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Дмитрий Плотников

Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара

5:17
Еда

Осенью в прохладную погоду людям всё больше хочется попробовать оригинальные рецепты согревающих блюд с мясом или рыбой.

Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Есть немало таких кушаний, которые удивят гостей и разнообразят нашу трапезу. При этом они будут состоять из простых ингредиентов и не будут отличаться сложностью в приготовлении.

В беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda. Ru три таких оригинальных мясных рецепта предложил бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

1. Свинина в пиве

Это блюдо — мясо с особым древесным ароматом. Пиво не только придаст изысканный аромат мясу, но и сыграет роль быстрого маринада, размягчая и без того нежную свинину. Повторить такой хит можно и в домашних условиях.

Кухня чешская, время приготовления: 30 минут,

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

  • Свинина шея — 330 гр
  • Грибы вёшенки — 70 гр
  • Масло растительное — 25 мл
  • Лук репчатый — 120 гр
  • Пиво светлое бочковое — 120 мл
  • Перец чёрный молотый — 0,5 гр
  • Картофель — 300 гр
  • Огурцы маринованные — 25 гр
  • Помидоры черри маринованные — 20 гр
  • Петрушка — 1 веточка.

Приготовление картофеля:

  • Очищаем картофель и нарезаем его колечками
  • Отвариваем картофель 4-5 минуты и не забываем посолить
  • На горячей сковороде жарим картофель до золотистой корочки и накрываем крышкой для готовности.

Приготовление мяса:

  • Свинину вымыть, обсушить и нарезать средними кусочками.
  • Мясо необходимо жарить на среднем огне на растительном масле до выпаривания лишней воды
  • Добавляем в сковороду грибы, лук, пиво, чёрный перец и соль, накрываем крышкой и тушим до готовности
  • В тарелку выкладываем картофель и свинину. С краю тарелки размещаем слайсы огурцов, черри. Украшаем веточкой петрушки.

2. Томлёная грудинка в перечном соусе

По этому рецепту грудинка получится нежной, и тает во рту благодаря особому способу приготовления в три этапа томления.

Кухня чешская, время приготовления 6 часов

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

  • Говядина грудинка — 300 гр
  • Масло растительное — 15 гр
  • Перец чёрный молотый — 1 гр
  • Соль — 2 гр
  • Соус перечный — 145 гр
  • Петрушка — 1 веточка
  • Тимьян — 1 веточка.

Для соуса:

  • Перец чёрный дробленый — 4 г
  • Сливки 20% — 140 г
  • Лук репчатый — 40 г
  • Растительное масло 10 г.

Приготовление перечного соуса:

  • В ёмкость наливаем растительное масло и жарим лук до золотистого цвета
  • Добавляем чёрный перец и обжариваем лук две минуты
  • Заливаем сливки и добавляем соль, доводим массу до закипания
  • Уменьшаем огонь и выпариваем жидкость до загустения соуса.

Способ приготовления:

  • На сухой сковороде до золотистой корочки обжариваем мясо, солим и перчим его
  • Помещаем обжаренное мяса в вакуумный пакет и варим на медленном огне 6 часов
  • Затем, грудинку остужаем
  • В центр тарелки выливаем соус, на него кладем грудинку.
  • Посыпаем мясо рубленной петрушкой и украшаем веточкой тимьяна.

3. Рыбный бефстроганов

Это оригинальная, сытная и вкусная вариация классического бефстроганов с рыбой. Заправляется грибным соусом, что придаёт ей особый вкус. Кстати, грибы — один из тех продуктов, который хорошо дружит с рыбой.

Кухня европейская, время приготовления 30 минут

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

  • Телапия филе — 65 гр
  • Сёмга филе — 45 гр
  • Масло растительное — 10 мл
  • Масло чесночное — 1 гр
  • Соус грибной (готовый) — 100 гр
  • Картофель — 150 гр
  • Молоко — 20 мл
  • Соль — 2 гр
  • Петрушка — 1 веточка.

Для пюре:

  • Картофель — 130 гр
  • Сливки 20% — 20 гр
  • Сливочное масло — 10 гр
  • Соль — 1 гр.

Приготовление пюре

  • Нарезаем картофель на небольшие кусочки
  • Отвариваем картофель 15-20 мин
  • Картофель разминаем до однородной массы, добавляем в него сливочное масло и сливки.

Приготовление

  • Рыбу очищаем от кожи и костей, промокаем салфетками
  • Нарезаем филе на небольшие кусочки
  • Обжариваем рыбу на растительном и чесночном маслах с обеих сторон до легкой золотистой корочки, не забываем посолить
  • На медленном огне под крышкой доводим до готовности
  • Выкладываем пюре в центр посуды. В середину пюре выкладываем бефстроганов. Украшаем позицию веточкой петрушки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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