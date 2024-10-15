Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара

Осенью в прохладную погоду людям всё больше хочется попробовать оригинальные рецепты согревающих блюд с мясом или рыбой.
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Есть немало таких кушаний, которые удивят гостей и разнообразят нашу трапезу. При этом они будут состоять из простых ингредиентов и не будут отличаться сложностью в приготовлении.
В беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda. Ru три таких оригинальных мясных рецепта предложил бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.
1. Свинина в пиве
Это блюдо — мясо с особым древесным ароматом. Пиво не только придаст изысканный аромат мясу, но и сыграет роль быстрого маринада, размягчая и без того нежную свинину. Повторить такой хит можно и в домашних условиях.
Кухня чешская, время приготовления: 30 минут,
Рецепт на 1 персону, ингредиенты:
Свинина шея — 330 гр
Грибы вёшенки — 70 гр
Масло растительное — 25 мл
Лук репчатый — 120 гр
Пиво светлое бочковое — 120 мл
Перец чёрный молотый — 0,5 гр
Картофель — 300 гр
Огурцы маринованные — 25 гр
Помидоры черри маринованные — 20 гр
Петрушка — 1 веточка.
Приготовление картофеля:
Очищаем картофель и нарезаем его колечками
Отвариваем картофель 4-5 минуты и не забываем посолить
На горячей сковороде жарим картофель до золотистой корочки и накрываем крышкой для готовности.
Приготовление мяса:
Свинину вымыть, обсушить и нарезать средними кусочками.
Мясо необходимо жарить на среднем огне на растительном масле до выпаривания лишней воды
Добавляем в сковороду грибы, лук, пиво, чёрный перец и соль, накрываем крышкой и тушим до готовности
В тарелку выкладываем картофель и свинину. С краю тарелки размещаем слайсы огурцов, черри. Украшаем веточкой петрушки.
2. Томлёная грудинка в перечном соусе
По этому рецепту грудинка получится нежной, и тает во рту благодаря особому способу приготовления в три этапа томления.
Кухня чешская, время приготовления 6 часов
Рецепт на 1 персону, ингредиенты:
Говядина грудинка — 300 гр
Масло растительное — 15 гр
Перец чёрный молотый — 1 гр
Соль — 2 гр
Соус перечный — 145 гр
Петрушка — 1 веточка
Тимьян — 1 веточка.
Для соуса:
Перец чёрный дробленый — 4 г
Сливки 20% — 140 г
Лук репчатый — 40 г
Растительное масло 10 г.
Приготовление перечного соуса:
В ёмкость наливаем растительное масло и жарим лук до золотистого цвета
Добавляем чёрный перец и обжариваем лук две минуты
Заливаем сливки и добавляем соль, доводим массу до закипания
Уменьшаем огонь и выпариваем жидкость до загустения соуса.
Способ приготовления:
На сухой сковороде до золотистой корочки обжариваем мясо, солим и перчим его
Помещаем обжаренное мяса в вакуумный пакет и варим на медленном огне 6 часов
Затем, грудинку остужаем
В центр тарелки выливаем соус, на него кладем грудинку.
Посыпаем мясо рубленной петрушкой и украшаем веточкой тимьяна.
3. Рыбный бефстроганов
Это оригинальная, сытная и вкусная вариация классического бефстроганов с рыбой. Заправляется грибным соусом, что придаёт ей особый вкус. Кстати, грибы — один из тех продуктов, который хорошо дружит с рыбой.
Кухня европейская, время приготовления 30 минут
Рецепт на 1 персону, ингредиенты:
Телапия филе — 65 гр
Сёмга филе — 45 гр
Масло растительное — 10 мл
Масло чесночное — 1 гр
Соус грибной (готовый) — 100 гр
Картофель — 150 гр
Молоко — 20 мл
Соль — 2 гр
Петрушка — 1 веточка.
Для пюре:
Картофель — 130 гр
Сливки 20% — 20 гр
Сливочное масло — 10 гр
Соль — 1 гр.
Приготовление пюре
Нарезаем картофель на небольшие кусочки
Отвариваем картофель 15-20 мин
Картофель разминаем до однородной массы, добавляем в него сливочное масло и сливки.
Приготовление
Рыбу очищаем от кожи и костей, промокаем салфетками
Нарезаем филе на небольшие кусочки
Обжариваем рыбу на растительном и чесночном маслах с обеих сторон до легкой золотистой корочки, не забываем посолить
На медленном огне под крышкой доводим до готовности
Выкладываем пюре в центр посуды. В середину пюре выкладываем бефстроганов. Украшаем позицию веточкой петрушки.