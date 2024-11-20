Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив

Наступает время, когда надо начинать задумываться о встрече наступающего 2025 года.

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Ведь декабрь — время праздничных мероприятий не только у детей, но и взрослых — фирмы и компании активно проводят корпоративные вечеринки для сотрудников.

А о том, какие рестораны предприятия и корпорации выбирают в этом году, в беседе с обозревателем Pravda.Ru рассказал бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

А когда же компании начинают активно бронировать рестораны под корпоративы?

"Задумываются о выборе ещё в октябре, а бронирования начинают поступать уже в ноябре. Как правило, в декабре уже самые интересные кафе и рестораны забронированы. Например, сейчас идёт вторая половина ноября, а в некоторых ресторанах "Ёрш" уже закрыты даты под конец декабря на корпоративы компаний".

На что сейчас компании обращают внимание при выборе корпоратива в ресторане?

"Во-первых, ресторан должен быть большой и просторный. Также важно наличие европейской и русской кухни, последняя — особенно в тренде. Люди сегодня обращаются к исконно русским рецептурам, где особое место отводится мясным позициям и традиционным для новогоднего стола, салатам. Например, в "Ёрше" предлагается широкий ассортимент шашлыков, стейков, ребер, колбасок, но можно заказать и особые позиции под запрос клиента. Работа под заказчика — второе важнейшее преимущество ресторана. Также важно наличие живой музыки, как дополнительной опции и мы обладаем такой компетенцией, учитывая, что в "Ёрше" проходят каждую неделю вечеринки с живой музыкой и исполнителями на любой вкус".

А расположение заведения?

"Оно важно с точки зрения выбора, в основном, компании обращают больше внимания на рестораны, которые ближе к офису. И пусть это даже не обязательно в центре, откуда вечером тяжело добираться из-за пробок. Также в центральных ресторанах, как правило, расценки банкетных предложений выше. Кстати, о ценах. Она зависит от нескольких факторов: разнообразия меню и качества алкогольных напитков, праздничной программы, расположения ресторана, о чем я упоминал. Например, в "Ёрше" банкетное предложение включает широкий выбор вкусных закусок, мясные позиции, традиционные новогодние рецептуры, качественный алкоголь, праздничную программу, праздничные декорации ресторана. И всё это обойдется в 4500 рублей с человека". Если компания обращается за бронированием корпоратива, то вовсе необязательно, что ресторан закрывается на весь вечер. Это зависит от числа гостей. И на банкет можно провести любую группу — мы предлагаем организацию праздника, как для небольшого отдела, так и для всей компании. Если корпоратив для небольшой группы, то мы выделим стол в удобной зоне ресторана, а под большое число гостей готовы закрыть ресторан".

Насколько сложно компании организовать корпоратив? Ресторан предлагает еду и напитки, музыку, а допопции компания должна брать на себя?

"Необязательно, многие предлагают организацию формата "под ключ". Живая музыка — один из примеров услуги, которую мы предлагаем. Под запрос можно организовать и более интересное шоу, отдельные выступления, показать красиво ролик, предоставить караоке в отдельных ресторанах и др".

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