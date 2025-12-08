Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Недорогие, но безумно сочные — пенсионерские котлеты, которые вернут вас в детство у бабушки

В "пенсионерские" котлеты вместо мяса добавляют капусту и картофель — "Живите вкусно"
Еда

Котлеты — это одно из самых любимых и популярных блюд в российских семьях. Существует множество рецептов этого угощения, но особенно выделяются так называемые "Пенсионерские котлеты", которые предложил автор кулинарного блога "Живите вкусно".

Овощные котлеты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощные котлеты

Это блюдо готовила еще бабушка блогера, и именно она подарила ему это оригинальное название. Котлеты получаются необычайно вкусными и сытными, а рецепт идеально подходит для повседневных обедов и ужинов.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления "Пенсионерских котлет" вам понадобятся следующие продукты:

  1. Лук - 1 шт.

  2. Морковь - 1 шт.

  3. Томатная паста - 1 ст. л.

  4. Капуста - 300 г

  5. Картофель - 2 шт.

  6. Яйцо - 1 шт.

  7. Чеснок - 2-4 зубчика

  8. Мука - 1 ст. л.

  9. Растительное масло - для жарки

  10. Соль и перец - по вкусу

Как видите, состав котлет прост, но благодаря сочетанию овощей и картофеля, котлеты получаются мягкими, ароматными и очень сытными.

Способ приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

Для начала нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. Эти два ингредиента придадут котлетам аромат и вкус, который будет сочетаться с остальными компонентами.

Шаг 2: Обжарка лука и моркови

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук с морковью до мягкости. Когда овощи немного подрумянятся, добавьте столовую ложку томатной пасты. Хорошо перемешайте, чтобы паста пропитала овощи и придала смеси яркий цвет и вкус.

Шаг 3: Добавление капусты

Далее нашинкуйте капусту и добавьте её в сковороду к луку и моркови. Посолите и поперчите по вкусу. Убавьте огонь до среднего и тушите смесь до мягкости капусты. Это займет около 10-15 минут. После этого переложите смесь в миску и дайте остыть, чтобы ингредиенты не были слишком горячими при следующем шаге.

Шаг 4: Подготовка картофельного пюре

Пока овощи остывают, отварите картофель в подсоленной воде. После того как картофель станет мягким, слейте воду и разомните его до состояния пюре. Картофель придаст котлетам нежность и добавит сытности.

Шаг 5: Сборка котлетной массы

Когда овощная смесь и картофель немного остынут, соедините все компоненты в одной миске. Добавьте картофельное пюре к остывшей овощной смеси и хорошо перемешайте. Затем введите одно яйцо, муку и измельченный чеснок. Всё снова тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Она должна быть достаточно плотной, чтобы котлеты не распадались при жарке.

Шаг 6: Формирование и жарка котлет

Сформируйте из полученной массы котлеты желаемого размера. Обжаривайте их на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой, румяной корочки. Обычно это занимает 5-7 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины котлет.

Подача блюда

Готовые котлеты можно подавать с любым гарниром, например, с картофельным пюре, гречкой или рисом. Также идеально подойдет салат из свежих овощей. Эти котлеты получаются очень мягкими, с ароматной корочкой и приятным вкусом, который напоминает вкус домашних обедов.

Почему именно "Пенсионерские"?

Название этих котлет связано с тем, что бабушка автора часто готовила их, используя недорогие и доступные продукты, такие как капуста, картофель и морковь. Котлеты часто подавались как второе блюдо или использовались для перекуса. Они были очень сытными и экономными, что идеально подходило для семейных ужинов.

Плюсы рецепта

  1. Простота - рецепт не требует особых кулинарных навыков и сложных ингредиентов.

  2. Доступность - все продукты, которые нужны для этого блюда, можно найти в любой домашней кухне.

  3. Сытность - котлеты получаются очень сытными благодаря картофелю и капусте.

  4. Экономичность - в рецепте используются недорогие продукты, что делает его доступным для каждой семьи.

Популярные вопросы о рецепте

Можно ли добавить другие овощи в котлеты?

Да, в этот рецепт можно добавить другие овощи, например, кабачки или сельдерей. Это придаст котлетам дополнительные ароматы и разнообразит вкус.

Что делать, если смесь для котлет слишком жидкая?

Если масса получилась слишком жидкой, добавьте немного муки или манной крупы. Это поможет сделать её более плотной и удобной для формирования котлет.

Какие гарниры лучше подойдут к этим котлетам?

Лучше всего подавать эти котлеты с картофельным пюре, отварным рисом или гречкой. Также можно сделать свежий салат или запечь овощи.

Можно ли приготовить эти котлеты заранее и хранить их?

Да, котлеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. После жарки дайте им остыть, а затем положите в контейнер с крышкой и уберите в холодильник. Они сохранят свою свежесть до 2-3 дней. Перед подачей можно разогреть их на сковороде или в духовке, чтобы они снова стали хрустящими.

Можно ли использовать замороженную капусту для котлет?

Для этого рецепта лучше всего использовать свежую капусту, так как она придает котлетам нужную текстуру и вкус. Замороженная капуста, скорее всего, будет слишком мягкой и выделит лишнюю жидкость, что может повлиять на консистенцию котлет. Если все же используете замороженную капусту, постарайтесь хорошо отжать лишнюю влагу перед добавлением в смесь.

Можно ли сделать котлеты в духовке вместо жарки?

Да, эти котлеты можно запечь в духовке. Чтобы это сделать, сформированные котлеты нужно выложить на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекать при температуре 180 градусов около 30-40 минут, перевернув их на другую сторону в середине запекания. Котлеты получатся менее жирными, но всё равно вкусными и сочными.

"Пенсионерские котлеты" — это идеальное блюдо для тех, кто ищет простые и вкусные рецепты, не требующие больших затрат времени и денег. Несмотря на свою простоту, они удивляют невероятным вкусом и сытностью. Подавать их можно на обед или ужин, они подойдут как для всей семьи, так и для гостей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы котлеты рецепты кулинария
Новости Все >
В Йосемити вернулась черепаха после 20 лет исчезновения — Science&Vie
Медвяная роса тли формирует сажистый налёт по данным Mein schöner Garten
МРТ показала, что у Егора Крида порваны сухожилия
Жидкий соус портит форму и внешний вид блюда — кулинары
Трос МКПП заедает из-за растяжения и износа механизма — Аrabalar
Натуральный освежитель для дома создают из цитруса, аниса и розмарина — Malatec
Skillbox Kids выходит на рынок детского EdTech
Замена масла в коробках с мокрыми сцеплениями требуется каждые 60–80 тыс. км
Учёные применили бактерии для восстановления цемента — ACS Omega
Сравнили минеральный состав морской и поваренной соли
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Красота и стиль
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Недвижимость
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Медвяная роса тли формирует сажистый налёт по данным Mein schöner Garten
Первые люди в Сахуле появились 60 000 лет назад — археогенетик Мартин Ричардс
МРТ показала, что у Егора Крида порваны сухожилия
Жидкий соус портит форму и внешний вид блюда — кулинары
Зимой выросло число отравлений угарным газом в домах — врачи
Трос МКПП заедает из-за растяжения и износа механизма — Аrabalar
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Натуральный освежитель для дома создают из цитруса, аниса и розмарина — Malatec
Skillbox Kids выходит на рынок детского EdTech
В "пенсионерские" котлеты вместо мяса добавляют капусту и картофель — "Живите вкусно"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.