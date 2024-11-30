Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это?

3:24 Your browser does not support the audio element. Еда

30 ноября в ресторане "Тануки" прошёл уникальный мастер-класс по приготовлению роллов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Роллы Филадельфия

Мастер-класс под названием "Укротитель укрутитель роллов" для гостей и журналистов проводил бренд-шеф Олег Чакрян.

Всех пришедших сюда он не только старался научить делать роллы, но также раскрыл секреты, как приготовить их идеальными. Участники получили отличную возможность не только самим приготовить роллы, но и попробовать своё творение, а также забрать сеты с собой, чтобы похвастаться перед домашними. Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru был любезно приглашён на мастер-класс, и делится своими результатами.

Кстати, на мастер-класс (кроме троих журналистов) пришли самые лояльные, если можно так выразиться, члены этого "семейства". Эти люди являются постоянными участниками различных конкурсов, акций и презентаций. Ну и, разумеется, они являются активными едоками ресторана японской кухни "Тануки".

Итак, наш корреспондент попытался впервые в жизни сделать японские роллы. Работа эта была по восходящей — сделать надо было роллы различной сложности. А начинать нужно было с совсем "несложного" в изготовлении и своей начинке ролла под название "Маки". Надо отметить, что первый ролл вышел у меня комом, и сперва чуть развалился. Пришлось спешно подклеивать и подправлять, придавая блюду товарный вид. Учтя все ошибки и поняв все тонкости создания роллов, второй сорт этого кушанья (очень сложный в приготовлении даже для суши-мастеров) — "Аригато", у меня получился весьма неплохим.

А третий ролл "Филадельфия" отличался тем, что в процессе изготовления, его нужно было перевернуть "лицом" — рисом вниз. Этот ролл у меня получился самым красивым (на фото выше), и его внешний вид "очаровал" даже ведущего мастер-класса.

Кстати, всё сделанное собравшиеся стажёры по мере изготовления не забывали дегустировать. Надо сразу сказать, что нелепость и уродливость форм наших дебютных творений никак не сказывались на их вкусе, поскольку от неказистости результата свежайшие ингредиенты вкусовых качеств отнюдь не теряли. И даже, наоборот, все авторы нежно поедали своих уродцев, считая (абсолютно по праву), что это самые вкусные роллы в Москве.

Теперь о том, ради чего прошёл этот мастер-класс. Ведущий мероприятия Олег Чакрян рассказал, что решили они его сделать, чтобы показать общественности, а что же это такое — производство роллов. Поскольку им частенько клиенты задают вопросы, мол, "а почему же ваши роллы к нам доехали развалившиеся, рассыпавшиеся или со странной формой". Данный мастер-класс и был придуман для того, чтобы показать, что, по сути, роллы при изготовлении "рождаются" примерно одной кондиции, однако они теряют свою форму из-за не самых добросовестных перевозчиков-торопыг.

Надо сказать, что сделать ролл не так-то и просто. Нужна определённая координация, сноровка и развитая моторика пальцев. Но в любом случае, этот мастер-класс был познавательным, интересным, дружным и вкусным.

Уточнения

Ро́ллы Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.