Свекольная революция: этот ингредиент превращает макароны в суперфуд

Обычная паста может стать полезнее благодаря свёкле — Recycling

Паста редко воспринимается как продукт "с идеей", но иногда именно самые привычные блюда становятся площадкой для пищевых инноваций. Учёные всё чаще ищут способы сделать рацион полезнее без радикальных перемен в привычках — просто меняя состав знакомых продуктов.

Один из таких подходов связан с тем, что обычно отправляется в отходы при переработке овощей. Об этом сообщает научная публикация в журнале Recycling (MDPI).

Как стебли свёклы превратили в ингредиент для пасты

Исследовательская группа Университета Аристотеля в Салониках взяла стебли свёклы — побочный продукт, который часто не находит применения — и сделала из них порошок, пригодный для добавления в макаронные изделия. Идея проста: высушить растительное сырьё, измельчить его до состояния "пыли" и частично заменить им традиционную основу для теста.

В экспериментальных образцах часть семолины (пшеничной крупки твёрдых сортов) заменяли порошком из свекольных стеблей в диапазоне от 5% до 20%. Такой ингредиент оказался интересен не только с точки зрения переработки отходов, но и по составу: в нём отмечают белок, пищевые волокна, фенольные соединения и антиоксиданты. То есть речь не о "красителе ради красоты", а о добавке, которая меняет пищевую ценность продукта.

Что меняется в составе: волокна, фенолы и антиоксидантный потенциал

Добавление растительного порошка заметно усиливало долю биологически активных компонентов в готовых макаронных изделиях. В исследовании подчёркивается рост фенольных соединений и антиоксидантного действия по сравнению с обычной пастой. Такие вещества часто рассматривают как часть рациона, который помогает организму справляться с окислительным стрессом и "ловить" свободные радикалы — не как лекарство, а как элемент более сбалансированного питания.

Отдельный эффект связан с пигментами свёклы — беталаинами. Именно они отвечают за глубокий красный оттенок, который проявляется в продукте без искусственных красителей. Для рынка это важный момент: натуральный цвет воспринимается как более "чистая" и понятная характеристика, особенно в сегменте функциональных продуктов.

Вкус и текстура: где проходит граница между полезностью и привычностью

Любая добавка, которая увеличивает долю клетчатки, почти неизбежно меняет поведение теста и готового изделия. Здесь это тоже проявилось. По мере увеличения процента свекольного порошка росло водопоглощение и менялись показатели, связанные с "наполнением" при варке. Одновременно структура становилась мягче: клетчатка вмешивается в работу клейковинной сети, из-за чего прочность уменьшается, а заметное снижение твёрдости сильнее проявляется при высоких долях замены.

В дегустационных оценках участники чаще отдавали предпочтение классическим макаронам по вкусу и текстуре. Однако варианты с 10% и 15% добавки получили хорошие отзывы: людям понравился цвет и мягкие растительные ноты. А вот 20% посчитали менее удачным вариантом — в первую очередь из-за того, что текстурные изменения стали слишком заметными.

Почему это важно не только для питания, но и для устойчивости

Этот кейс хорошо ложится в логику "круговой экономики" в агросекторе: ценность создаётся не только из основного продукта, но и из побочных потоков. Стебли, листовые части и другие фракции часто остаются вне пищевой цепочки не потому, что они "плохие", а потому что их сложно стандартизировать, хранить и интегрировать в технологии. Сушка и помол — один из способов превратить нестабильное сырьё в предсказуемый ингредиент.

Именно поэтому исследование интересно сразу двум аудиториям. Пищевой индустрии — как пример функциональной пасты с натуральным цветом и дополнительной клетчаткой. Экологической повестке — как практика сокращения сельхозотходов, где "лишние" части овощей становятся ресурсом, а не мусором.

Сравнение: обычные макароны и паста со свекольными стеблями

Обычная паста в основном строится на семолине и даёт привычную упругую текстуру, тогда как добавление свекольного порошка повышает долю клетчатки и может смягчать структуру. Классические макароны имеют нейтральный "золотистый" оттенок, а свекольная добавка даёт выраженный красноватый цвет за счёт беталаинов без искусственных красителей. Варианты с умеренной долей добавки (в районе средних значений в исследовании) могут сохранять приемлемую органолептику, а слишком высокая замена сильнее сдвигает текстуру от привычного стандарта. Обычная паста чаще выигрывает по универсальности и предсказуемости, а обогащённая — по идее функциональности и интересному вкусовому профилю.

Плюсы и минусы макарон с порошком из свекольных стеблей

Такой продукт выглядит перспективно, но у идеи есть и сильные стороны, и ограничения.

• Плюсы:

повышение пищевой ценности за счёт клетчатки и биоактивных компонентов;

рост антиоксидантного потенциала относительно классической пасты;

натуральный яркий цвет без синтетических красителей;

использование побочного сырья и вклад в сокращение отходов;

потенциал для рынка функциональных продуктов и "устойчивых" линеек.

• Минусы:

при увеличении доли добавки заметно меняется текстура и падает твёрдость;

вкус становится менее нейтральным, появляются растительные ноты, которые нравятся не всем;

верхние уровни замены могут снижать потребительскую приемлемость;

для промышленного масштаба требуется стабильность сырья и контроль качества порошка.

Популярные вопросы о макаронах со свекольными стеблями

Это то же самое, что паста со свёклой?

Нет, здесь используется порошок из стеблей как побочного сырья. Эффект в основном связан с клетчаткой, фенольными соединениями и пигментами, а вкус может быть более "растительным", чем у пасты, где добавляют, например, сок или пюре.

Насколько такой продукт "полезнее" обычных макарон?

В рамках исследования описывают рост биоактивных компонентов, фенолов и антиоксидантного действия по сравнению с классическими образцами. Но это не "лечебный продукт", а вариант функционального питания, где добавка меняет состав и свойства.

Как выбрать оптимальный процент добавки?

По результатам дегустаций наиболее удачно воспринимались образцы со средними долями добавки, а максимальная доля хуже оценивалась из-за текстуры. Практически это означает: стоит начинать с умеренных версий и смотреть на личные предпочтения.

Почему высокая доля добавки ухудшает текстуру?

Потому что клейковинная сеть, которая даёт пасте упругость, ослабляется при увеличении доли клетчатки и растительных частиц. В итоге изделие становится мягче, и привычная "аль денте" структура может ощущаться слабее.