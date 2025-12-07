Срок годности на коробке — лишь маска: настоящую свежесть яиц определяет один домашний тест

Подготовка к праздникам редко обходится без выпечки, салатов и горячих блюд, где яйца играют важную роль. Но вопрос о том, сколько они могут храниться в холодильнике, неизменно вызывает сомнения, особенно когда график приготовления расписан по дням.
Важно уметь определять свежесть продукта заранее, чтобы праздничное меню удалось без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает издание cnet.com, подготовившее материал с участием специалистов по качеству пищевых продуктов.
В преддверии праздничных дней многие заранее закупают продукты, и яйца входят в этот список почти всегда. По информации Министерства сельского хозяйства США, при правильном хранении они остаются пригодными к употреблению от трёх до пяти недель. На практике этот срок может быть больше, если соблюдать температурный режим и избегать перепадов.
"Они часто остаются пригодными к употреблению ещё неделю или две после истечения срока годности, если хранятся в холодильнике", — сказал Закари Картрайт, сотрудник Отдела безопасности и качества пищевых продуктов Института пищевых технологов и ведущий специалист по пищевым продуктам в Aqualab компании Addium.
Эксперт также поясняет, что яйца желательно хранить в упаковке, помещая острым концом вниз. Такой способ помогает удерживать воздушную камеру в верхней части, что замедляет потерю влаги и поддерживает желток в стабильном положении. Ячейки коробки создают дополнительную защиту от резких запахов, которые продукт легко впитывает.
Кроме того, важно размещать упаковку не на дверце холодильника, где температура постоянно колеблется, а глубже — на полке. Это особенно актуально, если вам нужно сохранить продукт свежим несколько недель подряд.
Сварённые вкрутую яйца значительно менее устойчивы, и их срок хранения существенно сокращается: по данным USDA, они остаются качественными в течение недели.
Правила хранения в разных странах отличаются. В США яйца моют сразу после сбора, и эта обработка разрушает природный защитный слой скорлупы.
"В США яйца необходимо хранить в холодильнике, поскольку процесс мытья удаляет естественный защитный слой скорлупы, делая их более уязвимыми для бактерий", — сказал Картрайт.
В некоторых других странах яйца не хранят в холодильнике, поскольку они сохраняют защитный слой. Однако после того, как яйца попадают в холодильник, они должны оставаться в холодильнике, чтобы предотвратить образование конденсата, который может способствовать размножению бактерий.
Процесс мойки используется для снижения риска распространения сальмонеллы, и это делает холодильное хранение обязательным. Если яйцо однажды охладили, возвращать его к комнатной температуре нельзя — перепад создаёт конденсат и увеличивает вероятность порчи.
Заморозка — удобный способ заготовить ингредиенты заранее, особенно если планируются большие объёмы выпечки. Но замораживать яйца в скорлупе нельзя: жидкость внутри расширяется и разрывает оболочку. Допустимые варианты:
Согласно USDA, белки замораживаются лучше и практически не меняют структуру. Желтки нуждаются в добавлении соли, сахара или кукурузного сиропа — иначе они становятся слишком плотными. В замороженном виде яйцо может храниться до года, а готовые яичные блюда — примерно два-три месяца.
Если нужно убедиться в качестве продукта, подойдёт простой метод с водой. Его используют многие кондитеры, когда необходимо заранее проверить десятки яиц для праздничной выпечки.
Наберите стакан холодной воды.
Осторожно опустите яйцо внутрь.
Результаты:
"Этот тест работает, потому что по мере старения внутри яйца накапливается воздух, что делает его более плавучим", — сказал Картрайт.
Но одного теста недостаточно. Каждое яйцо стоит проверять отдельно: разные экземпляры из одной упаковки могут иметь разное качество. После разбивания обратите внимание на запах — это самый точный признак порчи.
"Сильный запах серы — явный признак того, что яйцо испортилось. Еще на что следует обратить внимание, — это необычная окраска, например, розовый, зеленый или переливающийся оттенок яичного белка или желтка, который может указывать на бактериальное загрязнение", — добавляет он.
Вопрос о сроках годности часто приводит к путанице.
Картрайт заявил, что срок годности яиц — это "рекомендация, а не строгое правило", добавив, что яйца часто остаются пригодными в течение одной-двух недель после даты, указанной на упаковке, при условии, что они хранились в холодильнике.
Со временем качество действительно ухудшается — белки становятся жидкими, а желток менее упругим, что важно учитывать при выпечке, где текстура ингредиентов играет значительную роль. Однако это не означает, что такой продукт автоматически опасен для здоровья.
Эксперты сходятся во мнении, что ориентироваться нужно не на календарную дату, а на фактическое состояние продукта. Если яйцо прошло тест на свежесть, не пахнет серой и выглядит нормально после разбивания, его можно использовать. Но если есть малейшие сомнения, лучше отказаться — испорченный продукт способен испортить не только блюдо, но и сам праздник.
Для бытового использования существует два наиболее распространённых метода — внешний анализ и испытание водой. Первый подходит для первичной оценки, второй — для точного результата.
Метод 1: внешний осмотр
Метод 2: тест с водой
Хранение в холодильнике считается оптимальным, но имеет свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
Для праздничной выпечки особенно важно сохранить яйца свежими. Используйте рекомендации, которые помогают избежать неожиданных результатов.
1. Как понять, что яйцо лучше не использовать?
Плохой запах, всплытие в воде, необычный цвет или мутность белка — повод выбросить продукт.
2. Сколько можно хранить яйца после покупки?
Обычно 3-5 недель, иногда дольше — при стабильной температуре холодильника.
3. Что лучше для выпечки — свежие или более старые яйца?
Для безе нужны свежие, а для омлета или бисквита подойдут и те, что немного полежали.
