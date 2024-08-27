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Дмитрий Плотников

Мясо, колбаски и борщ. Шеф-повар рассказал о любимых блюдах россиян осенью

Любимые блюда россиян осенью отличаются от летних
Еда

Увы, кончается лето. А значит впереди дожди, холода и пасмурное настроение.

Любимые блюда россиян осенью отличаются от летних
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, PDM

Но жизнь продолжается, и мы также хотим общаться и достойно проводить досуг. В том числе, и в кафешках и ресторанах.

А какие блюда россияне любят заказывать в заведениях общепита в осенний период? И почему?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев.

"Если мы говорим об осеннем периоде, то повышенным спросом в это время года пользуются мясные позиции, различные колбаски, супы. Словом, это всё то, что согревает и заряжает наш организм необходимой энергией. В сентябре с первой прохладой гости заведений общепита предпочитают более сытные, чем летом, блюда.

Так, посетители ресторанов и кафе чаще отдают предпочтение мясным позициям — шашлыкам из свинины, баранины, индейки, стейкам, рёбрам "Джек Дэниелс", люля-кебабам с "телятиной-бараниной" или со "свининой-курицей". К мясу гости, как правило, заказывают лёгкие летние салаты с овощами, поскольку к такому обилию жирного просто необходима клетчатка. Гости также очень любят хрустящие баклажаны с томатами, салат с редиской, огурцами и сыром.

К концу октября спрос уже меняется в сторону совсем горячих позиций: вместо салатов заказываются разнообразные супы. В ТОПе по супам — борщ с говядиной. Также посетители часто заказывают крем-супы, которые прекрасно согревают и насыщают организм в холодную погоду, например, "Австрийский тыквенный суп", который подаётся с "томатной слойкой. Особо внимание уделяют оригинальным позициям, например, у нас суп "Тафельшпиц" — он подаётся с цельным куском нежной говядины и крупными ломтиками овощей — картофелем, морковью, луком-пореем, в качестве добавки возможен "яблочный хрен" (тёртый хрен с тёртым яблоком).

И наконец, в ноябре посетители заказывают активно разнообразные колбаски с гарниром — шашлычные, с сыром и травами, дижонские. Это большие порции высококалорийной пищи, которая даёт энергию на весь день".

А что по осенним напиткам у россиян?

"Из напитков в начале осени гости отдают предпочтение лимонадам с натуральными ягодами, фруктами, овощами. Например, лимонад "Пряная вишня", "Барбарис". Также в ТОПе компоты и морсы — клюквенный, вишневый, из сухофруктов. С наступлением прохлады заказывают горячие чаи, и также с максимально натуральными составляющими, например, смородиной, малиной или облепихой".

А детишкам и шумным компаниям?

"Осенью растёт спрос и на детское меню. Самые любимые блюда малышей — овощной салат "Ералаш" с огурцами, помидорами и болгарским перцем, шашлычок куриный — подаётся с ломтиками овощей, молочные сосиски с нежным пюре, а также куриные наггетсы и сырные шарики.

Также спросом пользуются блюда на компанию. Их предпочитают заказывать в обед офисные сотрудники, вечером — семьи на ужин в кругу близких, а в выходные — для поездок с друзьями на дачу. В контейнеры-боксы входят рёбра, крылышки, шашлык, картофель-фри, луковые колечки, рулеты с крабом, гренки, сырные палочки, обжаренные кольца-кальмара. Подаются эти блюда с различными соусами".

 

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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