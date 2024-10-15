Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара

5:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью в прохладную погоду людям всё больше хочется попробовать оригинальные рецепты согревающих блюд с мясом или рыбой.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Есть немало таких кушаний, которые удивят гостей и разнообразят нашу трапезу. При этом они будут состоять из простых ингредиентов и не будут отличаться сложностью в приготовлении.

В беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda. Ru три таких оригинальных мясных рецепта предложил бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

1. Свинина в пиве

Это блюдо — мясо с особым древесным ароматом. Пиво не только придаст изысканный аромат мясу, но и сыграет роль быстрого маринада, размягчая и без того нежную свинину. Повторить такой хит можно и в домашних условиях.

Кухня чешская, время приготовления: 30 минут,

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

Свинина шея — 330 гр

Грибы вёшенки — 70 гр

Масло растительное — 25 мл

Лук репчатый — 120 гр

Пиво светлое бочковое — 120 мл

Перец чёрный молотый — 0,5 гр

Картофель — 300 гр

Огурцы маринованные — 25 гр

Помидоры черри маринованные — 20 гр

Петрушка — 1 веточка.

Приготовление картофеля:

Очищаем картофель и нарезаем его колечками

Отвариваем картофель 4-5 минуты и не забываем посолить

На горячей сковороде жарим картофель до золотистой корочки и накрываем крышкой для готовности.

Приготовление мяса:

Свинину вымыть, обсушить и нарезать средними кусочками.

Мясо необходимо жарить на среднем огне на растительном масле до выпаривания лишней воды

Добавляем в сковороду грибы, лук, пиво, чёрный перец и соль, накрываем крышкой и тушим до готовности

В тарелку выкладываем картофель и свинину. С краю тарелки размещаем слайсы огурцов, черри. Украшаем веточкой петрушки.

2. Томлёная грудинка в перечном соусе

По этому рецепту грудинка получится нежной, и тает во рту благодаря особому способу приготовления в три этапа томления.

Кухня чешская, время приготовления 6 часов

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

Говядина грудинка — 300 гр

Масло растительное — 15 гр

Перец чёрный молотый — 1 гр

Соль — 2 гр

Соус перечный — 145 гр

Петрушка — 1 веточка

Тимьян — 1 веточка.

Для соуса:

Перец чёрный дробленый — 4 г

Сливки 20% — 140 г

Лук репчатый — 40 г

Растительное масло 10 г.

Приготовление перечного соуса:

В ёмкость наливаем растительное масло и жарим лук до золотистого цвета

Добавляем чёрный перец и обжариваем лук две минуты

Заливаем сливки и добавляем соль, доводим массу до закипания

Уменьшаем огонь и выпариваем жидкость до загустения соуса.

Способ приготовления:

На сухой сковороде до золотистой корочки обжариваем мясо, солим и перчим его

Помещаем обжаренное мяса в вакуумный пакет и варим на медленном огне 6 часов

Затем, грудинку остужаем

В центр тарелки выливаем соус, на него кладем грудинку.

Посыпаем мясо рубленной петрушкой и украшаем веточкой тимьяна.

3. Рыбный бефстроганов

Это оригинальная, сытная и вкусная вариация классического бефстроганов с рыбой. Заправляется грибным соусом, что придаёт ей особый вкус. Кстати, грибы — один из тех продуктов, который хорошо дружит с рыбой.

Кухня европейская, время приготовления 30 минут

Рецепт на 1 персону, ингредиенты:

Телапия филе — 65 гр

Сёмга филе — 45 гр

Масло растительное — 10 мл

Масло чесночное — 1 гр

Соус грибной (готовый) — 100 гр

Картофель — 150 гр

Молоко — 20 мл

Соль — 2 гр

Петрушка — 1 веточка.

Для пюре:

Картофель — 130 гр

Сливки 20% — 20 гр

Сливочное масло — 10 гр

Соль — 1 гр.

Приготовление пюре

Нарезаем картофель на небольшие кусочки

Отвариваем картофель 15-20 мин

Картофель разминаем до однородной массы, добавляем в него сливочное масло и сливки.

Приготовление

Рыбу очищаем от кожи и костей, промокаем салфетками

Нарезаем филе на небольшие кусочки

Обжариваем рыбу на растительном и чесночном маслах с обеих сторон до легкой золотистой корочки, не забываем посолить

На медленном огне под крышкой доводим до готовности

Выкладываем пюре в центр посуды. В середину пюре выкладываем бефстроганов. Украшаем позицию веточкой петрушки.