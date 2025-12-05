Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Свекольная революция: этот ингредиент превращает макароны в суперфуд

Еда

Паста редко воспринимается как продукт "с идеей", но иногда именно самые привычные блюда становятся площадкой для пищевых инноваций. Учёные всё чаще ищут способы сделать рацион полезнее без радикальных перемен в привычках — просто меняя состав знакомых продуктов.

Один из таких подходов связан с тем, что обычно отправляется в отходы при переработке овощей. Об этом сообщает научная публикация в журнале Recycling (MDPI).

Как стебли свёклы превратили в ингредиент для пасты

Исследовательская группа Университета Аристотеля в Салониках взяла стебли свёклы — побочный продукт, который часто не находит применения — и сделала из них порошок, пригодный для добавления в макаронные изделия. Идея проста: высушить растительное сырьё, измельчить его до состояния "пыли" и частично заменить им традиционную основу для теста.

В экспериментальных образцах часть семолины (пшеничной крупки твёрдых сортов) заменяли порошком из свекольных стеблей в диапазоне от 5% до 20%. Такой ингредиент оказался интересен не только с точки зрения переработки отходов, но и по составу: в нём отмечают белок, пищевые волокна, фенольные соединения и антиоксиданты. То есть речь не о "красителе ради красоты", а о добавке, которая меняет пищевую ценность продукта.

Что меняется в составе: волокна, фенолы и антиоксидантный потенциал

Добавление растительного порошка заметно усиливало долю биологически активных компонентов в готовых макаронных изделиях. В исследовании подчёркивается рост фенольных соединений и антиоксидантного действия по сравнению с обычной пастой. Такие вещества часто рассматривают как часть рациона, который помогает организму справляться с окислительным стрессом и "ловить" свободные радикалы — не как лекарство, а как элемент более сбалансированного питания.

Отдельный эффект связан с пигментами свёклы — беталаинами. Именно они отвечают за глубокий красный оттенок, который проявляется в продукте без искусственных красителей. Для рынка это важный момент: натуральный цвет воспринимается как более "чистая" и понятная характеристика, особенно в сегменте функциональных продуктов.

Вкус и текстура: где проходит граница между полезностью и привычностью

Любая добавка, которая увеличивает долю клетчатки, почти неизбежно меняет поведение теста и готового изделия. Здесь это тоже проявилось. По мере увеличения процента свекольного порошка росло водопоглощение и менялись показатели, связанные с "наполнением" при варке. Одновременно структура становилась мягче: клетчатка вмешивается в работу клейковинной сети, из-за чего прочность уменьшается, а заметное снижение твёрдости сильнее проявляется при высоких долях замены.

В дегустационных оценках участники чаще отдавали предпочтение классическим макаронам по вкусу и текстуре. Однако варианты с 10% и 15% добавки получили хорошие отзывы: людям понравился цвет и мягкие растительные ноты. А вот 20% посчитали менее удачным вариантом — в первую очередь из-за того, что текстурные изменения стали слишком заметными.

Почему это важно не только для питания, но и для устойчивости

Этот кейс хорошо ложится в логику "круговой экономики" в агросекторе: ценность создаётся не только из основного продукта, но и из побочных потоков. Стебли, листовые части и другие фракции часто остаются вне пищевой цепочки не потому, что они "плохие", а потому что их сложно стандартизировать, хранить и интегрировать в технологии. Сушка и помол — один из способов превратить нестабильное сырьё в предсказуемый ингредиент.

Именно поэтому исследование интересно сразу двум аудиториям. Пищевой индустрии — как пример функциональной пасты с натуральным цветом и дополнительной клетчаткой. Экологической повестке — как практика сокращения сельхозотходов, где "лишние" части овощей становятся ресурсом, а не мусором.

Сравнение: обычные макароны и паста со свекольными стеблями

  1. Обычная паста в основном строится на семолине и даёт привычную упругую текстуру, тогда как добавление свекольного порошка повышает долю клетчатки и может смягчать структуру.

  2. Классические макароны имеют нейтральный "золотистый" оттенок, а свекольная добавка даёт выраженный красноватый цвет за счёт беталаинов без искусственных красителей.

  3. Варианты с умеренной долей добавки (в районе средних значений в исследовании) могут сохранять приемлемую органолептику, а слишком высокая замена сильнее сдвигает текстуру от привычного стандарта.

  4. Обычная паста чаще выигрывает по универсальности и предсказуемости, а обогащённая — по идее функциональности и интересному вкусовому профилю.

Плюсы и минусы макарон с порошком из свекольных стеблей

Такой продукт выглядит перспективно, но у идеи есть и сильные стороны, и ограничения.

• Плюсы:

  • повышение пищевой ценности за счёт клетчатки и биоактивных компонентов;

  • рост антиоксидантного потенциала относительно классической пасты;

  • натуральный яркий цвет без синтетических красителей;

  • использование побочного сырья и вклад в сокращение отходов;

  • потенциал для рынка функциональных продуктов и "устойчивых" линеек.

• Минусы:

  • при увеличении доли добавки заметно меняется текстура и падает твёрдость;

  • вкус становится менее нейтральным, появляются растительные ноты, которые нравятся не всем;

  • верхние уровни замены могут снижать потребительскую приемлемость;

  • для промышленного масштаба требуется стабильность сырья и контроль качества порошка.

Популярные вопросы о макаронах со свекольными стеблями

Это то же самое, что паста со свёклой?

Нет, здесь используется порошок из стеблей как побочного сырья. Эффект в основном связан с клетчаткой, фенольными соединениями и пигментами, а вкус может быть более "растительным", чем у пасты, где добавляют, например, сок или пюре.

Насколько такой продукт "полезнее" обычных макарон?

В рамках исследования описывают рост биоактивных компонентов, фенолов и антиоксидантного действия по сравнению с классическими образцами. Но это не "лечебный продукт", а вариант функционального питания, где добавка меняет состав и свойства.

Как выбрать оптимальный процент добавки?

По результатам дегустаций наиболее удачно воспринимались образцы со средними долями добавки, а максимальная доля хуже оценивалась из-за текстуры. Практически это означает: стоит начинать с умеренных версий и смотреть на личные предпочтения.

Почему высокая доля добавки ухудшает текстуру?

Потому что клейковинная сеть, которая даёт пасте упругость, ослабляется при увеличении доли клетчатки и растительных частиц. В итоге изделие становится мягче, и привычная "аль денте" структура может ощущаться слабее.

