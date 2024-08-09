Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Туманов

Как приготовить вкусный шашлык? Рецепты от шеф-повара Палкина

Шеф-повар Палкин: "Шашлык — это магия общения с продуктом и огнём"
4:36
Еда

Шашлык — это не только любимое блюдо во всём мире, но и стиль времяпрепровождения и высокая кулинария. Уникальными рецептами приготовления шашлыков в интервью Pravda.Ru поделился известный шеф-повар пекарни Masa Madre Роман Палкин.

— Мы, дачники, очень любим готовить на даче шашлыки. Как вы относитесь к нашим дилетантским потугам?

— Приготовление шашлыка или его аргентинского варианта "асадор" — это целый процесс, в котором участвует один шашлычник, он дирижёр. Это блюдо можно готовить не только из мяса или птицы, но и из рыбы или овощей, всё зависит от ваших предпочтений, существует невероятное количество рецептов.

В зависимости от сезона и погоды можно приготовить что-то более жирное или, наоборот, более лёгкое.

— Во всём мире принято жарить на углях или это наша традиция? Например, в Австралии у всех стоят электрические грили, а в
Финляндии — газовые.

— Наша культура потребления шашлыка связана с кавказской традицией. Но вот Дарио Чеккини в Тоскане, один из величайших мясников, входящих в мировой топ-10, у которого я учился, тоже готовит на углях. Разжигаются угли, и далее происходит приготовление, магия общения с продуктом.

Отвечая на ваш вопрос, во многих ли странах мира готовят на открытом огне или с использованием углей, скажу — нет. Это, наверное,

  1. Аргентина,
  2. некоторые регионы Испании,
  3. немного Франция, ближе в горы;
  4. Италия, граничащая со Швейцарией.

Когда еда готовится на очень классных дровах, из которых получаются невероятно "вкусные" угли, она имеет особенный вкус. Такой способ приготовления обусловлен обособленностью региона.

Выбираем угли для шашлыка

— Что значит "вкусные угли"?

— Чтобы получит "вкусные угли", нужно использовать дрова правильных пород деревьев. Для одымления (насыщения ароматом), например, фруктовых деревьев — используют грушу, яблоню, вишню. Это целый процесс: такой традиционный подход, когда времяпрепровождение на открытом пространстве сопровождается приготовлением еды на протяжении всего времени.

Мы начинаем с овощей, далее готовим лепёшки или лаваш. И кульминация — мясо. На углях можно готовить даже десерт, например, пожарить ананас. Это будет невероятно вкусно, особенно с ванильным мороженым.

Сказать, что традиция приготовления шашлыков у нас сильно развита —
это ничего не сказать. И этим нужно гордиться, потому что
работа с открытым огнём и с углями отсылает нас к первобытному
способу приготовления пищи. Правда такую еду не очень полезно есть на протяжении длительного времени: процессы выгорания сахаров, процессы гликации не очень полезны для нашего организма.

— Угли лучше покупать готовые или палить их самим?

— Зависит от времени и возможностей. Готовые угли — это быстро, удобно, компактно. Но я рекомендую угли получать из дров, это чуть дольше, но эффект совершенно иной.

Выбираем мясо для шашлыка

— Как вы относитесь к полуфабрикатам, уже нарезанному замаринованному мясу?

— Так как я повар, мне очень сложно готовить из полуфабриката, я предпочитаю всё делать самостоятельно. Если я планирую в субботу выехать на природу, начинаю готовиться в четверг или пятницу, минимум за сутки.

— Какое мясо нужно для шашлыка?

— Тут вопрос предпочтения...

Говядина

Если говядина, это должна быть шея. Чем дольше вы её будете мариновать, тем лучше она будет жеваться.

  • Рецепт. В Дагестане я подсмотрел один секрет: натирают на тёрке твёрдый киви, добавляют соль, перец, немножко масла, лимонный сок — и буквально через два часа говядина становится мягкой.

Птица и ягнёнок: комбинации

Я очень люблю делать шашлык из птицы — бедра индейки или курицы, цыплёнка. Мариную самым простым маринадом.

Вкусный шашлык получается из каре ягненка на длинной косточке.

  • Рецепт. Маринад: соль, перец, оливковое масло, немножко подсолнечного масла, много лука, лимон. Дальше мясо отправляется на сутки в холодильник, чем ниже температура, тем лучше.

Иногда смешиваю птицу вместе с барашком.

Свинина

Свинину для шашлыка я использую крайне редко, но это, наверное, особенность нашей семьи. Умение шашлычника замариновать, подготовить и приготовить блюдо именно из бедра свинины — это дорогого стоит.

Приходим на рынок, смотрим, просим понюхать. Надо не стесняться пробовать, трогать. Обязательно должна быть возвратная часть по мышце: когда нажимаем, например, на филе с бедра или филе грудки — обязательно должно возвращаться. Это значит, что продукт свежий. Это касательно мяса вообще: и говядины, и баранины, и свинины, и в общем-то и птицы, даже утки. Если же продукт визуально вам не нравится, то, скорее всего, и аромат у него тоже будет не очень.

Если аромат кислый и уходит в сторону горчинки, то, скорее всего, продукт уже подпорчен, его лучше не брать. От мяса, птицы или рыбы должен ощущаться естественный, приятный запах свежего продукта.

Режем и жарим мясо

— На какие кусочки надо резать мясо?

— Кто-то готовит на обычной решётке, кто-то любит шампуры.

