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Дмитрий Плотников
Садовые нахлебники. Что будет, если съесть фрукт или ягоду с червями?

Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо

4:19
Еда

Разнообразие фруктов и ягод в сезон весьма велико.

Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо
Фото: commons.wikimedia.org by Vici, CC BY-SA 3.0

При этом огорчает многих любителей витаминов одно — в черешне, яблоке или персике могут встречаться червяки. Многие убеждены, что если они есть в плодах, значит, они экологические и спелые.

Но правда ли что эти животные указывают на зрелость плода? И что будет, если есть фрукты и ягоды с червями? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила плодовод Ольга Ефремова.

Это правда, что червяки указывают на зрелость плода и на чистоту экологическую?

"Не совсем так. Червяки указывают на то, что не было произведено достаточное количество обработок. Обработки же бывают разные: биологические, химические. Вот весной и было упущено время профилактических обработок. Их проводят и химическими, и биологическими препаратами. Но действуют они именно на спящих насекомых. И из-за того, что эти обработки не были проведены, насекомые проснулись и радостно проникли в цветочек. И из цветочка они уже в завязи отложили свои личинки или яйца, все по-разному. И, естественно, в плоде у вас теперь будут червяки.

Конечно, если вы все обойдёте дустом, то у вас не будет ничего. Ни одного червяка, ни одного жучка. Но у вас, скорее всего, будут просто непригодные к пище плоды. А если вы нормальный человек, даже в промышленном саду есть некие ГОСТы, которые регламентируют время обработок: ранневесенняя обработка, обработка по
зеленому конусу, обработка по розовому конусу. Это всё идёт до цветения.

Если вы всё это прохлопали, то у вас червяки. Это не связано с тем, что плоды настолько хороши, что червяки предпочитают их. Они проникают уже не в плод. Они проникают в почку или в завязь цветка, а многие думают, что они ползают по дереву и выбирают плоды, которые повкуснее. Немножечко не так в мире насекомых это происходит. Было бы, конечно, гораздо проще, если бы это было так, но нет.

Но люди, которые убеждены, что это экологически чистые яблоки, они, наверное, правы. Если их ничем не обработали, если их едят червяки, наверное, их можно назвать экологически чистыми. Это как раз тот самый ответ "да, но нет". То есть они, действительно, экологически чистые, ничем абсолютно не обработанные, но нет, потому что даже если вы обрабатываете, вы всех убить не можете. Какой-то процент выживает. И понятно, что даже в обработанных яблоках встречаются. Их правда меньше".

Если съесть плод, где живут червяки, что будет?

"Вам не будет никакого вреда, вы не умрете, вы не отравитесь, ничего. Но я не думаю, что он будет очень вкусным, потому что скорее всего он уже будет подпорчен. Падают на землю часто плоды именно с червяками, не потому что они созрели, а потому что дерево их как бы отбраковывает. Оно избавляется от них. Оно до конца не вызревает. Все-таки нужно, чтобы плод довисел до полной спелости на веточке. А все, от чего дерево избавляется, как от брака, оно по вкусу "не очень".

Я вчера ходила и собирала падалицу. И те яблоки, которые
сейчас падают, неспелые, но они с червяками. То есть дерево избавляется от этих своих, можно сказать, не рожденных детей таким вот образом — оно их отбрасывает. Нет прямой зависимости, что самое вкусное яблоко должно быть с червяком. Есть нерадивые садоводы, которые пропустили время обработок.

Или, допустим, вы поклонник биологического подхода. Но даже биологический подход подразумевает обработки просто биологическими способами. Вы не берете химический препарат, а берете золу, хозяйственное мыло, табачную пыль. И тоже обрабатываете в положенные сроки. И получаются экологически чистые яблоки, в которых нет червяков".

Что Делать Весной, Чтобы Спасти Урожай? Пошаговая Инструкция И Методы Обработки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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