мягкости и остудите.

Подготовьте циновку для роллов и застелите её пищевой пленкой.

Выложите на плёнку лист нори.

Равномерно распределите половину натёртой свеклы, слегка посолите и покройте майонезной сеточкой.

Поверх добавьте слой моркови, затем картофель, снова немного майонеза и щепотку соли.

Выложите кусочки сельди и немного горчицы.

Аккуратно сверните ролл, помогая себе циновкой, чтобы нори не порвался.

Оберните в плёнку и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы слои пропитались.

Перед подачей нарежьте каждый рулет на 4-5 частей. Украсьте зеленью или лёгкой майонезной сеткой.

Почему формат роллов работает

Современные хозяйки всё чаще переосмысливают советскую классику. Вариант с нори решает сразу несколько задач:

делает блюдо удобным для подачи;

упрощает хранение — роллы не текут и не расползаются;

визуально освежает знакомый салат;

позволяет контролировать порции и калорийность.

Кроме того, такой вариант отлично подходит для фуршетов: компактные роллы можно подавать на шпажках или в виде закусочных наборов.

Классическая шуба против ролл

Классический вариант подаётся в салатнице слоями и требует долгого пропитывания. В роллах те же ингредиенты собраны компактно, поэтому пропитываются быстрее, а на тарелке выглядят аккуратнее.

Если традиционная версия ассоциируется с домашним застольем, то роллы — с современной гастрономией. Это тот случай, когда можно удивить гостей, не отказываясь от любимых вкусов. При желании можно дополнить меню яркими рыбными закусками — например, использовать методы из рецепта быстрой засолки горбуши.

Советы по приготовлению

Чтобы нори не размокал, наносите майонез тонким слоем.

Если овощи получились водянистыми, слегка отожмите свеклу перед сборкой.

Не переворачивайте рулет во время нарезки — используйте острый нож, слегка смоченный водой.

Для праздничного эффекта можно посыпать сверху рубленой зеленью или кунжутом.

Популярные вопросы

Можно ли заменить нори чем-то другим

Да, подойдут тонкие блины или лаваш, но тогда вкус будет мягче и менее выражен.

Нужен ли желатин, чтобы блюдо держало форму

Нет, лист нори достаточно плотный, чтобы зафиксировать ролл.

Сколько хранится готовое блюдо

До 24 часов в холодильнике под плёнкой, чтобы овощи не обветривались.

Можно ли сделать роллы заранее

Да, лучше приготовить их за несколько часов до подачи — за это время они как раз пропитаются.