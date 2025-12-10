Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Обычное Оливье тает в тени: версия с курицей превращает праздничный стол в ресторанный уровень

Вариант Оливье с курицей делают с горошком и огурцами
Еда

Классический салат оливье давно стал символом зимних праздников, но его вариации нередко оказываются даже интереснее традиционного рецепта. Один из таких вариантов — нежный оливье с курицей, который сочетает привычную структуру, мягкий вкус и свежесть овощей. Лёгкость куриного филе, гармония огурцов, насыщенность зелёного горошка и домашняя заправка превращают знакомое блюдо в изысканное угощение для сервированного праздничного стола. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Почему куриный оливье считается более деликатной версией

Отличительной особенностью этого варианта является нежная белковая основа — отварное куриное филе. Оно придаёт салату мягкость, избавляя от излишней плотности, характерной для версий с колбасой. Многим нравится и тот факт, что куриный вариант легко адаптировать: можно использовать как классический репчатый лук, так и зелёный, получая разные оттенки вкуса.

Салат получается более лёгким, воздушным, особенно если украсить его в порционных креманках или стаканах. Такой способ подачи подчёркивает структуру и делает блюдо привлекательным как для торжественных ужинов, так и для повседневных семейных праздников. Вкус остаётся узнаваемым, но приобретает новые нюансы — свежие, более тонкие и изящные.

За счёт сочетания привычных ингредиентов и продуманной заправки салат легко превращается в украшение стола. Его удобно готовить заранее, он хорошо держит форму и остаётся стабильным даже спустя несколько часов. Особенно выразительным блюдо становится с домашним майонезом, который мягче по структуре и приятнее по вкусу.

Ингредиенты на 4 порции

  • куриное филе — 3 шт.
  • картофель — 6 шт.
  • яйца — 6 шт.
  • репчатый лук — 2 шт.
  • свежие, солёные или маринованные огурцы — 4 шт.
  • варёная ветчина — 100 г
  • консервированный зелёный горошек — 400 г
  • майонез — 200 г
  • соль — по вкусу
  • чёрный молотый перец — по вкусу
  • зелень для украшения — по вкусу

Эти ингредиенты создают классическую структуру оливье, но благодаря сочетанию курочки, огурцов и мягкой заправки блюдо становится особенно нежным.

Пошаговый рецепт приготовления

  1. Подготовьте куриное филе. Поместите его в кастрюлю, залейте горячей водой, доведите до кипения и снимите образовавшуюся пену. Посолите, варите около 45 минут и дайте полностью остыть, чтобы мясо осталось сочным.

  2. Яйца тщательно промойте, сложите в ковшик и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите под проточной водой и очистите от скорлупы.

  3. Картофель хорошо вымойте щёткой, варите в мундире до мягкости — около 30 минут, чтобы он сохранил форму. После остывания очистите клубни.

  4. Все подготовленные ингредиенты — курицу, лук, яйца, огурцы, ветчину и картофель — нарежьте аккуратными кубиками. Единый размер кусочков делает вкус блюда более целостным.

  5. Сложите измельчённые компоненты в большую миску, добавьте зелёный горошек и аккуратно перемешайте.

  6. Введите майонез, посолите и поперчите по вкусу. Снова перемешайте до однородности. Готовый салат выложите в салатник, украсьте зеленью.

Этот рецепт даёт салату характерную плотную структуру и сбалансированный вкус. Благодаря курице он получается нежнее традиционного варианта.

Оливье с курицей и классический вариант

Обе версии салата остаются одинаково популярными, но различаются по вкусовым характеристикам.

  1. Куриный вариант легче и более нейтрален, тогда как традиционный — насыщеннее из-за колбасы.

  2. В оливье с курицей ярче ощущаются овощи и зелень.

  3. Домашний майонез делает куриный вариант особенно деликатным.

  4. При подаче в порционных стаканах куриный оливье смотрится более празднично и современно.

Такое сравнение показывает, что оба рецепта имеют право на существование, но куриный вариант часто выбирают, когда нужен более "воздушный" вкус.

Советы для идеального оливье с курицей

Чтобы салат вышел особенно выразительным, полезно придерживаться нескольких рекомендаций:

  • выбирайте фермерское или охлаждённое филе, оно нежнее;
  • используйте смешанный тип огурцов — свежий и солёный;
  • зелёный лук можно заменить красным для более мягкого вкуса;
  • для заправки домашний майонез предпочтительнее магазинного;
  • нарезайте все ингредиенты одинаковыми кубиками — это важнее, чем кажется.

Добавление тонко нарезанного яблока придаст салату лёгкую сладость, а чайная ложка лимонной цедры преобразит заправку.

Популярные вопросы об оливье с курицей

1. Можно ли использовать копчёную курицу?
Да, но вкус станет ярче и солонее. Классическое филе делает блюдо более сбалансированным.

2. Заменяет ли зелёный лук репчатый полностью?
Да, если хочется более мягкого вкуса. Репчатый даёт традиционную пикантность.

3. Смешивать или выкладывать слоями — что лучше?
Куриный оливье обычно перемешивают, но для праздничной подачи можно оформить слоями в стаканах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы салат рецепт курица кулинария
Новости Все >
Белый трюфель продан на благотворительном аукционе за баснословную сумму — La Nazione
Ежедневная активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — тренеры
"Вояджер-1" достигнет расстояния светового дня от Земли — руководитель Сьюзи Додд
Остывший до заправки рис теряет структуру в роллах — кулинары
Брашинг позволяет создать долговременный объём без перегрева волос — Le Figaro
Воспитание влияет на характер пса сильнее породы — эксперты
Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен после СВО — депутат Бессараб
Археологи обнаружили римский стадион в Сиедре на юге Турции — Earth
Вашингтон продвигает идею азиатского аналога НАТО — политолог Кашин
Выпуск облигаций в юанях стал важным шагом для России — экономист Николаев
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Пашинян идет ва-банк: Берлин открывает Армении двери в ЕС, но какой ценой? Любовь Степушова Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Змеи не отравляются собственным ядом из-за белков-ингибиторов в крови
Свекольный сок снизил артериальное давление у участников исследования JAMA IM
"Вояджер-1" достигнет расстояния светового дня от Земли — руководитель Сьюзи Додд
Остывший до заправки рис теряет структуру в роллах — кулинары
В ЕС нашли, как решительно ответить на критику Трампа
Пашинян идет ва-банк: Берлин открывает Армении двери в ЕС, но какой ценой?
Брашинг позволяет создать долговременный объём без перегрева волос — Le Figaro
Сухой посол делает скумбрию плотной и нежной
Воспитание влияет на характер пса сильнее породы — эксперты
Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен после СВО — депутат Бессараб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.