Вино, водка, шампанское: что пили в советских ресторанах

Советские рестораны были не просто местом для еды — это был особый мир с белыми скатертями, тяжёлыми занавесками, живой музыкой и непременными тостами.
Алкоголь здесь играл важную роль в застольной культуре. Несмотря на идеологический контроль и времена "сухого закона", вино, водка и шампанское в ресторанах СССР были основой праздничного меню в любом уважающем себя заведении.
Водка — неизменная классика
Водка занимала главное место на столе. Подавалась в графинах или стопках, чаще всего охлаждённая. В меню значилась как "горячительные напитки", с указанием объёма — 100, 200 или 500 мл.
Наиболее популярные марки:
Водку брали под холодные закуски: селёдку, заливное, соленья. Тосты были неотъемлемой частью трапезы, особенно в застольях по поводу.
Советское шампанское — символ праздника
Шампанское в СССР стало доступным каждому благодаря массовому производству. Его подавали не только на свадьбах, но и в ресторанах, особенно по вечерам.
Популярные сорта:
Пили его, как правило, из высоких бокалов, часто под музыку — с ощущением торжественности даже в будний день.
Вино — грузинское, молдавское, армянское
Винная карта советского ресторана была невелика, но стабильна.
Полусладкие и креплёные вина: "Кагор", "Портвейн", "Мадера".
Грузинские вина: "Киндзмараули", "Хванчкара", "Цинандали".
Армянские и молдавские вина занимали отдельное место.
Вино пили преимущественно женщины или в тёплых, неспешных компаниях. Оно сопровождало мясные блюда и десерты.
Ликёры и настойки — десертное удовольствие
Ликёры вроде "Крем-сода", "Шоколадный" или "Бенедиктин" подавались в рюмках на десерт. Настойки — на травах или ягодах — считались более домашними, и в ресторанах появлялись реже, но всё же были в наличии в меню на выбор.
Коньяк — элитный выбор
Армянский (реже грузинский) коньяк считался показателем статуса. 3, 5 и 7 звёзд — по возрасту выдержки.
Подавался в бокалах-"тюльпанах", грелся в руке, подавался "на особый случай". Часто шёл под кофе, сигареты или в знак уважения.
В советских ресторанах умели пить красиво. Алкоголь был не просто напитком — он был частью ритуала, поводом для тоста, элементом этикета. Не важно, был ли это бюджетный портвейн, просто водка или дорогой армянский коньяк — главное, что всё сопровождалось теплом общения и звуками живого ансамбля.
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