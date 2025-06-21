Маффины, от которых дети забывают, что не любят овощи: хитрый рецепт без капли сахара

Маффины с кабачком и картошкой? Да, вы не ослышались. Это не сладкая выпечка, а аппетитная закуска с румяной корочкой, тянущимся сыром и сочной овощной начинкой. Если вы ищете новый способ вкусно подать овощи — особенно для тех, кто обычно от них отмахивается, — этот рецепт вас точно удивит.
Кабачок, который в Европе чаще называют цуккини, давно занял своё место в домашней кухне, но в таком виде вы его, возможно, ещё не пробовали. Эти маффины — настоящая находка: лёгкие в приготовлении, ароматные и универсальные.
Это несладкие закусочные маффины, приготовленные из тёртых кабачков, картофельного пюре и двух видов сыра — пармезана и чеддера. Внутри они мягкие и сочные, а сверху — золотистая, хрустящая корочка. Их можно подать к обеду, взять с собой на пикник, дать детям в школу или поставить на стол вместо гренок к тарелке супа.
Хрустят снаружи, тают внутри.
Готовятся из доступных продуктов.
Подходят и взрослым, и детям.
Можно адаптировать под разные диеты (безглютеновую или безмолочную).
Отлично хранятся и легко разогреваются.
2 средних кабачка, натереть
2 яйца
1/4 стакана молока
1 ч. л. чесночного порошка
1 ч. л. лукового порошка
1/2 ч. л. сухого орегано
1/2 стакана тёртого пармезана
1/2 стакана картофельного пюре (можно использовать остатки)
1 стакан тёртого чеддера (по желанию)
1/4 стакана панировочных сухарей
Соль и чёрный перец — по вкусу
Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для маффинов маслом или используйте бумажные формочки.
Натёртые кабачки заверните в чистое кухонное полотенце и хорошо отожмите жидкость — от этого зависит, будут ли маффины хрустящими.
В большой миске взбейте яйца с молоком. Добавьте специи, соль и перец.
Смешайте с кабачками, картофельным пюре, сырами и сухарями.
Разложите смесь по формочкам, слегка утрамбуйте. При желании посыпьте сверху сухарями или сыром.
Выпекайте 22-25 минут до золотистой корочки. Дайте остыть 5 минут, затем аккуратно достаньте из формы.
Эти маффины легко вписываются в любое меню:
С зелёным салатом — для лёгкого обеда.
К супу — как альтернатива хлебу.
На завтрак — с яичницей и чашкой кофе.
На пикнике — как сытный перекус.
На праздничном столе — в качестве закуски с соусом.
Совет: подавайте их с соусом на йогуртовой основе, хумусом или сметаной с зеленью.
Влага — враг хруста. Чем лучше вы отожмёте кабачки, тем вкуснее получится.
Картошка как связующее. Остатки пюре идеально подойдут — особенно если оно постояло в холодильнике.
Экспериментируйте с сырами. Вместо чеддера подойдёт фета, моцарелла или даже козий сыр.
Хотите безглютеновую версию? Используйте безглютеновые сухари.
Готовите для детей? Измельчите кабачки очень мелко — они "растворятся" в тесте.
В холодильнике хранятся до 4 дней.
Для разогрева: духовка 175°C на 5-7 минут или микроволновка — 30 секунд.
Для заморозки: остудите, заморозьте поштучно, переложите в пакет. Срок хранения — до 2 месяцев. Перед подачей разморозьте в холодильнике и разогрейте.
Да, маффины отлично хранятся и не теряют вкуса после разогрева.
Подойдут сладкий картофель, рис или киноа — они тоже хорошо скрепляют тесто.
Используйте растительное молоко и веганские сыры. Для вкуса добавьте немного пищевых дрожжей.
Конечно! Морковь, шпинат, сладкий перец — подойдут любые сочетаемые овощи.
Кабачок на 95% состоит из воды, но богат клетчаткой и калием.
Пармезан — один из немногих сыров, содержащих минимум лактозы.
В США и Канаде такие маффины подают даже на завтрак, особенно в вегетарианских кафе.
Хрустящие маффины с кабачком и картофелем — это простой способ порадовать себя и близких чем-то вкусным, полезным и необычным. Они хороши в любое время дня, не требуют сложных ингредиентов и легко поддаются экспериментам. Попробуйте — и этот рецепт точно приживётся в вашей кухонной коллекции.
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