Срок годности на коробке — лишь маска: настоящую свежесть яиц определяет один домашний тест

Тест на свежесть яиц в воде разъяснил технолог Закари Картрайт

Подготовка к праздникам редко обходится без выпечки, салатов и горячих блюд, где яйца играют важную роль. Но вопрос о том, сколько они могут храниться в холодильнике, неизменно вызывает сомнения, особенно когда график приготовления расписан по дням.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Куриные яйца

Важно уметь определять свежесть продукта заранее, чтобы праздничное меню удалось без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает издание cnet.com, подготовившее материал с участием специалистов по качеству пищевых продуктов.

Как долго яйца могут храниться

В преддверии праздничных дней многие заранее закупают продукты, и яйца входят в этот список почти всегда. По информации Министерства сельского хозяйства США, при правильном хранении они остаются пригодными к употреблению от трёх до пяти недель. На практике этот срок может быть больше, если соблюдать температурный режим и избегать перепадов.

"Они часто остаются пригодными к употреблению ещё неделю или две после истечения срока годности, если хранятся в холодильнике", — сказал Закари Картрайт, сотрудник Отдела безопасности и качества пищевых продуктов Института пищевых технологов и ведущий специалист по пищевым продуктам в Aqualab компании Addium.

Эксперт также поясняет, что яйца желательно хранить в упаковке, помещая острым концом вниз. Такой способ помогает удерживать воздушную камеру в верхней части, что замедляет потерю влаги и поддерживает желток в стабильном положении. Ячейки коробки создают дополнительную защиту от резких запахов, которые продукт легко впитывает.

Кроме того, важно размещать упаковку не на дверце холодильника, где температура постоянно колеблется, а глубже — на полке. Это особенно актуально, если вам нужно сохранить продукт свежим несколько недель подряд.

Сварённые вкрутую яйца значительно менее устойчивы, и их срок хранения существенно сокращается: по данным USDA, они остаются качественными в течение недели.

Почему в США яйца обязательно хранят в холодильнике

Правила хранения в разных странах отличаются. В США яйца моют сразу после сбора, и эта обработка разрушает природный защитный слой скорлупы.

"В США яйца необходимо хранить в холодильнике, поскольку процесс мытья удаляет естественный защитный слой скорлупы, делая их более уязвимыми для бактерий", — сказал Картрайт.

В некоторых других странах яйца не хранят в холодильнике, поскольку они сохраняют защитный слой. Однако после того, как яйца попадают в холодильник, они должны оставаться в холодильнике, чтобы предотвратить образование конденсата, который может способствовать размножению бактерий.

Процесс мойки используется для снижения риска распространения сальмонеллы, и это делает холодильное хранение обязательным. Если яйцо однажды охладили, возвращать его к комнатной температуре нельзя — перепад создаёт конденсат и увеличивает вероятность порчи.

Можно ли замораживать яйца

Заморозка — удобный способ заготовить ингредиенты заранее, особенно если планируются большие объёмы выпечки. Но замораживать яйца в скорлупе нельзя: жидкость внутри расширяется и разрывает оболочку. Допустимые варианты:

взбить яйцо и заморозить в контейнере;

разделить белки и желтки и охладить их отдельно;

использовать формочки для льда или кексов для порционной заморозки.

Согласно USDA, белки замораживаются лучше и практически не меняют структуру. Желтки нуждаются в добавлении соли, сахара или кукурузного сиропа — иначе они становятся слишком плотными. В замороженном виде яйцо может храниться до года, а готовые яичные блюда — примерно два-три месяца.

Как проверить, свежие ли яйца

Если нужно убедиться в качестве продукта, подойдёт простой метод с водой. Его используют многие кондитеры, когда необходимо заранее проверить десятки яиц для праздничной выпечки.

Наберите стакан холодной воды. Осторожно опустите яйцо внутрь.

Результаты:

утонуло и лежит на боку — свежее;

стоит вертикально — уже старое, но употреблять можно;

всплывает — испорчено.

"Этот тест работает, потому что по мере старения внутри яйца накапливается воздух, что делает его более плавучим", — сказал Картрайт.

Но одного теста недостаточно. Каждое яйцо стоит проверять отдельно: разные экземпляры из одной упаковки могут иметь разное качество. После разбивания обратите внимание на запах — это самый точный признак порчи.

"Сильный запах серы — явный признак того, что яйцо испортилось. Еще на что следует обратить внимание, — это необычная окраска, например, розовый, зеленый или переливающийся оттенок яичного белка или желтка, который может указывать на бактериальное загрязнение", — добавляет он.

Насколько точна дата "годен до"

Вопрос о сроках годности часто приводит к путанице.

Картрайт заявил, что срок годности яиц — это "рекомендация, а не строгое правило", добавив, что яйца часто остаются пригодными в течение одной-двух недель после даты, указанной на упаковке, при условии, что они хранились в холодильнике.

Со временем качество действительно ухудшается — белки становятся жидкими, а желток менее упругим, что важно учитывать при выпечке, где текстура ингредиентов играет значительную роль. Однако это не означает, что такой продукт автоматически опасен для здоровья.

Можно ли есть просроченные яйца

Эксперты сходятся во мнении, что ориентироваться нужно не на календарную дату, а на фактическое состояние продукта. Если яйцо прошло тест на свежесть, не пахнет серой и выглядит нормально после разбивания, его можно использовать. Но если есть малейшие сомнения, лучше отказаться — испорченный продукт способен испортить не только блюдо, но и сам праздник.

Сравнение способов проверки свежести яиц

Для бытового использования существует два наиболее распространённых метода — внешний анализ и испытание водой. Первый подходит для первичной оценки, второй — для точного результата.

Метод 1: внешний осмотр

помогает заметить запах

выявляет необычный цвет желтка и белка

подходит для единичной проверки

менее информативен без теста на плавучесть

Метод 2: тест с водой

объективнее показывает возраст яйца

позволяет быстро проверить большое количество экземпляров

применяется до разбивания

не определяет запах, поэтому требует дополнительного контроля

Плюсы и минусы хранения яиц в холодильнике

Хранение в холодильнике считается оптимальным, но имеет свои особенности.

Плюсы:

продлевает срок годности;

снижает риск бактериального роста;

сохраняет стабильность белков.

Минусы:

перепады температуры на дверце ускоряют порчу;

яйцо впитывает запахи, если не хранить его в упаковке;

после охлаждения нельзя возвращать к комнатной температуре.

Советы по правильному хранению

Для праздничной выпечки особенно важно сохранить яйца свежими. Используйте рекомендации, которые помогают избежать неожиданных результатов.

храните упаковку на средней или нижней полке;

держите яйца острым концом вниз;

избегайте контакта с сильно пахнущими продуктами;

проверяйте каждое яйцо перед использованием;

заранее замораживайте белки, если их нужно много для безе, глазури или бисквита.

Популярные вопросы о хранении яиц

1. Как понять, что яйцо лучше не использовать?

Плохой запах, всплытие в воде, необычный цвет или мутность белка — повод выбросить продукт.

2. Сколько можно хранить яйца после покупки?

Обычно 3-5 недель, иногда дольше — при стабильной температуре холодильника.

3. Что лучше для выпечки — свежие или более старые яйца?

Для безе нужны свежие, а для омлета или бисквита подойдут и те, что немного полежали.