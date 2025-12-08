Как приготовить запечённую курицу, которая тает во рту, используя всего два компонента

Курица запекается в соли за 90 минут по старому рецепту — "Кухня наизнанку"

В поисках простых и вкусных блюд, которые можно легко приготовить, этот рецепт курицы под солью наверняка удивит вас. Несмотря на минимализм ингредиентов, это блюдо обладает невероятным вкусом и является настоящей находкой для хозяйки.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Как пишет автор Дзен-канала "Кухня наизнанку", бабушки называли его "Минус 10" — потому что в старину килограмм соли стоил всего 10 копеек. Но даже с учётом роста цен на соль, его название остаётся, а вкус не изменился.

Необходимые ингредиенты

Для этого простого, но очень вкусного блюда вам понадобятся всего два компонента:

Курица - 1 тушка (желательно домашняя, но подойдёт и магазинная). Крупная соль - 1 кг.

Как видите, рецепт настолько простой, что все составляющие можно найти на любой кухне. Но именно благодаря правильному сочетанию этих двух ингредиентов блюдо приобретает неповторимый вкус.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Выбор курицы

Для получения наилучшего результата рекомендуется использовать домашнюю курицу. Она обычно имеет более насыщенный аромат, а также при запекании получается вкуснее. Если домашнюю курицу достать не удаётся, вполне подойдёт и магазинная, но важно, чтобы она была свежей, так как она быстрее и равномернее пропечётся.

Шаг 2: Подготовка курицы

Перед тем как запекать курицу, её нужно опалить над огнём, чтобы удалить остатки перьев. Это делается очень просто — можно использовать газовую плиту или небольшой открытый огонь, например, от газовой горелки. Опалённая курица не только выглядит эстетичнее, но и приобретает более насыщенный вкус. Это простое, но важное действие помогает избавиться от нежелательных запахов, оставшихся от перьев, и делает мясо более аппетитным.

Шаг 3: Подготовка курицы к запеканию

Чтобы курица не распалась при запекании и равномерно пропеклась, рекомендуется связать её ножки. Для этого можно использовать обычную нитку или специальные завязки для рукавов, которые часто продаются вместе с формами для запеканок. Связывание ножек также помогает сохранить форму тушки, благодаря чему она будет запекаться более равномерно, а вкус мяса станет насыщеннее.

Шаг 4: Приготовление противня

На противень насыпается слой крупной соли толщиной около одного сантиметра. Для удобства можно использовать одноразовую форму для запеканок, или просто застелить дно противня фольгой. Так будет проще убрать остатки соли после запекания, и вам не нужно будет отмывать противень. Соль не только придаёт вкус, но и служит своего рода подушкой, на которой курица будет равномерно прогреваться.

Шаг 5: Размещение курицы на соли

Теперь курицу нужно аккуратно положить на слой соли спинкой вниз. Важно отметить, что в этом рецепте не добавляются ни специи, ни маринад. Соль сама возьмёт на себя роль приправы, пропитав курицу и придавая мясу насыщенный вкус. Запекание в соли позволяет курице сохранить свою сочность и мягкость, а кожа становится хрустящей и аппетитной.

Шаг 6: Запекание курицы

Теперь нужно отправить курицу в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем курицу до золотистой корочки. Время запекания обычно составляет около 80-90 минут, но оно может немного варьироваться в зависимости от размера птицы. Если у вас большая курица, возможно, потребуется чуть больше времени для её полного приготовления. Рекомендуется периодически проверять курицу, чтобы она не пересохла, но в большинстве случаев время, указанное в рецепте, идеально подходит.

Как понять, что курица готова?

Готовность курицы можно проверить с помощью ножа или вилки. Просто проколите её в самой толстой части мяса — если сок будет прозрачным, то курица готова. Если сок розовый или кровянистый, оставьте курицу в духовке ещё на некоторое время.

Подача блюда

Когда курица готова, вынимаем её из духовки и даём немного остыть. Соль, на которой запекалась курица, выбрасывается, так как свою работу она уже выполнила. Она забрала на себя все лишние жиры и приправы, а мясо остаётся сочным и ароматным.

Готовая курица порадует вас хрустящей корочкой и мягким, нежным мясом. Это идеальное блюдо для семейного ужина или праздничного стола. Простота рецепта и его потрясающий вкус делают его любимым среди многих.

Популярные вопросы о запечённой курице "Минус 10"

Можно ли использовать другие специи для этого рецепта?

В классическом варианте блюда добавление специй не требуется, так как соль сама по себе хорошо подчеркивает вкус курицы. Однако, если вы хотите немного разнообразить вкус, можно добавить в соль немного перца, паприки или других любимых специй.

Можно ли запекать курицу на решетке?

Да, можно использовать решетку, если вам нравится, чтобы мясо запекалось с обеих сторон. Однако, помните, что в этом случае будет сложнее поддерживать равномерную жарку, и вам придётся следить за тем, чтобы курица не высохла.

Сколько времени можно хранить запечённую курицу?

Запечённую курицу можно хранить в холодильнике до 2-3 дней. Перед подачей рекомендуется разогревать её в духовке, чтобы корочка оставалась хрустящей.

Этот простой и вкусный рецепт курицы под солью является настоящим кулинарным хитром. Его можно легко приготовить, используя минимальные ингредиенты, а результат всегда будет безупречным. Подавать такую курицу можно как основное блюдо на праздничный стол или как угощение для всей семьи.