Недорогие, но безумно сочные — пенсионерские котлеты, которые вернут вас в детство у бабушки

В "пенсионерские" котлеты вместо мяса добавляют капусту и картофель — "Живите вкусно"

Котлеты — это одно из самых любимых и популярных блюд в российских семьях. Существует множество рецептов этого угощения, но особенно выделяются так называемые "Пенсионерские котлеты", которые предложил автор кулинарного блога "Живите вкусно".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Овощные котлеты

Это блюдо готовила еще бабушка блогера, и именно она подарила ему это оригинальное название. Котлеты получаются необычайно вкусными и сытными, а рецепт идеально подходит для повседневных обедов и ужинов.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления "Пенсионерских котлет" вам понадобятся следующие продукты:

Лук - 1 шт. Морковь - 1 шт. Томатная паста - 1 ст. л. Капуста - 300 г Картофель - 2 шт. Яйцо - 1 шт. Чеснок - 2-4 зубчика Мука - 1 ст. л. Растительное масло - для жарки Соль и перец - по вкусу

Как видите, состав котлет прост, но благодаря сочетанию овощей и картофеля, котлеты получаются мягкими, ароматными и очень сытными.

Способ приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

Для начала нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. Эти два ингредиента придадут котлетам аромат и вкус, который будет сочетаться с остальными компонентами.

Шаг 2: Обжарка лука и моркови

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук с морковью до мягкости. Когда овощи немного подрумянятся, добавьте столовую ложку томатной пасты. Хорошо перемешайте, чтобы паста пропитала овощи и придала смеси яркий цвет и вкус.

Шаг 3: Добавление капусты

Далее нашинкуйте капусту и добавьте её в сковороду к луку и моркови. Посолите и поперчите по вкусу. Убавьте огонь до среднего и тушите смесь до мягкости капусты. Это займет около 10-15 минут. После этого переложите смесь в миску и дайте остыть, чтобы ингредиенты не были слишком горячими при следующем шаге.

Шаг 4: Подготовка картофельного пюре

Пока овощи остывают, отварите картофель в подсоленной воде. После того как картофель станет мягким, слейте воду и разомните его до состояния пюре. Картофель придаст котлетам нежность и добавит сытности.

Шаг 5: Сборка котлетной массы

Когда овощная смесь и картофель немного остынут, соедините все компоненты в одной миске. Добавьте картофельное пюре к остывшей овощной смеси и хорошо перемешайте. Затем введите одно яйцо, муку и измельченный чеснок. Всё снова тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Она должна быть достаточно плотной, чтобы котлеты не распадались при жарке.

Шаг 6: Формирование и жарка котлет

Сформируйте из полученной массы котлеты желаемого размера. Обжаривайте их на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой, румяной корочки. Обычно это занимает 5-7 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины котлет.

Подача блюда

Готовые котлеты можно подавать с любым гарниром, например, с картофельным пюре, гречкой или рисом. Также идеально подойдет салат из свежих овощей. Эти котлеты получаются очень мягкими, с ароматной корочкой и приятным вкусом, который напоминает вкус домашних обедов.

Почему именно "Пенсионерские"?

Название этих котлет связано с тем, что бабушка автора часто готовила их, используя недорогие и доступные продукты, такие как капуста, картофель и морковь. Котлеты часто подавались как второе блюдо или использовались для перекуса. Они были очень сытными и экономными, что идеально подходило для семейных ужинов.

Плюсы рецепта

Простота - рецепт не требует особых кулинарных навыков и сложных ингредиентов. Доступность - все продукты, которые нужны для этого блюда, можно найти в любой домашней кухне. Сытность - котлеты получаются очень сытными благодаря картофелю и капусте. Экономичность - в рецепте используются недорогие продукты, что делает его доступным для каждой семьи.

Популярные вопросы о рецепте

Можно ли добавить другие овощи в котлеты?

Да, в этот рецепт можно добавить другие овощи, например, кабачки или сельдерей. Это придаст котлетам дополнительные ароматы и разнообразит вкус.

Что делать, если смесь для котлет слишком жидкая?

Если масса получилась слишком жидкой, добавьте немного муки или манной крупы. Это поможет сделать её более плотной и удобной для формирования котлет.

Какие гарниры лучше подойдут к этим котлетам?

Лучше всего подавать эти котлеты с картофельным пюре, отварным рисом или гречкой. Также можно сделать свежий салат или запечь овощи.

Можно ли приготовить эти котлеты заранее и хранить их?

Да, котлеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. После жарки дайте им остыть, а затем положите в контейнер с крышкой и уберите в холодильник. Они сохранят свою свежесть до 2-3 дней. Перед подачей можно разогреть их на сковороде или в духовке, чтобы они снова стали хрустящими.

Можно ли использовать замороженную капусту для котлет?

Для этого рецепта лучше всего использовать свежую капусту, так как она придает котлетам нужную текстуру и вкус. Замороженная капуста, скорее всего, будет слишком мягкой и выделит лишнюю жидкость, что может повлиять на консистенцию котлет. Если все же используете замороженную капусту, постарайтесь хорошо отжать лишнюю влагу перед добавлением в смесь.

Можно ли сделать котлеты в духовке вместо жарки?

Да, эти котлеты можно запечь в духовке. Чтобы это сделать, сформированные котлеты нужно выложить на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекать при температуре 180 градусов около 30-40 минут, перевернув их на другую сторону в середине запекания. Котлеты получатся менее жирными, но всё равно вкусными и сочными.

"Пенсионерские котлеты" — это идеальное блюдо для тех, кто ищет простые и вкусные рецепты, не требующие больших затрат времени и денег. Несмотря на свою простоту, они удивляют невероятным вкусом и сытностью. Подавать их можно на обед или ужин, они подойдут как для всей семьи, так и для гостей.