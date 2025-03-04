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Дмитрий Плотников

Вкусно и полезно. Пост — время для гастрономических изысков

3:51
Еда

3 марта начался Великий пост, и продлится он 48 дней — до 19 апреля (Пасхи).

Блюдо в Великий пост
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Пресс-служба TanukiFamily
Блюдо в Великий пост

Это самый строгий и длительный период воздержания в христианской традиции.

А о том, как создать идеальное постное меню, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказал бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

Алексей, какие постные рецептуры вы приготовите для гостей заведений?

В этом году мы собрали хиты прошлых лет и адаптировали рецептуры с учётом новых запросов гостей. Так, у нас в этом году появилась большая тарелка с разнообразными солениями, которые любят гости. Закуска идеально подойдёт под жареную картошку с грибами. Также в меню есть оригинальная позиция — запечённый батат с арахисом и мёдом. Из классики — винегрет с квашенной капустой и постный борщ.

А какие постные позиции любят, например, в Москве?

Несмотря на то, что март является весенним месяцем, в Москве еще довольно холодно и гости предпочитают согревающие позиции, характерные для зимнего периода. В меню обязательны супы и сытные вторые позиции. После Масленичной недели с русскими блинами атмосфера праздника продлевается и на начало поста, а это значит, что гостям хочется отведать исконно русские лакомства. Поэтому в нашем меню есть ароматный и согревающий суп из белых грибов, жареная до золотистой корочки картошка с грибами и свежей зеленью, чесночные гренки, компоты и натуральные, горячие чаи.

Постное меню — это же больше про овощи и крупы? Как можно разнообразить всё это, чтобы получился вкусный обед?

Я предлагаю активно импровизировать. И опять же, как нельзя лучше именно для поста подходит русская гастрономия. Вот эти ароматные пирожки с капустой и грибами, пышные оладьи из цукини, картофельные драники с зеленью, котлеты из чечевицы. Все эти позиции в обыденной жизни мы готовим редко и они создают необходимое в пост разнообразие, где-то даже экзотику

Что готовить в пост, чтобы однообразие еда не наскучило?

На завтрак — каши с добавлением свежих фруктов, орехов, мёда или варенья. Здесь много места для импровизации, чтобы каждый завтрак был особенным и полезным. Каши также можно смешать с крупами и получится богатый витаминами гарнир из овсянки, гречки, булгура или киноа. Его достаточно дополнить чечевичными котлетами и тушёной капустой, чтобы получился идеальный обед

Какие классические позиции допустимо адаптировать под пост?

Например, у нас есть салат "Цезарь" с вёшенками — он настолько вкусен, что вполне может конкурировать с классикой. Можно приготовить болоньезе с бобовыми, заменяя мясо. Плов готовим по традиционному рецепту, исключив мясо, его можно заменить вегетарианским соевым мясом или жареными грибами. Классический стейк заменим на стейк из обычной или цветной капусты — его можно приготовить очень вкусно, используя в качестве заправки оливковое масло с зеленью, чесноком и орехами.

Чем себя баловать, если захочется то, что в пост употреблять нельзя? Как не сорваться?

Можно приготовить максимально вкусные, постные позиции — вареники с грибами или капустой, пирог с рисом и луком, лаваш с начинкой из пюре с жареным грибами. А также употреблять много свежих фруктов, которые насыщают организм полезными витаминами и микроэлементами, и непременно поднимают настроение.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы диета продукты
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