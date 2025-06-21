Маффины, от которых дети забывают, что не любят овощи: хитрый рецепт без капли сахара

5:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины с кабачком и картошкой? Да, вы не ослышались. Это не сладкая выпечка, а аппетитная закуска с румяной корочкой, тянущимся сыром и сочной овощной начинкой. Если вы ищете новый способ вкусно подать овощи — особенно для тех, кто обычно от них отмахивается, — этот рецепт вас точно удивит.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ кекс

Кабачок, который в Европе чаще называют цуккини, давно занял своё место в домашней кухне, но в таком виде вы его, возможно, ещё не пробовали. Эти маффины — настоящая находка: лёгкие в приготовлении, ароматные и универсальные.

Что это за маффины

Это несладкие закусочные маффины, приготовленные из тёртых кабачков, картофельного пюре и двух видов сыра — пармезана и чеддера. Внутри они мягкие и сочные, а сверху — золотистая, хрустящая корочка. Их можно подать к обеду, взять с собой на пикник, дать детям в школу или поставить на стол вместо гренок к тарелке супа.

Почему они всем нравятся

Хрустят снаружи, тают внутри.

Готовятся из доступных продуктов.

Подходят и взрослым, и детям.

Можно адаптировать под разные диеты (безглютеновую или безмолочную).

Отлично хранятся и легко разогреваются.

Ингредиенты

2 средних кабачка, натереть

2 яйца

1/4 стакана молока

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. лукового порошка

1/2 ч. л. сухого орегано

1/2 стакана тёртого пармезана

1/2 стакана картофельного пюре (можно использовать остатки)

1 стакан тёртого чеддера (по желанию)

1/4 стакана панировочных сухарей

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для маффинов маслом или используйте бумажные формочки. Натёртые кабачки заверните в чистое кухонное полотенце и хорошо отожмите жидкость — от этого зависит, будут ли маффины хрустящими. В большой миске взбейте яйца с молоком. Добавьте специи, соль и перец. Смешайте с кабачками, картофельным пюре, сырами и сухарями. Разложите смесь по формочкам, слегка утрамбуйте. При желании посыпьте сверху сухарями или сыром. Выпекайте 22-25 минут до золотистой корочки. Дайте остыть 5 минут, затем аккуратно достаньте из формы.

С чем подавать

Эти маффины легко вписываются в любое меню:

С зелёным салатом — для лёгкого обеда.

К супу — как альтернатива хлебу.

На завтрак — с яичницей и чашкой кофе.

На пикнике — как сытный перекус.

На праздничном столе — в качестве закуски с соусом.

Совет: подавайте их с соусом на йогуртовой основе, хумусом или сметаной с зеленью.

Полезные советы

Влага — враг хруста. Чем лучше вы отожмёте кабачки, тем вкуснее получится.

Картошка как связующее. Остатки пюре идеально подойдут — особенно если оно постояло в холодильнике.

Экспериментируйте с сырами. Вместо чеддера подойдёт фета, моцарелла или даже козий сыр.

Хотите безглютеновую версию? Используйте безглютеновые сухари.

Готовите для детей? Измельчите кабачки очень мелко — они "растворятся" в тесте.

Хранение и разогрев

В холодильнике хранятся до 4 дней.

Для разогрева: духовка 175°C на 5-7 минут или микроволновка — 30 секунд.

Для заморозки: остудите, заморозьте поштучно, переложите в пакет. Срок хранения — до 2 месяцев. Перед подачей разморозьте в холодильнике и разогрейте.

Ответы на частые вопросы

Можно ли приготовить заранее

Да, маффины отлично хранятся и не теряют вкуса после разогрева.

Чем заменить картофельное пюре

Подойдут сладкий картофель, рис или киноа — они тоже хорошо скрепляют тесто.

А если я не ем молочные продукты

Используйте растительное молоко и веганские сыры. Для вкуса добавьте немного пищевых дрожжей.

Можно ли добавить другие овощи

Конечно! Морковь, шпинат, сладкий перец — подойдут любые сочетаемые овощи.

Интересные факты

Кабачок на 95% состоит из воды, но богат клетчаткой и калием. Пармезан — один из немногих сыров, содержащих минимум лактозы. В США и Канаде такие маффины подают даже на завтрак, особенно в вегетарианских кафе.

Хрустящие маффины с кабачком и картофелем — это простой способ порадовать себя и близких чем-то вкусным, полезным и необычным. Они хороши в любое время дня, не требуют сложных ингредиентов и легко поддаются экспериментам. Попробуйте — и этот рецепт точно приживётся в вашей кухонной коллекции.

Уточнения

Ма́ффин - американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.



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