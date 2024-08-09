Шашлык — это не только любимое блюдо во всём мире, но и стиль времяпрепровождения и высокая кулинария. Уникальными рецептами приготовления шашлыков в интервью Pravda.Ru поделился известный шеф-повар пекарни Masa Madre Роман Палкин.
— Мы, дачники, очень любим готовить на даче шашлыки. Как вы относитесь к нашим дилетантским потугам?
— Приготовление шашлыка или его аргентинского варианта "асадор" — это целый процесс, в котором участвует один шашлычник, он дирижёр. Это блюдо можно готовить не только из мяса или птицы, но и из рыбы или овощей, всё зависит от ваших предпочтений, существует невероятное количество рецептов.
В зависимости от сезона и погоды можно приготовить что-то более жирное или, наоборот, более лёгкое.
— Во всём мире принято жарить на углях или это наша традиция? Например, в Австралии у всех стоят электрические грили, а в
Финляндии — газовые.
— Наша культура потребления шашлыка связана с кавказской традицией. Но вот Дарио Чеккини в Тоскане, один из величайших мясников, входящих в мировой топ-10, у которого я учился, тоже готовит на углях. Разжигаются угли, и далее происходит приготовление, магия общения с продуктом.
Отвечая на ваш вопрос, во многих ли странах мира готовят на открытом огне или с использованием углей, скажу — нет. Это, наверное,
Когда еда готовится на очень классных дровах, из которых получаются невероятно "вкусные" угли, она имеет особенный вкус. Такой способ приготовления обусловлен обособленностью региона.
— Что значит "вкусные угли"?
— Чтобы получит "вкусные угли", нужно использовать дрова правильных пород деревьев. Для одымления (насыщения ароматом), например, фруктовых деревьев — используют грушу, яблоню, вишню. Это целый процесс: такой традиционный подход, когда времяпрепровождение на открытом пространстве сопровождается приготовлением еды на протяжении всего времени.
Мы начинаем с овощей, далее готовим лепёшки или лаваш. И кульминация — мясо. На углях можно готовить даже десерт, например, пожарить ананас. Это будет невероятно вкусно, особенно с ванильным мороженым.
Сказать, что традиция приготовления шашлыков у нас сильно развита —
это ничего не сказать. И этим нужно гордиться, потому что
работа с открытым огнём и с углями отсылает нас к первобытному
способу приготовления пищи. Правда такую еду не очень полезно есть на протяжении длительного времени: процессы выгорания сахаров, процессы гликации не очень полезны для нашего организма.
— Угли лучше покупать готовые или палить их самим?
— Зависит от времени и возможностей. Готовые угли — это быстро, удобно, компактно. Но я рекомендую угли получать из дров, это чуть дольше, но эффект совершенно иной.
— Как вы относитесь к полуфабрикатам, уже нарезанному замаринованному мясу?
— Так как я повар, мне очень сложно готовить из полуфабриката, я предпочитаю всё делать самостоятельно. Если я планирую в субботу выехать на природу, начинаю готовиться в четверг или пятницу, минимум за сутки.
— Какое мясо нужно для шашлыка?
— Тут вопрос предпочтения...
Если говядина, это должна быть шея. Чем дольше вы её будете мариновать, тем лучше она будет жеваться.
Я очень люблю делать шашлык из птицы — бедра индейки или курицы, цыплёнка. Мариную самым простым маринадом.
Вкусный шашлык получается из каре ягненка на длинной косточке.
Иногда смешиваю птицу вместе с барашком.
Свинину для шашлыка я использую крайне редко, но это, наверное, особенность нашей семьи. Умение шашлычника замариновать, подготовить и приготовить блюдо именно из бедра свинины — это дорогого стоит.
Приходим на рынок, смотрим, просим понюхать. Надо не стесняться пробовать, трогать. Обязательно должна быть возвратная часть по мышце: когда нажимаем, например, на филе с бедра или филе грудки — обязательно должно возвращаться. Это значит, что продукт свежий. Это касательно мяса вообще: и говядины, и баранины, и свинины, и в общем-то и птицы, даже утки. Если же продукт визуально вам не нравится, то, скорее всего, и аромат у него тоже будет не очень.