Если я использую решётку, стараюсь сделать мясо в виде стейков, сантиметров 10-12 в длину, один палец в ширину буквально.

Жарю на низких углях: они не то что угасающие, но не суперактивные. Так как мясо попадает на решётку уже после овощей, лаваша с зеленью, травами и сыром, то эти угасающие угли позволяют, с одной стороны, жарить мясо, с другой стороны, его немножко ласкать, томить. За счёт открытого огня и капающего жира получается очень интересный вкус и аромат.

Если жарим на шампуре, куски должны быть больше, примерно в два пальца взрослого мужчины.

Главное — маринад. Кто-то любит на кефире, кто-то с майонезом или с горчицей. Кто-то заливает уксусом. Я беру мягкий, немножко забродивший помидор и добавляю его в маринад.

  • Рецепт. На 1 килограмм курицы 9 граммов соли, 1 килограмм лука, 3 лимона и примерно 300 граммов мягких размятых томатов, немного подсолнечного, чуть-чуть оливкового масла. Мариновать надо сутки. Соль я кладу обычную, каменную, не люблю мелкую йодированную "Экстра".

Я даже стейки предпочитаю посыпать сверху кристаллами соли.

— Сколько надо чёрного перца?

— Всегда с собой ношу карманную мельницу. Когда продукт готов, посыпьте его свежемолотым чёрным перцем. В этом случае раскрывается иная палитра вкуса — словами не передать! Это гораздо вкуснее, чем добавлять перец в начале приготовления маринада — весь аромат уходит.

Стилистика блюда под названием "шашлык"

— В кулинарных книгах встречается несколько видов шашлыка.

— Безусловно. Тут уже мы уходим в стилистику блюда. Разновидности рецептов, способов и ингредиентов шашлыка просто невероятны. Если у вас на шампуре поджариваются и лук, и мясо, они выдают немножко другую ароматику.

Здесь есть золотое правило шашлыка: необходимо подбирать одинаковые по диаметру и размеру кусочки и сделать так, чтобы они не горели: бесконечно переворачивайте шампур, чтобы жир вместе с луком начал выделять соки и отдавать их соседним кусочкам мяса.

Сюрприз для вегетарианцев

— Какой вид шашлыка вы можете посоветовать вегетарианцам?

— Я с большим уважением отношусь к каждому человеку и в особенности к тем, кто по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. Здесь открывается один из интереснейших разделов кулинарии — приготовление овощей.

Существует много интересных маринадов. Самый простой пример. Можно просто запечь картофель, например, в фольге. А можно его замариновать и потом запечь. Это будет совершенно другой продукт.

Представьте, что вы готовите не баклажан, болгарский перец или кабачок, а птицу.

Кабачок можно смело нарезать на кольца толщиной в палец и мариновать. Не бойтесь добавлять яркую нотку, кислинку.

Самое простое — уксус, но я предпочитаю цитрусовую составляющую:

  1. сок лимона,
  2. сок апельсина,
  3. сок лайма.

Еда по-аргентински: секреты и философия

— Вы только что приехали из Аргентины, вы были в гостях у великого шеф-повара Франсиса Малльманна. Расскажите о нём.

— Это один из самых уважаемых и авторитетных людей в нашей индустрии. Это человек, который популяризировал аргентинский способ работы на асадоре — готовка мяса и овощей на открытом огне с использованием дров. Всё очень первобытно: обжиг, последующая обработка с помощью маринада, обжарка.

У него несколько ресторанов — во Франции, в США и в Аргентине. Я был в самом, наверное, главном проекте — в Мендосе, возле подножия гор Анд, на границе с Чили.

— Что больше всего поразило из еды? Поделитесь каким-нибудь
секретом.

— Секрет самый простой — простота, длительность и размеренный подход ко всему. Не надо никуда спешить. Когда ты кладёшь на решётку ягнёнка, ты должен подождать, чтобы ягнёнок потомился.

Самое потрясающее — это подход к продукту. Любовь и осознанное отношение проявляются, наверное, у каждого аргентинца. И работа с открытым огнём очень сильно влияет на это.

Ещё один секрет — невероятное внимание к деталям при приготовлении, будь то лук, капуста, баклажан или кукуруза, и ритмика, размеренный ритм в осознанном потреблении.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы аргентина
Обсудить
Новости Все >
Как правильно разместить вытяжку на кухне
Между Россией и Украиной приостановлен обмен пленными
"Ингосстрах" выплатит страховки пострадавшим при ДТП с автобусом в Волгограде
Преимущества радиочастотной подтяжки кожи
Из-за овербукинга в FlyArysta 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны
Потерянный 500 лет назад компас Коперника найден в Польше
Как правильно хранить специи
Диетолог Журавлёва посоветовала в августе больше есть сезонных овощей с огорода
Live Science: учёные установили рост древних людей с острова Флорес
Рецепт полезной и вкусной свекольной икры
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России Дмитрий Плотников Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
Тренер российских вратарей Кафанов высказался о Сафонове в "ПСЖ"
Психолог Колобова: "Боевые действия не могут не влиять на психику человека"
Российский МС-21: Больше пространства и прочие отличия от американских Боингов
Из-за Суджи: Молдавия готовится к возможным перебоям в поставках газа
Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России
Завод в Екатеринбурге стал пристанищем для нелегальных мигрантов
Названы преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой
Разработан механизм контроля единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии
ЕС рискует остаться без газа из-за Украины
Врач Ильичёва: плотный завтрак требует в 2,5 раза больше калорий на переваривание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.