Если аромат кислый и уходит в сторону горчинки, то, скорее всего, продукт уже подпорчен, его лучше не брать. От мяса, птицы или рыбы должен ощущаться естественный, приятный запах свежего продукта.
— На какие кусочки надо резать мясо?
— Кто-то готовит на обычной решётке, кто-то любит шампуры.
Если я использую решётку, стараюсь сделать мясо в виде стейков, сантиметров 10-12 в длину, один палец в ширину буквально.
Жарю на низких углях: они не то что угасающие, но не суперактивные. Так как мясо попадает на решётку уже после овощей, лаваша с зеленью, травами и сыром, то эти угасающие угли позволяют, с одной стороны, жарить мясо, с другой стороны, его немножко ласкать, томить. За счёт открытого огня и капающего жира получается очень интересный вкус и аромат.
Если жарим на шампуре, куски должны быть больше, примерно в два пальца взрослого мужчины.
Главное — маринад. Кто-то любит на кефире, кто-то с майонезом или с горчицей. Кто-то заливает уксусом. Я беру мягкий, немножко забродивший помидор и добавляю его в маринад.
Я даже стейки предпочитаю посыпать сверху кристаллами соли.
— Сколько надо чёрного перца?
— Всегда с собой ношу карманную мельницу. Когда продукт готов, посыпьте его свежемолотым чёрным перцем. В этом случае раскрывается иная палитра вкуса — словами не передать! Это гораздо вкуснее, чем добавлять перец в начале приготовления маринада — весь аромат уходит.
— В кулинарных книгах встречается несколько видов шашлыка.
— Безусловно. Тут уже мы уходим в стилистику блюда. Разновидности рецептов, способов и ингредиентов шашлыка просто невероятны. Если у вас на шампуре поджариваются и лук, и мясо, они выдают немножко другую ароматику.
Здесь есть золотое правило шашлыка: необходимо подбирать одинаковые по диаметру и размеру кусочки и сделать так, чтобы они не горели: бесконечно переворачивайте шампур, чтобы жир вместе с луком начал выделять соки и отдавать их соседним кусочкам мяса.
— Какой вид шашлыка вы можете посоветовать вегетарианцам?
— Я с большим уважением отношусь к каждому человеку и в особенности к тем, кто по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. Здесь открывается один из интереснейших разделов кулинарии — приготовление овощей.
Существует много интересных маринадов. Самый простой пример. Можно просто запечь картофель, например, в фольге. А можно его замариновать и потом запечь. Это будет совершенно другой продукт.
Представьте, что вы готовите не баклажан, болгарский перец или кабачок, а птицу.
Кабачок можно смело нарезать на кольца толщиной в палец и мариновать. Не бойтесь добавлять яркую нотку, кислинку.
Самое простое — уксус, но я предпочитаю цитрусовую составляющую:
— Вы только что приехали из Аргентины, вы были в гостях у великого шеф-повара Франсиса Малльманна. Расскажите о нём.
— Это один из самых уважаемых и авторитетных людей в нашей индустрии. Это человек, который популяризировал аргентинский способ работы на асадоре — готовка мяса и овощей на открытом огне с использованием дров. Всё очень первобытно: обжиг, последующая обработка с помощью маринада, обжарка.
У него несколько ресторанов — во Франции, в США и в Аргентине. Я был в самом, наверное, главном проекте — в Мендосе, возле подножия гор Анд, на границе с Чили.
— Что больше всего поразило из еды? Поделитесь каким-нибудь
секретом.
— Секрет самый простой — простота, длительность и размеренный подход ко всему. Не надо никуда спешить. Когда ты кладёшь на решётку ягнёнка, ты должен подождать, чтобы ягнёнок потомился.
Самое потрясающее — это подход к продукту. Любовь и осознанное отношение проявляются, наверное, у каждого аргентинца. И работа с открытым огнём очень сильно влияет на это.
Ещё один секрет — невероятное внимание к деталям при приготовлении, будь то лук, капуста, баклажан или кукуруза, и ритмика, размеренный ритм в осознанном потреблении.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.